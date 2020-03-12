Полезные советы и рекомендации сервисного центра LG

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Сервисная служба компании LG Electronics (LG) собирает разнообразные данные с целью суммирования и анализа всех входящих звонков и запросов для дальнейшей работы и улучшениям. К примеру, сервисный центр LG напоминает покупателям, что без определенной квалификации не стоит самостоятельно заниматься установкой бытовой техники. Ведь основаниями для отказа в гарантийном обслуживании являются именно те повреждения или поломки, которые появились в следствии подобной самодеятельности. Поэтому так важно обращаться к высококвалифицированным специалистам фирменного сервисного центра, которые всегда будут рады помочь. Еще одна важная рекомендация - не забывайте внимательно читать инструкции по эксплуатации и придерживаться советов по установке и использованию бытовой техники, это позволит вам сэкономить не только время, а и ваши финансовые средства.
Диагностика является вторым по количеству обращений направлением в работе сервисной службы LG. Например, один из самых распространенных вопросов про изменения в уровне шума во время работы холодильника. Специалисты сервисного центра всегда уточняют множество деталей перед проведением диагностики, поскольку чаще всего данная проблема связана именно с неправильной установкой или эксплуатацией. По санитарным нормам - допустимый уровень шума в работающем холодильнике колеблется в пределах 45 дБ. Вы можете найти данную информацию в пункте технических характеристик вашей модели вместе с рекомендациями по правильной установке и использованию техники.
Часто причиной для беспокойства становятся щелчки в холодильнике, но они всего лишь являются следствием нормальной работы всех механизмов. Такого рода потрескивания возникают от естественных температурных деформаций составных частей холодильника. Кроме того, постоянный гул является показателем исправной работы компрессора-сердца любого холодильника, а некоторые модели и вовсе оснащены двумя такими сердцами, в связи с чем их гул может быть более длительным по времени.
Пояснения спецификации техники и настройки различных функций являются одними из приоритетных направлений в работе сервисной службы LG. Самые частые вопросы касаются указания правильных параметров в настройках телевизора. Для работы функции Smart TV необходимо подключение к Интернету. Вот тут есть 2 способа: кабель или Wi-Fi. Какой способ использовать – решать вам. Кабель более надежный и подключение является стабильным, Wi-Fi быстрый и не требует каких-либо дополнительных работ. В случае выбора Wi-Fi специалисты службы поддержки советуют использовать современные роутеры, которые обеспечивают соединение на частоте 5 ГГц. для получения более быстрого подключения.
Как именно стоит поступать в тех или иных ситуациях, вам всегда подскажут сотрудники Службы сервисной поддержки LG, которые обладают высокой квалификацией и опытом в решении самых неожиданных вопросов. Вы всегда можете задать их, позвонив по телефону 2255 (для звонков с мобильного телефона) или 8 8000 805 805 (для звонков с городского).