Нужна ли в доме сушильная машина?

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Если стиральная машина давно стала обязательной техникой даже для малогабаритных квартир, то встретить отдельную машину для сушки белья – по сей день может быть не просто. Несмотря на это, в ней есть несколько преимуществ, которые выгодно ее отличают от классических методов сушки белья.
Основное преимущество отдельно стоящей сушильной машины – вместимость. За один цикл она может высушить больше вещей, чем стиральная машина с режимом сушки. И как пример того, на что способны сушильные машины, возьмем новинку DUAL Inverter Heat Pump™ от LG.
Начнем с технологии Allergy Care, которая удаляет до 99,9% запахов, аллергенов и пылевых клещей*, которые могут стать причиной аллергии и респираторных заболеваний. Согласитесь, надевая чистые вещи хочется быть уверенными, что от одежды не пахнет позавчерашними шашлыками и в ней не живут пылевые клещи?
Также за очистку одежды отвечает встроенная система самоочистки конденсатора, которая удаляет устраняет пыль до трех раз за цикл, чем повышает безопасность для здоровья и продлевает срок службы сушильной машины.
Как это работает:
Чтобы снизить вероятность усадки ткани, в сушильной машине установлены датчики влажности и температуры, которые автоматически определяют влажность каждой вещи, а технология сушки тепловым насосом обеспечивает бережный уход за деликатными тканями.
В LG DUAL Inverter Heat Pump™ используется двухроторный инверторный компрессор, благодаря которому сушильная машина работает с минимальным уровнем шума и энергоэффективностью класса А⁺⁺⁺.
И в завершении, если вы их синхронизируете стиральную и сушильную машины по WiFi с помощью функции Smart Pairing, то стиральная машина с искусственным интеллектом определит тип ткани и передаст данные сушильной машине, чтобы та запустила соответствующий режим для конкретного типа ткани. А благодаря функции умного дома LG ThinQ, вы сможете управлять сушильной машиной через приложение в смартфоне, пока находитесь на работе.
Как видите, сушильная машина, может упростить процесс сушки, удалить микроорганизмы и аллергены и продлить срок службы ваших вещей. Поэтому если у вас позволяет свободное пространство и вы думаете над покупкой сушильной машины, обратите внимание на LG DUAL Inverter Heat Pump™, не пожалеете.
* Удаление до 99,9% микроорганизмов и аллергенов подтверждено Британской организацией по борьбе с аллергией (BAF)