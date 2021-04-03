Гид по уходу за стиральной машиной LG AI DD

Если вы уже стали или только планируете стать обладателем стиральной машины LG AI DD, вас можно поздравить с правильным выбором. А чтобы она вам долго служила и не тревожила по пустякам, предлагаем топ-5 советов, как за ней ухаживать.

А если несмотря на правильный уход стиральная машина выдала ошибку, то перед тем, как звонить в сервисный центр, познакомьтесь с перечнем ошибок и вариантами их решения своими силами.

IE – Неисправность подачи воды.

Здесь может быть несколько причин:

1 – недостаточный напор воды. То есть вода либо не поступает в машину, либо поступает медленно, потому что кран не полностью открыт.

Как решить: откройте полностью кран или попробуйте подключить шланг к другому крану.

2 – шланг подачи воды изогнут.

Как решить: выпрямите или замените шланг подачи воды.

3 – фильтр шланга подачи воды засорен.

Как решить: проверьте и очистите фильтр шланга подачи воды. Для этого выключите стиральную машину из розетки и перекройте кран подачи воды. Дальше открутите заливной шланг и аккуратно вытащите фильтр. После этого вам останется промыть сеточку под струей воды, вставить ее обратно, закрутить шланг, открыть воду и включить стиральную машину в розетку.

0E – Ошибка спуска.

В чем причина: вода из машины не сливается или сливается медленно, потому что сливной шланг изогнут или засорен.

Чтобы решить проблему, очистите и выпрямите сливной шланг.

UE – Ошибка дисбаланса.

Сама машина оснащена системой, которая обнаруживает и исправляет разбалансировку. Поэтому если вы увидели такую ошибку, попробуйте перераспределить загруженное белье, чтобы обеспечить нормальное вращение, поле этого закройте дверцу и нажмите кнопку Пуск/Пауза. Чтобы барабан начал вращение, дверца должна быть заблокирована.

Если это не помогло, возможно загружен слишком маленький объем.

Чтобы решить проблему, добавьте одну-две похожие вещи, чтобы сбалансировать нагрузку.

dE, dE 1, dE 2, dE 4 – Ошибка дверцы.

Любая из этих ошибок говорит о неисправности датчика дверцы.

Чтобы решить эту проблему, лучшим решением будет позвонить в сервисный центр LG Electronics по номеру 2255 (звонок с мобильного телефона бесплатный).

tE – Ошибка системы управления.

Для решения проблемы, выньте вилку из розетки и вызовите мастера с сервисного центра LG Electronics.

LE – Ошибка блокировки и перегрузки двигателя.

Чтобы решить проблему, подождите 30 минут до остывания двигателя, после чего снова запустите цикл. Если система снова выдает ошибку, вызовите мастера.

FE – Ошибка перелива воды из-за неполадки клапана.

Если система выдала эту ошибку, вам нужно перекрыть воду, вынуть вилку из розетки и позвонить в сервисный центр LG по номеру 2255 (звонок с мобильного телефона бесплатный).

PE – Ошибка датчика давления.

Причина этой ошибки в неисправности датчика уровня воды.

Для решения проблемы, совет тот же, что и с предыдущей ошибкой: перекрыть воду, вынуть вилку из розетки и позвонить в сервисный центр LG.

u5 – Ошибка датчика вибрации.

Чтобы решить проблему, здесь единственно верный вариант – позвонить в сервисный центр LG Electronics по номеру 2255 (звонок с мобильного телефона бесплатный).

FF – Ошибка замерзания.

Если вы увидели эту ошибку, вероятно у вас замерз шланг подачи воды, сливной шланг или сливной насос.

Чтобы разморозить сливной шланг и сливной насос, залейте в барабан теплую воду. А чтобы разморозить шланг подачи воды, накройте его влажным теплым полотенцем.

RE – Утечка воды.

Для решения проблемы, позвоните в сервисный центр LG Electronics.

PF – Сбой питания.

Если появляется эта ошибка, вероятно где-то на линии перебои подачи электроэнергии. Попробуйте перезапустить цикл стирки.

Надеемся, эта подборка поможет вам решить проблемы, если вы когда-нибудь увидите любую из этих ошибок. Хотя, в стиральных машинах LG AI DD это большая редкость.

1. Регулярно проверяйте состояние уплотнителя и удаляйте любую мелочь из его внутренних складок. А чтобы избежать образования бактерий и грибка, рекомендуем проводить профилактическую чистку уплотнителя раз в 2 месяца.

2. Не наполняйте лоток для загрузки моющих средств порошком более чем на 70%, иначе вода будет переливаться, что приведет к загрязнению и коррозии.

3. Регулярно чистите распределитель моющих средств, так как остатки порошка не всегда смываются до конца, а после застывания их трудно будет очистить. Это обеспечит беспрепятственное поступление моющего средства во время стирки.

4. Если вы заметили понижение напора воды, либо перепады в напряжении, то сразу прекратите стирку. В противном случае есть риск поломки стиральной машины, которую сложно будет отремонтировать.

5. Чтобы продлить срок службы машинки, включайте функцию «Очистка барабана» не реже, чем раз в три месяца.