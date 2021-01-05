Инновационные роботы пылесосы и очистители воздуха LG

Инновации LG Electronics (LG) открывают новые грани комфорта, а также упрощают и дополняют различные функциональные возможности устройств и бытовой техники. Над данной задачей работает множество специалистов, которые с помощью новейших разработок совершают прорывы и открытия в мире технологий и совершенно меняют представление о том, каким должен быть облик и интерьер современного дома и офисного пространства. В сфере инноваций, как и в любой другой, существуют свои тренды, которые заключаются во внедрении интеллектуальных роботизированных систем в дома и рабочие помещения, делая жизнь потребителей более комфортной. По праву можно сказать, что все грезы футуристов из прошлого воплотились сегодня в одной из таких систем.



Инженеры и специалисты LG разработали компактный мотор Smart Inverter Motor, который был внедрен в две новейшие модели роботов-пылесосов – LG R9 и LG HOM-BOT SQUARE. Данное инновационное решение в тандеме с технологией Axial Turbo Cyclone в LG R9 обеспечивают формирование мощных потоков всасываемого воздуха и автоматическое разделение мусора и пыли. LG HOM-BOT SQUARE обладает режимами Турбо и Смарт Турбо, позволяющими максимально эффективно распределять усилия в зависимости от типа напольного покрытия, достигая отличных результатов в уборке. Регуляцию всех процессов обеспечивает 60 сверхтонких спиральных лопастей, которые работают в 2 этапа и обладают повышенной эффективностью в фильтрации. Такой «умный» инверторный мотор гарантирует качественную уборку и более длительный срок службы. При покупке будущих пользователей ждет приятный и важный бонус: LG предоставляет 10-летнюю гарантию на инверторный мотор.





Робот-пылесос LG R9 станет прекрасным решением для больших помещений, а LG HOM-BOT SQUARE, будет отличным помощником для эффективной чистки компактных жилых пространств. Обе модели обладают высокими эксплуатационными характеристиками - фильтры, как и контейнеры для мусора, легко снимаются и легко чистятся, а сами устройства обладают искусственным интеллектом с возможностью запоминания особенностей окружающего пространства. Пылесосы легко подключаются к приложению ThinQ Home и способны определять или исключать зоны уборки в помещении. Такие устройства малогабаритны и не займут много места в доме или в офисе. Тем не менее, несмотря на скромные размеры, именно эти помощники будут ответственными за эффективную уборку и позаботяться о поддержании полов, ковров и других напольных покрытий, требующих особого ухода - в постоянной чистоте. В этом и проявляется практичность инноваций, которые создает LG.





Следующим из наиболее актуальных трендов является создание решений, которые направлены на поддержку правильного микроклимата в жилых и офисных пространствах. В этой сфере LG представляет два очистителя воздуха – LG PuriCare и LG SIGNATURE, инновационность которых заключается в умном индикаторе PM1.0, который определяет уровень загрязнения микроклимата в помещениях и запускает алгоритм по его очистке от пыли, аллергенов и бактерий. LG PuriCare поглощает до 99,9% вредных веществ, фильтрует и направляет поток воздуха длинной 7.5 метров, независимо от места установки. Процесс фильтрации имеет целых шесть уровней, а сама система LG PuriCare абсолютно безопасна для дыхания детей и младенцев.

Очиститель воздуха LG SIGNATURE является целым климатическим комплексом и также обладает достойными техническими характеристиками. Процессы фильтрации происходят при помощи воды - такая инновационная система водной очистки воздуха позволяет качественно поддерживать микроклимат в помещении, а сам бак для воды легко снимается, когда необходимо произвести его чистку. Климатический комплекс LG SIGNATURE, как и LG PuriCare, оснащен технологией ThinQ с функцией дистанционного управления, поэтому все сведения о состоянии воздуха в помещении или на улице можно с легкостью просматривать на смартфоне.

Роботы-пылесосы (LG R9 и LG HOM-BOT SQUARE) и очистители воздуха (LG PuriCare и LG Signature) – это наиболее необходимые в современном мире инновации в сфере бытовой техники и именно те устройства, которые создадут комфортную атмосферу в вашем доме или офисе.