Как хранить молочную продукцию в холодильнике

Молочные продукты — важная часть рациона, и их свежесть и качество напрямую зависят от условий хранения. Неправильная температура или влажность могут привести к порче продуктов, а в некоторых случаях — к потере питательных свойств. В этой статье мы расскажем, как правильно хранить молочную продукцию, а также рассмотрим, как современные технологии холодильника LG GC-Q257CAFV помогают в этом.

Основные правила хранения молочной продукции

Оптимальная температура хранения

Разные молочные продукты сохраняют свою свежесть при различных температурах, как описано в таблице ниже. Соблюдение правильных условий хранения предотвращает размножение бактерий и замедляет процессы окисления. Важно поддерживать стабильную температуру в холодильнике, чтобы продукты не подвергались перепадам.

Продукт Температура, °С Молоко пастеризованное от +2 до +6 Молоко ультрапастеризованное от +2 до +25 Сливки от +2 до +5 Сливочное масло от -18 до +5 Сыр от +0 до +4 Сметана от +0 до +6 Кефир от +2 до +5 Творог от +1 до +3 Йогурт от +3 до +5 Топленое масло от -7 до -5 Сгущенное молоко от 0 до +6 Мороженое от -24 до -12 Мягкий сыр от -0 до +3

Организация пространства

Важно правильно распределять продукты внутри холодильника. Молочные продукты лучше хранить на средних полках или в специально предназначенных зонах, где поддерживается стабильная температура. Разделение продуктов также помогает избежать смешивания запахов.

Как выбрать оптимальное место в холодильнике

Зоны хранения в LG GC-Q257CAFV

Этот холодильник предлагает продуманную организацию пространства. Зона Door-in-Door™ обеспечивает удобный доступ к часто используемым продуктам, таким как молоко или йогурты, и минимизирует потерю холодного воздуха при открывании дверцы.

С технологией DoorCooling+™, холодильник поддерживает стабильные температурные условия вне зависимости от части камеры, что позволяет хранить на полках в дверце даже такие скоропортящиеся продукты, как молочная продукция.

Практические рекомендации

Йогурты и сметана: держите в закрытых контейнерах, чтобы избежать впитывания посторонних запахов.

Сыры: лучше хранить в зоне с высокой влажностью.

Сливочное масло: для защиты от запахов используйте герметичные контейнеры.

Умные технологии для продления свежести

Инновационные решения LG GC-Q257CAFV

Этот холодильник оснащён технологиями, которые упрощают хранение молочных продуктов и обеспечивают их свежесть:

InstaView™: позволяет видеть содержимое холодильника без необходимости открывать дверь. Это помогает сохранить стабильную температуру внутри и экономить электроэнергию.

Приложение ThinQ: система умной диагностики помогает быстро определить и устранить возможные неисправности, чтобы ваш холодильник всегда работал на оптимальном уровне.

Дополнительные советы

Используйте герметичные контейнеры, чтобы защитить продукты от попадания воздуха и посторонних запахов.

Регулярно проверяйте сроки годности продуктов и своевременно удаляйте те, которые уже испортились.

Очищайте полки и ящики, чтобы предотвратить размножение бактерий.

Правильное хранение молочной продукции — залог ее качества и вашего здоровья. Современные технологии, такие как в холодильнике LG GC-Q257CAFV, делают этот процесс проще и эффективнее. Следуйте простым правилам и используйте умные решения, чтобы сохранить свежесть продуктов надолго. Берегите себя и своих близких, выбирая лучшее для вашего дома.

Приобрести новый холодильник Вы можете прямо сейчас в интернет-магазине LG. Становитесь участником клуба LG – это дарит возможность получить целый ряд бонусов: используйте Приветственный купон на скидку 5%, заручитесь постоянной скидкой 2%, а также наслаждайтесь бесплатной доставкой всей техники и установкой некоторых моделей[1]. Вам также доступны различные опции покупок, из которых Вы можете выбрать самую удобную. Оплачивайте покупки картами, Kaspi QR, Apple Pay или наличными [2]при получении товара, либо в рассрочку до 24 месяцев без переплаты. Life’s Good вместе с LG!

[1]Узнать, доступна ли бесплатная установка для вашего вида техники и получить более подробную информацию можно в разделе “Часто задаваемые вопросы” на сайте интернет-магазина LG.kz.

[2] Оплата наличными доступна только в городах Алматы, Астана и Шымкент и возможна для заказов на сумму не более 300 000 тенге.