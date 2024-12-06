Как почистить сушильную машину и фильтры

Сушильная машина существенно упрощает быт, обеспечивая быстрое и качественное высушивание белья. Однако, для стабильной работы и долговечности устройства необходим регулярный уход. Очистка сушильной машины и её фильтров — важная процедура, которая продлевает срок службы техники, повышает эффективность её работы и снижает риск неисправностей. Давайте разберёмся, как выполнять эту задачу правильно.

Почему важно регулярно чистить сушильную машину и фильтры

Эффективность работы: ворс и пыль, скопившиеся внутри машины, уменьшают поток воздуха, что снижает качество сушки.

Безопасность: накопление ворса может стать причиной перегрева устройства.

Экономия энергии: чистая машина потребляет меньше электроэнергии.

Продление срока службы: регулярный уход защищает технику от износа и преждевременных поломок.

Как часто нужно чистить сушильную машину?

Фильтры от ворса: очищайте после каждого цикла сушки.

Барабан и внутренние поверхности: протирайте 1 раз в месяц или при появлении запаха.

Конденсатор и дренажное устройство: проверяйте каждые 2–3 месяца. В модели сушильной машины LG DC90V5V9S, например, конденсатор имеет возможность самоочищаться, что сокращает необходимость проверки данного элемента устройства.

Воздуховоды: очищайте раз в полгода, особенно если заметили снижение эффективности сушки.

Частота ухода также зависит от интенсивности работы машины и типа сушимых тканей. Например, махровые полотенца, шерсть и другие "пушистые" материалы оставляют больше ворса, чем синтетика.

Очистка фильтров от ворса

Где находятся фильтры?

В сушильной машине LG DC90V5V9S, например, основной ворсовый фильтр располагается в дверном проёме.

Как правильно почистить фильтры

Извлечение фильтра:

Откройте дверцу машины, выгрузите все белье.

Вытащите фильтр. Внутренний фильтр необходимо очищать до и после пользования, а внешний – после 10 циклов сушки, либо когда вы замечаете скопление ворса.

Удаление ворса:

Извлеките внутренний фильтр из внешнего.

Откройте внутренний фильтр, открутив его в направлении стрелки.

Снимите ворс вручную или мягкой щеткой.

Для более тщательной очистки промойте фильтр под проточной водой.

Перед установкой убедитесь, что фильтр полностью высох. Если этого не сделать, в устройстве может возникать запах.

Очистка внешнего фильтра:

Очистите фильтр от остатков ворса пылесосом или промыв под проточной водой.

Совет: осматривайте фильтры перед каждым новым запуском машины.

Проверка и очистка дренажного устройства

Проверьте сливной шланг и убедитесь, что он не забит.

Выньте сливную трубу из зажима под устройством и слейте оставшуюся воду.

Очистка барабана и внутренней части машины при помощи функции очистки барабана

Пошаговая инструкция

Вытащите емкость для сбора воды, опорожните ее и установите обратно.

Включите машину, выберите программу «Очистка барабана».

Нажмите кнопку пуск. Цикл займет около трех часов.

После выполнения функции вылейте воду из емкости для сбора воды.

Советы

Вы можете также протереть барабан и внутренние поверхности мягкой тканью, смоченной в растворе мыльной воды. Не забудьте протереть поверхности насухо после чистки для избежания запахов и плесени.

Очистка внешней поверхности и воздуховодов

Корпус

Протрите внешнюю поверхность машины мягкой тканью, используя нейтральное моющее средство.

Удаляйте пыль с вентиляционных решеток пылесосом или мягкой щеткой.

Воздуховоды

Проверьте воздуховоды на наличие ворса и пыли.

Очистите их длинной щеткой или пылесосом.

Ошибки при чистке сушильной машины, которых следует избегать

Использование машины без фильтров: это может привести к засорам и поломкам.

Применение агрессивных чистящих средств: они могут повредить поверхности.

Пренебрежение инструкцией производителя: неправильные действия могут сократить срок службы машины.

Очистка при подключённой машине: это небезопасно и может вызвать короткое замыкание.

Регулярная чистка сушильной машины LG DC90V5V9S и её фильтров гарантирует качественную и безопасную сушку белья, экономит электроэнергию и продлевает срок службы устройства. Следуя этим простым рекомендациям, вы сможете поддерживать технику в идеальном состоянии и избежать нежелательных поломок.

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