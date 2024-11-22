Как пользоваться паровым шкафом LG Styler

Паровой шкаф LG Styler – это инновационное устройство для ухода за одеждой, которое использует паровую технологию для удаления складок, запахов и бактерий с тканей. Он сочетает в себе функции, которые традиционно требовали химчистки, утюга и других инструментов. Благодаря технологии TrueSteam™ стайлер аккуратно и эффективно обрабатывает вещи, не повреждая их, и продлевает их срок службы. Принцип работы парового шкафа заключается в том, что горячий пар воздействует на ткани, восстанавливая их форму, удаляя загрязнения и запахи. Внешне устройство действительно похоже на шкаф – оно отлично вписывается в любой интерьер и украшает помещение своим минималистичным дизайном.

Основные задачи стайлера

- Удаление складок. Пар помогает разгладить одежду без использования утюга, не повреждая ткань и не оставляя следов.

- Дезинфекция. Пар эффективно удаляет до 99,9% бактерий и аллергенов[1], что делает его подходящим для ухода за одеждой, постельным бельём, детскими игрушками и другими текстильными изделиями.

- Освежение одежды. Паровой шкаф помогает избавиться от неприятных запахов, включая запахи пищи, табака или пота, придавая вашим вещам свежесть.

Преимущества использования

- Экономия времени и денег на химчистке. Использование парового шкафа позволяет значительно сократить необходимость в химчистке – он помогает поддерживать одежду в хорошем состоянии без многократных походов в химчистку.

- Уход за деликатными тканями без повреждений. Паровой шкаф отлично подходит для ухода за деликатными тканями, такими как шёлк, кашемир или шерсть, которые могут быть повреждены утюгом или обычной стиркой.

- Удаление неприятных запахов и бактерий. Пар эффективно удаляет до 99,9% бактерий и аллергенов[2], и устраняет запахи, делая текстильные вещи более гигиеничными.

- Продление срока службы одежды. Мягкая обработка с помощью пара помогает сохранить структуру ткани, предотвращая её износ и продлевая срок службы ваших вещей.

- Удобное управление. Приложение LG ThinQ позволяет управлять устройством из любого места. Через приложение вы можете регулировать режимы и выбирать необходимые циклы работы устройства.

Применение LG Styler для разных типов вещей

- Костюмы на работу. Встроенный пресс для брюк разгладит складки, создаст ровные стрелки, и подготовит ваш костюм для важных встреч – чтобы убрать за вас один пункт из списка дел в напряженные дни.

- Деликатные ткани. Паровой шкаф бережно обрабатывает деликатные ткани, не повреждая их – ваши теплые шерстяные свитера прослужат еще не один холодный сезон.

- Детские вещи и игрушки. LG Styler позаботится о том, чтобы детская одежда и швейные куклы сохраняли гигиеничность, удаляя мелкую пыль, бактерии и аллергены.

- Спортивная одежда. Фильтр избавляет ткани от неприятных запахов, и освежает спортивный костюм перед следующей тренировкой.

- Постельное белье. Специальный цикл для постельного белья позволяет отпарить его, высушить и разгладить – все, чтобы вы отлично выспались.

Придать одежде приятный аромат помогут ароматизированные салфетки, которые идут в комплекте, либо ваш любимый парфюм – вы можете использовать его в устройстве, чтобы равномерно распределить его по одежде. Также благодаря большой вместимости парового шкафа вы можете удобно разместить в нем наряды всей семьи.

Паровой шкаф LG Styler — это удобное и эффективное решение для ухода за одеждой. Он позволяет продлить срок службы вещей, сохранить их в отличном состоянии и избавиться от запахов, бактерий и складок. Использование парового шкафа помогает экономить время и деньги, обеспечивая качественный уход за вашими вещами без ущерба для ткани.

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[1]Протестировано Intertek, убивает до 99,9% бактерий (E. coli, P. aeruginosa и K. pneumoniae) при использовании санитарно-нормальной программы. Одобрено BAF (Британским фондом по борьбе с аллергией) за снижение воздействия живых клещей домашней пыли и бактерий (E. coli и S. aureus).

[2]Протестировано Intertek, убивает до 99,9% бактерий (E. coli, P. aeruginosa и K. pneumoniae) при использовании санитарно-нормальной программы. Одобрено BAF (Британским фондом по борьбе с аллергией) за снижение воздействия живых клещей домашней пыли и бактерий (E. coli и S. aureus).

[3]Узнать, доступна ли бесплатная установка для вашего вида техники и получить более подробную информацию можно в разделе “Часто задаваемые вопросы” на сайте интернет-магазина LG.kz.