Как постирать куртку в стиральной машине, чтобы не испортить вещь

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Постирать куртку в стиральной машине можно без вреда для материала, если соблюдать правильные условия стирки. Куртки из разных материалов требуют индивидуального подхода, поэтому важно учитывать состав ткани, наполнитель и рекомендации производителя.
Подготовка к стирке
Проверьте ярлык. Прежде чем стирать куртку, изучите ярлык с указаниями по уходу. Некоторые ткани требуют деликатной стирки или ручной обработки.
Удалите загрязнения. Сильно загрязненные участки (воротник, манжеты, карманы) можно предварительно обработать мягким моющим средством или мыльным раствором.
Застегните молнии и липучки. Все молнии, пуговицы и липучки должны быть застегнуты, чтобы избежать повреждения ткани.
Выньте содержимое карманов. Оставленные в карманах предметы могут испортить как куртку, так и саму стиральную машину.
Используйте стиральный мешок. Если ткань тонкая или деликатная, рекомендуется поместить куртку в специальный мешок для стирки.
Выбор режима и температуры
Деликатный или ручной режим. Большинство курток лучше стирать на щадящих программах, чтобы не повредить структуру ткани и наполнитель.
Температура воды. Оптимальная температура – 30-40°C, так как горячая вода может испортить ткань и привести к усадке.
Обороты отжима. Рекомендуется выбирать низкие обороты (не более 800 об/мин), чтобы избежать деформации материала.
Выбор моющего средства. Лучше использовать жидкие гели для стирки, так как порошки могут оставлять разводы и плохо вымываться из наполнителя.
Полоскание и отжим
Дополнительное полоскание. Если после первой стирки осталась пена, запустите дополнительное полоскание, чтобы удалить остатки моющего средства.
Щадящий отжим. Если материал чувствительный (например, пуховик), можно отказаться от машинного отжима и дать воде стечь самостоятельно.
Сушка куртки
Правильное расположение. Куртку следует развесить на плечиках или разложить на горизонтальной поверхности, чтобы сохранить форму.
Пуховые и синтетические наполнители. Для равномерного распределения наполнителя можно встряхивать куртку во время сушки или использовать сушильную машину с теннисными мячиками.
Избегайте прямых источников тепла. Нельзя сушить куртку на батарее или под прямыми солнечными лучами, так как это может привести к повреждению ткани и изменению формы изделия.
Использование стиральной машины LG TW4V5ES0W
Стиральная машина LG TW4V5ES0W – отличный выбор для ухода за куртками и другими деликатными вещами. Благодаря технологии AI DD™ она автоматически определяет тип ткани и подбирает оптимальный режим стирки, обеспечивая бережный уход.
Особенности модели:
Технология Steam™ – помогает удалить до 99,9% аллергенов[1], что особенно полезно для людей с чувствительной кожей.
Экономичный инверторный мотор – снижает уровень шума и вибрации, продлевая срок службы машины.
Увеличенный объем барабана – позволяет загружать больше вещей при том же размере машины.
Использование LG TW4V5ES0W позволяет стирать куртки и другие верхние вещи без риска их повреждения, сохраняя их первоначальный вид и свойства.
Стирка куртки в машинке – удобный способ очистки при соблюдении правильных условий. Тщательно подбирайте режим стирки, используйте подходящие моющие средства и уделяйте внимание сушке, чтобы вещь сохранила первоначальный вид и прослужила долго.
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[1] Благодаря технологии Allergy Care, сертифицированной по BAF (British Allergy Foundation), уничтожается до 99,9 % аллергенов — домашних пылевых клещей.
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