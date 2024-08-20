Как правильно хранить мясо и рыбу в холодильнике: советы и рекомендации

Мясо и рыба являются ключевыми источниками белка, витаминов и минералов, которые поддерживают здоровое функционирование кровеносной системы и мозга. Чтобы сохранить все эти ценные питательные свойства, необходимо правильно хранить мясо и рыбу. В этой статье мы предложим советы и рекомендации по хранению этих продуктов в холодильнике, чтобы они оставались свежими, вкусными и безопасными для вашего дастархана.

Мясо и рыба являются скоропортящимися продуктами, требующими особого внимания к условиям их хранения. Неправильное хранение может привести к утрате свежести, появлению неприятного запаха, изменению вкуса и, что самое главное, к размножению бактерий. Поэтому важно следовать основным правилам правильного хранения мяса и рыбы в холодильнике:

Температурный режим

Температура хранения мяса и рыбы является критически важным фактором для сохранения их свежести. Рекомендуемая температура хранения свежей рыбы или мяса − от -5 до 2 градусов Цельсия.

В холодильниках LG, имеющих регулируемую зону Fresh Converter™ вы можете выбрать подходящий режим хранения продуктов: например, установить температуру от -2°C для мяса, что является оптимальной температурой для хранения.

Упаковка и контейнеры

Правильная упаковка мяса и рыбы играет важную роль в сохранении их свежести и предотвращении перекрестного загрязнения. Рекомендуется использовать вакуумные упаковки или герметичные контейнеры. Это помогает предотвратить контакт продуктов с воздухом, что замедляет процесс окисления и порчи. Для замораживания рыбы и мяса рекомендуется использовать специальные пакеты для заморозки, которые предотвращают образование льда и сохраняют структуру продуктов. Замораживать продукты лучше всего сразу после покупки, чтобы сохранить их свежесть.

Холодильники LG GC-B509SBUM DoorCooling+™ оснащены вместительными отделениями и полками, которые позволяют удобно размещать контейнеры с продуктами. Изолированные отсеки морозильной камеры поддерживают более низкую температуру по сравнению с основным отделением холодильника. Это способствует предотвращению излишней заморозки и размораживания продуктов.

Сроки хранения

Сроки хранения свежего мяса и рыбы зависят от условий их хранения и вида продукта. К примеру, свежую рыбу оптимально хранить не более 1-2 дней в холодильнике. А срок хранения свежего мяса может составлять от 1 до 5 дней: курицу можно хранить до 2 дней, а говядину - до 3-5 дней.

Замораживание является отличным способом продлить срок хранения мяса и рыбы. Замороженная рыба может храниться до 3 месяцев при правильных условиях заморозки. А срок хранения замороженного мяса может составлять от 3 до 12 месяцев: куриное мясо − до 9 месяцев, а говядина - до 12 месяцев.

Холодильник LG GC-X257CAEV Side-by-Side оснащен технологиями, которые повышают эффективность охлаждения продуктов. Система многопоточного охлаждения Multi Air FlowTM служит для равномерного охлаждения каждой полки. А технология Door Cooling+ охлаждает на 32% быстрее и равномернее внутреннюю камеру холодильника. Это помогает создать идеальные условия для хранения различных продуктов.

И так, давайте подытожим как хранить мясо и рыбу. Для предотвращения порчи мяса и рыбы и сохранения их свежести следует придерживаться следующих советов по хранению продуктов:

• Периодически проверяйте мясо и рыбу на наличие признаков порчи, таких как изменение цвета, неприятный запах или липкая поверхность.

• Используйте специальные отделения для мяса и рыбы в холодильниках, которые обеспечивают оптимальные условия хранения.

• Не превышайте рекомендованные сроки хранения свежих и замороженных продуктов.

• Размораживайте мясо и рыбу в холодильнике или с помощью функции размораживания в современных холодильниках LG, чтобы сохранить их качество и предотвратить размножение бактерий. В большинстве холодильников LG, к примеру в модели холодильника LG GC-B257SQZV Side-by-Side , предусмотрена функция Hygiene Fresh+™ для поддержки чистоты и сохранения свежести продуктов. Она устраняет запахи и до 99,999% бактерий .

Правильное хранение мяса и рыбы в холодильнике является важным условием для сохранения их свежести, вкуса и безопасности для потребления. Соблюдение рекомендаций по температурному режиму, упаковке и размещению продуктов поможет вам предотвратить их порчу и продлить срок хранения. Холодильники LG, оснащенные инновационными технологиями, являются надежным помощником в поддержании оптимальных условий для хранения различных продуктов. Следуйте нашим советам, и ваши мясо и рыба всегда будут свежими и вкусными.

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