Как правильно стирать вещи

Кажется, что может быть проще, чем постирать вещи в стиральной машине? Однако далеко не все делают это правильно, поэтому срок службы любимых вещей сокращается. И речь не только о тех вещах, которые вы стираете, а также и о самой стиральной машине. Мы подготовили для вас простые рекомендации.

Разделите белье

Перед стиркой белье нужно сортировать. Разделите вещи по цветам, типу ткани и уровню загрязнений – каждую, получившуюся у вас категорию, вы будете стирать на разных режимах. Конечно, в итоге процесс займет больше времени, однако выход есть. Стиральная машина LG TWINWash с двойной загрузкой поможет вам стирать разные вещи одновременно. Вы можете загрузить в главный отсек цветное белье, а в отсек TWINWash Mini детскую и светлую одежду. Кроме того, вы можете постирать две загрузки всего за 49 минут.

Подготовьте белье к стирке

Не стоит загружать стиральную машину не глядя. Обязательно проверьте все карманы на одежде, застегните молнии и выверните вещи наизнанку, особенно это важно, когда вы стираете джинсовую одежду. Перед тем, как отправить рубашки в стирку тщательно расправьте рукава.

Выбор режима

Существуют общие рекомендации, которым необходимо следовать, чтобы ваши вещи служили вам как можно дольше. Например, светлые хлопковые и льняные вещи нужно стирать при 95° с максимальной скоростью отжима. А вот разноцветные хлопковые вещи рекомендуется стирать при 60°, чтобы сохранить насыщенность красок. Синтетика требует более трепетного отношения, поэтому температуру стирки следует уменьшить до 50°, а количество оборотов при отжиме сократить. Шерстяные и шелковые вещи допускается стирать при температуре, не превышающей 40°, при этом от отжима следует отказаться, чтобы вещи из деликатных тканей дольше сохраняли свою форму. Упростить процесс выбора режима поможет стиральная машина с искусственным интеллектом LG AI DD . Умная технология AI DD подберет самый оптимальный режим стирки для вашего белья. Она способна распознавать вес и тип ткани, определяя 20 000 различных ее характеристик. Ошибиться с таким помощником просто невозможно. Помимо эффективной и деликатной стирки эта машина экономит ваше время. Программа TurboWash™ 360˚ постирает ваше белье всего за 39 минут. Этот режим тщательно отстирывает вещи, не повреждая структуру тканей – благодаря распылению 3D вода быстрее достигает каждого уголка барабана и время на замачивание сокращается, а белье насыщается водой более равномерно.

Загрузка барабана

Загружать барабан тоже нужно правильно. Не рекомендуется стирать мелкие вещи с крупными, чтобы в барабане не возникла разбалансировка. Оставляйте в барабане немного свободного места – это позитивным образом сказывается на качестве стирки. Если у вас регулярно накапливается большое количество вещей для стирки, обратите внимание, что в стиральной машине с искусственным интеллектом LG AI DD увеличена вместимость при том же объеме. Кроме того, она снабжена функцией «Добавить белье», которая позволяет в процессе стирки открыть дверцу и добавить забытое белье, если вы забыли положить в машину какую-то вещь.

Средства для стирки

Специалисты не рекомендуют смешивать сухие и жидкие средства для стирки во время одного цикла. Если на каких-то вещах есть трудно выводимые пятна, лучше их заранее обработать пятновыводителем. Выбирайте средства с учетом типа ткани и не пренебрегайте информацией на упаковке о том, какое количество порошка или геля нужно использовать для объема белья, приготовленного к стирке. Если у вас возникает аллергия на какие-то моющие средства, то со стиральными машинами с искусственным интеллектом LG AI DD и LG TWINWash с двойной загрузкой об этой проблеме можно забыть. Паровые технологии TrueSteam и Steam+, установленные в этих машинах удаляют до 99,9% аллергенов и пылевых клещей.1 К слову, эти же технологии разглаживают в процессе стирки до 30% складок2 и белье проще сушить и гладить.

Сушка

Вещи, которые легко растягиваются и теряют форму (шерсть и другие деликатные ткани) лучше всего аккуратно раскладывать на плоской поверхности. Хлопковые, трикотажные и синтетические вещи можно сушить на обычной раскладной сушилке, тщательно расправив все заломы. Вещи, которые вы не планируете гладить, лучше сразу сушить на вешалке, разгладив складки. Еще один способ сушить вещи быстро и деликатно – доверить процесс сушильной машине LG DUAL Inverter Heat Pump. Это совершенно безопасно даже для вещей из самых деликатных тканей. Благодаря тепловому насосу DUAL Inverter температура сушки была снижена на 27% и если раньше сушильные машины работали при 75°, то теперь при 55°. Вам не придется беспокоиться об усадке, а чтобы вещи не растянулись их можно сушить в сложенном виде. Процесс сушки достаточно быстрый – двойной тепловой насос позволяет значительно экономить время, а автоматически очищаемый конденсатор, встроенный в сушильную машину, не нуждается в очистке с помощью специальных средств, так как очищается до тех раз за цикл работы с помощью простой воды.

Современные технологии значительно упрощают решение всех бытовых вопросов. Следуйте нашим простым рекомендациям и процесс стирки станет для вас еще приятнее.

1Удаление до 99,9% аллергенов подтверждено Британской ассоциацией по борьбе с аллергией (BAF)

2Испытание проведено компанией Intertek в декабре 2018 года на основе стандарта AATCC. Цикл стирки хлопка с опцией «Устранение складок» (3 разнородных рубашки) по сравнению с циклом стирки хлопка без этой опции. Результаты могут отличаться в зависимости от характеристик одежды и окружающих условий.