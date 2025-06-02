Как приготовить мороженое дома

Домашнее мороженое – это вкусное летнее лакомство, приготовление которого позволяет весело провести время с семьей, а также проконтролировать состав десерта, избегая избыточного сахара и ненатуральных добавок. Всё, что вам нужно – немного базовых ингредиентов, свободное время и надёжный холодильник. Например, LG GC-B257KEHW с вместительной морозильной камерой и системой Total No Frost отлично подойдёт для заморозки и хранения домашних десертов. В данной статье расскажем, как легко приготовить мороженое у себя на кухне.

Что понадобится для домашнего мороженого

Для базового рецепта без мороженицы потребуется:

500 мл жирных сливок (не менее 30%)

200 мл сгущённого молока

Ваниль, ягоды, шоколад или орехи по вкусу

Миксер или венчик

Глубокая миска и контейнер с крышкой для заморозки

Простой рецепт без мороженицы

Взбейте сливки до мягких пиков.

Осторожно добавьте сгущёнку и выбранные вкусовые добавки.

Переложите массу в герметичный контейнер.

Заморозьте минимум на 6 часов. Каждые 1-2 часа перемешивайте массу, чтобы избежать образования кристаллов льда и получить более кремовую текстуру.

Популярные вкусы: клубника и базилик, шоколад с морской солью, ореховое пралине, кофе и сливки, малина с йогуртом.

Почему LG GC-B257KEHW – отличный выбор для домашних десертов

LG GC-B257KEHW – это двухкамерный холодильник с морозильной камерой объёмом 206 литров, расположенной сбоку. Благодаря такому формату удобно организовывать пространство: все контейнеры с мороженым, формочки для льда или ягоды в заморозке можно аккуратно разместить на полках или в выдвижных ящиках.

Основные преимущества модели:

Система Total No Frost – равномерная циркуляция воздуха без образования инея. Это значит, что ваши десерты будут замораживаться быстро и равномерно.

Компрессор со смарт-инвертором обеспечивает надёжную и тихую работу, что особенно важно при круглосуточной заморозке.

Функция Multi Air Flow поддерживает стабильную температуру по всему объёму морозилки.

Функция экспресс-заморозки позволяет быстро охладить только что приготовленное мороженое или свежие ингредиенты, не нарушая температурного баланса остальных продуктов. Это особенно удобно, если вы готовите десерты на скорую руку или хотите сохранить нежную текстуру замораживаемой массы.

Энергосберегающие технологии позволяют использовать морозильную камеру на полной мощности без лишних затрат.

Как правильно хранить домашнее мороженое

Используйте герметичные контейнеры.

Размещайте контейнеры в глубине морозильной камеры.

Подписывайте контейнеры, чтобы не забыть, когда и из чего приготовлен десерт.

Оптимальный срок хранения – до двух недель.

Доставайте мороженое за 5-10 минут до подачи на стол, чтобы оно стало мягче и ароматнее.

Сделать мороженое дома просто, особенно если у вас под рукой надёжная техника. Холодильник LG GC-B257KEHW благодаря продуманной конструкции и современной системе заморозки позволяет готовить десерты, как в кафе: вкусно, удобно и полезно. Если вы ищете способ занять детей, порадовать близких или просто добавить немного лета в повседневность, начните с мороженого собственного приготовления.

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