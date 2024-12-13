Регулярное размораживание холодильника — важная часть ухода за техникой с технологией De Frost. Со временем лёд и иней могут образовываться в труднодоступных местах, снижая эффективность охлаждения, увеличивая энергопотребление и создавая дополнительную нагрузку на компрессор. Однако мы часто откладываем этот процесс на потом, забывая о его необходимости. Несмотря на то, что холодильник можно разморозить в любой момент, в период долгих выходных, посвящённых празднованию Дня независимости Казахстана, самое время начать подготовку к Новому году и заняться этим. Разморозка холодильника позволит освободить пространство и подготовить его к длительному хранению свежих праздничных продуктов. В данной статье мы расскажем, как правильно организовать этот процес.

Как подготовиться

Прежде чем начать размораживание холодильника, важно правильно подготовиться: обязательно отключите устройство от электросети. Это обеспечит вашу безопасность, также предотвратит возможные поломки, связанные с попаданием влаги на его электрические компоненты.

На время разморозки холодильника переместите продукты в термосумку или, если на улице холодно, вынесите их на балкон. Главное — обеспечить нужную температуру хранения, чтобы продукты оставались свежими и не потеряли своих качеств.

Как разморозить холодильник De Frost?

Самый простой и безопасный метод: откройте дверцы холодильной и морозильной камер и оставьте их на несколько часов. В De Frost лёд будет таять естественным образом, а вы сможете собрать талую воду.

Использование тёплой воды

Для ускорения процесса поставьте внутрь холодильника ёмкости с тёплой водой. Пар поможет размягчить лёд, и он начнёт быстрее оттаивать.

Важно: Не используйте кипяток, чтобы избежать повреждения пластика.

Чистка холодильника после разморозки

После удаления льда в холодильниках De Frost, важно тщательно очистить внутренние поверхности устройства, используя мягкие моющие средства, такие как мыльный раствор, сода или уксус. Затем протрите насухо, чтобы предотвратить образование лишней влаги, которая может замёрзнуть. Для устранения неприятных запахов протрите стенки раствором уксуса или соды.

Чтобы минимизировать необходимость разморозки в будущем, следуйте следующим рекомендациям по правильному уходу:

Следите за температурой. Оптимальная температура для холодильной камеры — +3–5°C, для морозильной камеры — около -18°C.

Не оставляйте дверцы открытыми. Это приводит к образованию конденсата и наледи.

Не кладите тёплые продукты. Дождитесь, пока блюда остынут, прежде чем помещать их внутрь.

Почему необходимо размораживать холодильник с технологией No Frost

Даже самые современные холодильники с технологией No Frost требуют периодического ухода. Хотя технологии автоматической разморозки значительно упрощают жизнь, рекомендуется хотя бы раз в полгода полностью размораживать и мыть холодильник для поддержания чистоты и свежести.

Периодическая разморозка помогает уменьшить нагрузку на компрессор, продлевая срок службы устройства, снижает энергопотребление за счёт повышения эффективности охлаждения и устраняет неприятные запахи, возникающие из-за скопления влаги и микрочастиц пищи.

Чистка холодильника No Frost

После отключения холодильника очистите его внутренние поверхности мягким моющим средством, например, мыльным раствором, содой или уксусом. Протрите насухо, чтобы избежать лишней влаги. Для устранения запахов используйте раствор уксуса или соды.

С холодильниками LG с технологией Total No Frost уход становится еще проще. Эта технология предотвращает образование льда, снижая необходимость в регулярной очистке и упрощая процесс ухода за устройством. Например, LG Side-by-Side GC-L257CBEV с технологией Total No Frost минимизирует образование льда благодаря равномерной циркуляции воздуха. Это упрощает уход за устройством и продлевает срок его службы. Автоматическая система размораживания предотвращает обледенение в обычных условиях эксплуатации, так что пользователям больше не нужно размораживать холодильник вручную.

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