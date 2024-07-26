Как сделать образовательный процесс интерактивным и познавательным

Современная система образования все больше внедряет в себя прогрессивные решения и новинки в мире технологий. Познавать и запоминать новый материал детям, растущим в период стремительного технологического прогресса, помогает цифровая среда в классе. Новые технологии также помогают преподавателям более эффективно передавать знания, используя разнообразные интерактивные инструменты и мультимедийные ресурсы.





В этой статье мы расскажем о способах сделать образовательный процесс интересным для учеников разных классов, и о том, как учителя могут эффективно подавать новый материал с помощью сенсорной интерактивной цифровой доски LG CreateBoard .

Инновативные подходы к преподаванию

Объединяя в себе незаменимый инструмент преподавателя, школьную доску, и передовые решения в сфере образования, LG CreateBoard позволяет педагогам находить новые подходы к обучению детей. Интерактивная доска предлагает множество образовательных шаблонов и обучающих инструментов, таких как линейки, таблицы, стикеры и заметки. Это позволяет учащимся активно участвовать в процессе обучения, а учителям – проводить интуитивно понятные занятия.





Использование мультимедиа

Мультимедиа играет ключевую роль в создании увлекательного и динамичного учебного процесса. Включение видео, аудио и интерактивных презентаций в план урока позволяет сделать материал более наглядным и доступным для понимания. Учителя могут демонстрировать на доске LG CreateBoard обучающие видео, которые иллюстрируют сложные математические решения, показывать документальные фильмы, связанные с темой урока, или включать аудиоматериалы, такие как подкасты и записи лекций известных ученых, получивших признание в современном обществе. Интерактивные презентации позволяют ученикам взаимодействовать с контентом, отвечать на вопросы, решать задачи и получать мгновенную обратную связь. Такие методы обучения способствуют лучшему усвоению материала и повышению интереса к предмету.





Создание условий для совместной работы

Совместная работа становится значительно более продуктивной и эффективной с использованием интерактивных инструментов. Учителя могут организовывать групповые проекты и задания, в рамках которых ученики будут работать вместе, редактируя документы, создавая презентации и обсуждая идеи во время урока. LG CreateBoard может распознавать до 40 одновременных касаний1, что позволяет нескольким ученикам одновременно писать и рисовать на экране. Это способствует активному обсуждению и обмену мнениями. Функция Air Class в LG CreateBoard также поддерживает подключение до 30 учеников и обеспечивает возможность организации интерактивных встреч со всех смартфонов, подключенных к одной сети, позволяя пользоваться разными инструментами взаимодействия, такими как голосование, ответы и обмен текстами проектов2.





Интерактивные задания и тесты

Интерактивные задания и тесты являются эффективным инструментом для проверки знаний и закрепления учебного материала. Преподаватели могут создавать интерактивные викторины, кроссворды, задачи с множественным выбором и другие типы заданий, которые ученики выполняют прямо на интерактивной доске либо находясь на своем месте – с функцией LG CreateBoard Share, которая позволяет пользователям отображать до 6 общих экранов3 или выводить нужный файл на экран в режиме реального времени, каждый ученик сможет поделиться своим уникальным подходом к решению задачи.

Забота об учениках

Как бы ни менялись технологии, забота о здоровье учеников остается на первом месте. LG CreateBoard представила функцию устранения мерцания – благодаря уменьшенному мерцанию подсветки монитора ученики смогут пользоваться устройством с большим комфортом даже при длительном взаимодействии.

Чтобы дать детям знания и навыки, необходимые в XXI столетии, нужно постоянно модернизировать образовательный процесс и внедрять новинки из мира технологий. Воспользуйтесь всеми возможностями LG CreateBoard , чтобы сделать учебный процесс более интерактивным, познавательным и захватывающим.

Подробнее об устройстве LG CreateBoard Вы можете узнать в онлайн-магазине LG. Также Вы можете обратиться к менеджеру , который поможет подобрать лучшее решение для Вашего бизнеса.

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1- До 40 фиксируемых точек в среде Windows. В среде Android до 32 фиксируемых точек.

2- LG CreateBoard также поддерживает общий доступ без приложений для ПК (через веб-интерфейс) и мобильных устройств в пределах одной сети.

3 - Для более стабильного подключения мы рекомендуем установить специальное приложение LG Createboard Share.