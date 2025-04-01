Как техника LG помогает в сезон аллергии

Сезон цветения и активного распространения пыльцы приносит дискомфорт людям, страдающим от аллергии. Пыльца, пыль, шерсть животных и бытовые клещи могут вызывать раздражение кожи, насморк и даже серьезные аллергические реакции. В таких условиях поддержание чистоты в доме и одежде становится особенно важным. Современные технологии LG помогают минимизировать контакт с аллергенами и обеспечивают комфортную среду. Рассмотрим, как стиральная машина LG F2Y1HS5W и паровой шкаф LG S5BB могут стать незаменимыми помощниками в сезон аллергии.

LG Styler S5BB: забота о чистоте одежды и текстиля

Паровой шкаф LG Styler S5BB — это инновационное решение для ухода за одеждой, которое особенно полезно в борьбе с аллергенами.

Паровая обработка TrueSteam™: горячий пар проникает глубоко в волокна тканей, уничтожая до 99,9% аллергенов, включая пыльцу, клещей и бактерии[1].

Освежение одежды без стирки: если одежда впитала запахи или контактировала с аллергенами, стайлер быстро освежит её без использования моющих средств.

Несколько режимов для гигиены: специальные режимы, включая 53-минутный режим «Гигиена», позволяющий освежить одежду и удалить мелкую пыль менее, чем за час.

Дополнительные возможности: обработка не только одежды, но и подушек, игрушек, пледов и даже верхней одежды, что особенно актуально для аллергиков.

Стиральная машина LG F2Y1HS5W: глубокая очистка одежды от аллергенов

Ежедневная стирка одежды и постельного белья помогает снизить концентрацию аллергенов. Стиральная машина LG F2Y1HS5W разработана с учетом этих потребностей: Технология Steam™ с гипоаллергенным циклом Allergy Care обеспечивает глубокую очистку тканей: паровая обработка эффективно устраняет аллергены, включая пылевых клещей, а стирка при 60°C помогает избавиться от бактерий и вирусов без использования агрессивных химикатов.

Комплексный подход к борьбе с аллергией в быту

Для максимальной защиты от аллергенов важно правильно ухаживать за одеждой, а также поддерживать чистоту в доме:

Регулярно стирать одежду и домашний текстиль с помощью стиральной машины с функцией пара.

Использовать паровой шкаф для быстрой и эффективной обработки вещей, которые не рекомендуется стирать ежедневно.

Поддерживать оптимальную влажность в помещении и регулярно проводить уборку.

Использовать фильтры для очистки воздуха и проветривать помещения, чтобы минимизировать концентрацию аллергенов.

Техника LG предлагает современные решения для защиты от аллергенов в повседневной жизни. Паровой шкаф LG S5BB и стиральная машина LG F2Y1HS5W помогают поддерживать одежду и домашний текстиль в чистоте, снижая риск аллергических реакций. В сезон аллергии особенно важно доверять проверенным решениям, которые помогают создать безопасную и уютную среду в доме, и инновационные технологии LG делают уход за вещами простым и эффективным, обеспечивая комфорт и заботу о здоровье всей семьи.

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[1] Протестировано Intertek, убивает до 99,9% бактерий (E. coli, P. aeruginosa и K. pneumoniae) при использовании санитарно-нормальной программы. Одобрено BAF (Британским фондом по борьбе с аллергией) за снижение воздействия живых клещей домашней пыли и бактерий (E. coli и S. aureus).

[2] Узнать, доступна ли бесплатная установка для вашего вида техники и получить более подробную информацию можно в разделе “Часто задаваемые вопросы” на сайте интернет-магазина LG.kz.

[3] Оплата наличными доступна только в городах Алматы, Астана и Шымкент и возможна для заказов на сумму не более 300 000 тенге.