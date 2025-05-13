Как устроены зоны свежести в холодильниках LG

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Хранить продукты в холодильнике — это не просто вопрос температуры. Чтобы мясо не теряло сочность, а зелень оставалась хрустящей, необходимо учитывать и влажность, и циркуляцию воздуха, и условия хранения для каждого типа продуктов. Именно поэтому современные холодильники, такие как LG GC-B509FNPW, оснащаются специальными зонами свежести — функциональными отсеками с настраиваемыми параметрами. В этой статье рассказываем, как работают зоны свежести в холодильниках LG, какие технологии за ними стоят и зачем они нужны в повседневном использовании.
Что такое зона свежести и зачем она нужна
Продукты имеют разные требования к условиям хранения: если фрукты и зелень чувствительны к избыточной влажности, то мясу и рыбе, напротив, требуется прохлада и сухость. Зона свежести — это специально изолированное пространство внутри холодильной камеры, в котором температура и влажность поддерживаются на уровне, оптимальном для конкретного типа продуктов.
Типы зон свежести в LG GC-B509FNPW
Модель LG GC-B509FNPW оснащена системой NatureFRESH™, направленной на бережное хранение и улучшение циркуляции воздуха. Помимо данной технологии, холодильник оснащен следующими технологиями:
FRESHConverter™ — зона для мяса, рыбы и овощей
Это универсальный ящик, температура в котором настраивается вручную под конкретный тип продуктов. Всего доступно три режима:
Мясо (около -1 °C),
Рыба (около 0 °C),
Овощи (около +3 °C).
Такой подход позволяет, например, хранить стейки в условиях, близких к нулю, без заморозки — структура волокон остаётся нетронутой, и вкус сохраняется натуральным. При необходимости тот же ящик можно переключить в «овощной» режим и использовать для свежих томатов, зелени или ягод
DoorCooling+™
Дополнительные вентиляционные отверстия в верхней части холодильника быстро охлаждают зону у дверцы, предотвращая излишнюю теплоту и способствуя более быстрому восстановлению температуры после открытия.
LINEARCooling™
Технология инверторного компрессора LG обеспечивает минимальные колебания температуры (не более ±0.5 °C), что помогает сохранить продукты в стабильных условиях.
Multi Air Flow
Равномерное распределение воздуха по всей холодильной камере способствует стабильному поддержанию температуры даже при частом открывании дверцы.
Total No Frost
Холодильник с технологией Total No Frost использует таймер, который регулярно включает нагревательный змеевик вокруг охлаждающего змеевика, чтобы растопить лед, автоматически предотвращая образование инея.
Холодильник LG GC-B509FNPW демонстрирует, как точное зонирование пространства и продуманное распределение потоков воздуха могут повлиять на срок и качество хранения продуктов. Настраиваемая зона FRESHConverter™, а также умные технологии охлаждения делают эту модель удобной как в повседневной эксплуатации, так и в заботе о качестве питания всей семьи.
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