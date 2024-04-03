Как выбрать функциональный и стильный подарок

В преддверии праздников вопрос «Как порадовать окружающих?» может стать настоящим вызовом. Ведь вы стараетесь найти то, что выразит восхищение и заботу о ваших близких. Вы укрепляете ваши отношения, подчеркиваете важность присутствия любимого человека в вашей жизни и радуете его чем-то особенным. Именно поэтому выбор подарка — это дело, которое требует тщательного обдумывания. Давайте рассмотрим несколько факторов, которые помогут вам выбрать для близких подарок, заслуживающий внимания.

Понимание интересов и хобби человека

Одним из важнейших шагов в выборе подарка для близкого человека будет понимание его интересов. Каждый из нас уникален, и то, что придется по вкусу одному, может быть совсем не интересно другому. Уделите время общению с человеком, которому собираетесь дарить подарок. Внимательно понаблюдайте за ним или за ней, вспомните, чем они увлекаются.

Может быть, это рукоделие или коллекционирование, может, увлечение fly-йогой или поэзией? Также стоит обратить внимание на то, что чаще всего ваш близкий человек, просматривает в интернет-магазинах. Еще один лайфхак — вспомните, как близкий человек реагировал на ваши предыдущие подарки, что делало его или ее счастливой в прошлом. Это также может послужить ключиком к ответу.

Какими бывают подарки?

Персонализированные подарки — это отличный способ показать близкому человеку, что вы цените его уникальные качества и индивидуальность. К таким подаркам могут относиться украшения с инициалами или их изображением, картины с персональными надписями или постельное белье с вышитым именем. Такой тип подарка всегда будет напоминать о вашей заботе.

Удобные и практичные подарки. Когда вы выбираете подарок для дорогого человека, удобство может стать ключевым критерием. Практичные подарки обычно используются ежедневно, поэтому будут служить напоминанием о вас при каждом соприкосновении. К такому типу подарков относятся стильная и функциональная сумка, качественная кухонная техника или даже годовая подписка на онлайн-сервис, которым ваш близкий человек давно хотел воспользоваться.

Технологичные подарки. Не секрет, что технологии прочно вошли в нашу жизнь и значительно облегчили ее. Именно поэтому подарок из мира технологий может порадовать и удивить вашего дорогого человека. Рассмотрите возможность приобрести гаджет (например, электронную книгу или умные колонки) как вклад в более комфортную и удобную жизнь человека. Также стоит обратить внимание на роботов-помощников, которые облегчат ему или ей ведение быта. Такое инновационное решение избавит от многих хлопот по дому.

Варианты подарков для близкого человека

Робот-пылесос R5-ULTIMATE

Человек в среднем тратит на бытовые вопросы около 4 часов. Согласитесь, этим временем можно воспользоваться более продуктивно. Что же до бытовых вопросов, их решение можно предоставить технике. Когда речь заходит о современных технологиях для уборки дома, робот-пылесос R5-ULTIMATE оказывается впереди планеты всей благодаря своей интеллектуальной мощи. С R5-ULTIMATE вы можете заниматься сухой и влажной уборкой одновременно, благодаря его уникальной функции, сочетающей два важных процесса в одном устройстве. А благодаря станции самоочистки1 робот-помощник всегда будет готов к новым заданиям, поддерживая идеальную гигиену в вашем доме.

Технология UVnano2 делает уборку еще более эффективной, уничтожая вредные бактерии и микробы на поверхности пола. Датчик 360 LiDAR3 позволяет роботу точно ориентироваться в пространстве, обеспечивая идеальное покрытие при уборке. С LG ThinQ4 управление роботом становится легким и удобным – вы можете контролировать его работу прямо через приложение на своем смартфоне, даже находясь вне дома. А благодаря голосовому управлению с помощью Алисы вы можете направлять робот, просто произнося команды.

Легкая очистка в труднодоступных зонах, распознавание перепадов высоты, автоматическое усиление мощности всасывания на ковровых поверхностях и множество других функций делают R5-ULTIMATE идеальным выбором для любого дома. Именно этим подарком вы можете показать, как цените время близкого человека.

LG WashTower 13 кг

Помимо влажной уборки, энерго затратным процессом в ведении домашнего хозяйства является стирка. На помощь приходит LG WashTower 13 кг. Это революционное решение в мире домашних бытовых устройств объединяет стиральную машину и сушилку в одном компактном и стильном корпусе. LG WashTower — это символ инноваций и удобства, разработанный с учетом потребностей современных хозяек.

Устройство LG WashTower 13 кг освобождает вас от необходимости располагать два отдельных больших аппарата в вашем доме, предлагая при этом полноценные функции как стирки, так и сушки.

Одной из ключевых особенностей - является его эргономичная панель управления, размещенная на удобной высоте посередине устройства. Это означает, что вам больше не нужно наклоняться или использовать табурет, чтобы дотянуться до панели сушильной машины. Все необходимые функции и настройки находятся в пределах легкой доступности, делая процесс стирки и сушки одежды максимально удобным.

Несмотря на то, что стиральная машина и сушилка объединены в один корпус, они обладают независимостью благодаря отдельным вилкам для подключения к электросети. Это значит, что в случае выхода из строя одного из устройств, другое продолжит работать без перебоев. Такая независимость гарантирует, что работа устройства не будет нарушена из-за непредвиденных поломок, обеспечивая надежность и уверенность в каждодневном использовании.

Выбор подарка для близкого человека – это проявление внимания и возможность выразить свою любовь. Ваша преданность и забота должны отражаться в каждом элементе. Будь то персонализированный подарок, практичное устройство или инновационная технология, главное – чтобы он отражал ваше восхищение и уважение к тому, кого вы одариваете. Помните, что подарок – больше, чем просто предмет, это символ вашей привязанности и заботы о самом дорогом человеке.

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1 - Если пылесос возвращается на зарядную станцию после более чем 5 минут уборки, он автоматически запускает процесс удаления пыли. Если вы выключите питание или переместите пылесос во время процесса удаления пыли, еще не всасываемая пыль может остаться в пылесосе. Поэтому рекомендуется оставить функцию удаления пыли работать до ее завершения. Для обеспечения эффективного всасывания пыли используется двигатель, поэтому во время процесса удаления пыли может возникнуть определенный шум. Этот шум является нормальным и прекратится после завершения удаления пыли.

2 - В сентябре 2022 года в соответствии со стандартами Корейского научно-исследовательского института бионауки и биотехнологии (KRIBB) в область пылесборника зарядной станции было помещено около 240 г имитации бытовой пыли (в соответствии со стандартом IEC TS 62885-1 5.1). . В сценарии испытаний с участием четырех репрезентативных штаммов (Micrococcus luteus, Staphylococcus aureus, Klebsiella pneumoniae, Escherichia coli, каждый с концентрацией около 107 КОЕ/м2), помещенных в шесть репрезентативных мест на испытательной пыли, УФ-светодиод работал примерно 2 секунды. часов внутри пылесборника. Эффект ингибирования роста каждого тестируемого штамма был подтвержден путем сравнения количества микробов в контрольной группе, где УФ-светодиод не освещался. [Тестовая среда: (23 ± 2) ℃, (45 ± 5) % относительной влажности]

3 - Вращается 6 раз в секунду, сканируя зону радиусом не более 8 м по схеме 360˚ Созданная карта может отличаться от реальности в зависимости от формы препятствий и условий эксплуатации.

4 - Чтобы использовать эту функцию, загрузите приложение LG ThinQ™ из Google Play Store или Apple App Store на свой смартфон, используя соединение Wi-Fi. Подробные инструкции можно найти в справочном руководстве приложения. Обратите внимание, что приложение LG ThinQ™ может быть несовместимо с некоторыми смартфонами. Перед использованием убедитесь, что ваше устройство соответствует минимальным требованиям (ОС Android 7.0 или более поздняя версия, iOS 14.0 или более поздняя версия). Если в процессе регистрации в приложении LG ThinQ™ вы встретите незнакомые учетные записи, данные могут быть переданы. Мы настоятельно рекомендуем вам удалить все неизвестные учетные записи.