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Робот-пылесос со станцией самоочистки и влажной уборкой LG CordZero®
Робот-пылесос со станцией самоочистки и влажной уборкой LG CordZero®
*Изображения продукта иллюстративны.
*Изображения и описания служат для иллюстративных целей. Продукт и его работа может отличаться, в зависиомсти от окружающей среды.
Умная уборка Вашего дома
Станция самоочистки
Самоочистка и зарядка
Сухая и влажная уборка одновременно
Экономит Ваше время
360 LiDAR датчик
Построение карты для точной ориентации в пространстве
LG ThinQ™
Интеллектуальный подход к уборке
Станция самоочистки 1)
Самостоятельная зарядка и очистка
По завершении цикла уборки, робот-пылесос самостоятельно направляется к станции для самоочистки и зарядки.
*Изображения являются иллюстративными, и могут отличаться от реального продукта.
*Инструкции по очистке..
*Изображения носят исключительно иллюстративный характер. Условия могут различаться в зависимости от фактической среды использования.
*Изображения и пояснения к продуктам предназначены только для иллюстративных целей, и могут отличаться в зависимости от фактической среды использования. Дизайн и цвет изделия также могут отличаться.
*UVC-светодиод / Руководство по использованию / Сменный пылесборник из антибактериального материала емкостью 2,0 л.
*Изображения и пояснения к продуктам предназначены только для иллюстративных целей, и могут отличаться в зависимости от фактической среды использования. Дизайн и цвет изделия также могут отличаться.
360 LiDAR датчик 3)
Создан для бережной уборки Вашего дома
Используя тот же тип датчиков LiDAR, что и в беспилотных автомобилях, робот-пылесос точно отображает планировку вашего дома и эффективно убирает комнаты.
*Возможны изменения в зависимости от фактической среды использования.
Одновременно сухая и влажная уборка для экономии времени
Автоматическая подача воды на моющую насадку из 280 мл резервуара,
Интенсивность подачи регулируется в приложении LG ThinQ®.
Одновременная сухая и влажная уборка для экономии времени
*Выражения и изображения, используемые для облегчения понимания, предназначены только для иллюстративных целей, и могут иметь различия в зависимости от фактической среды использования.
*Выражения и изображения, используемые для облегчения понимания, предназначены только для иллюстративных целей, и могут иметь различия в зависимости от фактической среды использования.
*Уровни мощности всасывания можно регулировать в приложении LG ThinQ™.
*Изображения носят исключительно иллюстративный характер. Условия могут различаться в зависимости от фактической среды использования.
LG ThinQ™ 6)
Простой способ получить необходимую информацию
Удаленное управление, просмотр журнала уборки, определение особых зон в приложении.
Простой способ получить необходимую информацию
*Выражения и изображения, используемые для облегчения понимания, предназначены только для иллюстративных целей, и могут иметь различия в зависимости от фактической среды использования.
[Общий дисклеймер]
*Изображения продукта предназначены только для иллюстративных целей и могут отличаться в зависимости от фактической среды использования. Дизайн, характеристики и цвет продукта также могут отличаться.
*Изображения продукта являются фотографиями и могут отличаться от реального продукта. Фактический цвет продукта может отличаться в зависимости от разрешения монитора, настроек яркости и технических характеристик компьютера.
*Производительность продукта может варьироваться в зависимости от условий использования. Доступность продукта может варьироваться в зависимости от магазина и страны.
[Станция самоочистки 1) руководство]
*Если пылесос возвращается на зарядную станцию после более чем 5 минут уборки, он автоматически запускает процесс удаления пыли.
*Если вы выключите питание или переместите пылесос во время процесса удаления пыли, еще не всасываемая пыль может остаться в пылесосе. Поэтому рекомендуется оставить функцию удаления пыли работать до ее завершения.
*Для обеспечения эффективного всасывания пыли используется двигатель, поэтому во время процесса удаления пыли может возникнуть определенный шум. Этот шум является нормальным и прекратится после завершения удаления пыли.
UVC LED 2)
*В сентябре 2022 года в соответствии со стандартами Корейского научно-исследовательского института бионауки и биотехнологии (KRIBB) в область пылесборника зарядной станции было помещено около 240 г имитации бытовой пыли (в соответствии со стандартом IEC TS 62885-1 5.1). . В сценарии испытаний с участием четырех репрезентативных штаммов (Micrococcus luteus, Staphylococcus aureus, Klebsiella pneumoniae, Escherichia coli, каждый с концентрацией около 107 КОЕ/м2), помещенных в шесть репрезентативных мест на испытательной пыли, УФ-светодиод работал примерно 2 секунды. часов внутри пылесборника. Эффект ингибирования роста каждого тестируемого штамма был подтвержден путем сравнения количества микробов в контрольной группе, где УФ-светодиод не освещался. [Тестовая среда: (23 ± 2) ℃, (45 ± 5) % относительной влажности]
[Руководство]
*Пылесборник является сменным, время замены пылесборника может варьироваться в зависимости от условий использования.
*Различная бытовая техника LG оснащена светодиодами UVC, которые эффективно уменьшают количество вредных бактерий.
*Когда станция самоочистки подключена к розетке и включена, светодиод UVC будет автоматически работать примерно 2 часа каждые 12 часов.
*Согласно измерениям, емкость пылесборника оценивается исходя из его полного состояния. Фактическая емкость может отличаться из-за различий в производственных процессах и условиях измерения.
*В влажные месяцы рекомендуется заменять пылесборник чаще. При замене пылесборника отсоедините и тщательно очистите фильтр защиты двигателя, прежде чем устанавливать его снова.
Протрите место, где был снят пылесборник, дезинфицирующей салфеткой. При внешней очистке не используйте дезинфицирующие салфетки на спиртовой основе, поскольку это может привести к обесцвечиванию, а вместо этого используйте влажную ткань.
[Сменный пылесборник из антимикробного материала, 2 л]
*В ходе испытания, проведенного Гуандунским центром обнаружения микробиологии (GDDCM) в апреле 2021 года, антимикробная ткань пылесборника автоматической опорожняемой станции, обработанная противомикробными веществами, сравнивалась со стандартным контрольным образцом без противомикробного действия в соответствии с GB. /Т 20944.3-2008 стандарт. После инокуляции бактерий, похожих на желтый виноград, и бактерий толстой кишки, через 18 часов было подтверждено, что антимикробные свойства ткани пылесборника автоматической опорожняющей станции на 99,9% лучше, чем у стандартного контрольного образца. Антимикробная эффективность может варьироваться в зависимости от условий использования.
LiDAR Датчик 3)
*Вращается 6 раз в секунду, сканируя зону радиусом не более 8 м по схеме 360˚.
*Созданная карта может отличаться от реальности в зависимости от формы препятствий и условий эксплуатации.
Бампер / Верхний сенсорr / Датчик высоты 4)
*Изображения и пояснения к продуктам предназначены только для иллюстративных целей, и могут отличаться в зависимости от фактической среды использования.
*Датчик перепада высоты распознает падение высотой примерно 10 см. Это может варьироваться в зависимости от среды использования.
*Мы рекомендуем использовать приложение LG ThinQ™ для создания ограниченных зон, куда может попасть пылесос, например ванных комнат и прихожих с небольшими внутренними ступеньками.
Smart Turbo 5)
*Выражения и изображения, используемые для облегчения понимания, предназначены только для иллюстративных целей и могут отличаться в зависимости от фактической среды использования.
*После покупки в режиме продукта по умолчанию функция Smart Turbo отключена. Включите или отключите Smart Turbo в приложении LG ThinQ™.
*В зависимости от материала ковра эффективность обнаружения ковра может различаться, а если ковры очень тонкие или толще 20 мм, то ковровое покрытие может быть повреждено. Рекомендуется действовать по усмотрению пользователя.
*Если уровень мощности всасывания уже установлен на максимальное значение, функция Smart Turbo не активируется.
LG ThinQ™ 6)
[Приложение LG ThinQ™]Чтобы использовать эту функцию, загрузите приложение LG ThinQ™ из Google Play Store или Apple App Store на свой смартфон, используя соединение Wi-Fi. Подробные инструкции можно найти в справочном руководстве приложения.
Обратите внимание, что приложение LG ThinQ™ может быть несовместимо с некоторыми смартфонами. Перед использованием убедитесь, что ваше устройство соответствует минимальным требованиям (ОС Android 7.0 или более поздняя версия, iOS 14.0 или более поздняя версия).
Если в процессе регистрации в приложении LG ThinQ™ вы встретите незнакомые учетные записи, данные могут быть переданы. Мы настоятельно рекомендуем вам удалить все неизвестные учетные записи.
*Изображения приложения предназначены только для иллюстративных целей и могут отличаться в зависимости от продукта или версии.
Характеристики
-
Цвет корпуса (очиститель)
-
Белый
Все характеристики
АККУМУЛЯТОР
-
Аккумуляторы в комплекте (кол-во)
-
1 (Встроенный)
-
Тип аккумулятора
-
Литий-ионный
-
Время зарядки (мин)
-
300
-
Максимальное время работы (мин) (Норм. Мощность)
-
140
-
Максимальное время работы (мин) (Турбо Режим)
-
60
РАЗМЕРЫ И ВЕС (РОБОТ)
-
Размеры продукта (ШxВxГ мм)
-
342.0 x 342.0 x 94.5
-
Вес (кг)
-
3.1
ОСОБЕННОСТИ (РОБОТ)
-
Автоматическая подача воды
-
Да
-
Влажная уборка
-
Да
МАТЕРИАЛЫ И ОТДЕЛКА
-
Цвет корпуса (очиститель)
-
Белый
ХАРАКТЕРИСТИКИ (СТАНЦИЯ)
-
Цикл опустошения (с)
-
300
-
Потребляемая мощность (Вт) (Зарядка)
-
1.45
-
Потребляемая мощность (Вт) (Очищение)
-
800
СЕНСОР И ОБНАРУЖНИЕ ПРЕПЯТСТВИЙ
-
Датчик LiDAR
-
Да
ШТРИХКОД
-
Штрих-код
-
8806091926586
-
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R5-ULTIMATE
Робот-пылесос со станцией самоочистки и влажной уборкой LG CordZero®