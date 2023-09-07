Робот-пылесос со станцией самоочистки и влажной уборкой LG CordZero®

[Общий дисклеймер]

*Изображения продукта предназначены только для иллюстративных целей и могут отличаться в зависимости от фактической среды использования. Дизайн, характеристики и цвет продукта также могут отличаться.

*Изображения продукта являются фотографиями и могут отличаться от реального продукта. Фактический цвет продукта может отличаться в зависимости от разрешения монитора, настроек яркости и технических характеристик компьютера.

*Производительность продукта может варьироваться в зависимости от условий использования. Доступность продукта может варьироваться в зависимости от магазина и страны.