Какие режимы работы поддерживает микроволновая печь LG NeoChef

Представление о том, что в микроволновой печи можно только разогревать еду, давно устарело. Микроволновая печь LG NeoChef, например, – это современное устройство, сочетающее в себе классический разогрев со множеством функций для полноценного приготовления еды. Благодаря технологии Smart Inverter, печь обеспечивает равномерное распределение тепла, позволяя готовить блюда быстрее и качественнее. Давайте рассмотрим основные режимы работы LG NeoChef и их преимущества.

Технология Smart Inverter: равномерное приготовление и экономия энергии

Обычные микроволновые печи работают по принципу циклического включения и выключения мощности, что может приводить к перегреву краев блюда при недостаточно прогретом центре. Smart Inverter в свою очередь регулирует мощность плавно и точно, обеспечивая равномерное приготовление, подогрев и размораживание без резких скачков температуры. Это улучшает вкус блюд, а также снижает расход электроэнергии.

Режимы работы LG NeoChef

Гриль: румяная корочка без усилий

Функция гриля в LG NeoChef позволяет приготовить блюда с хрустящей корочкой, не пересушивая их внутри. Она отлично подходит для:

запекания куриных крылышек и бедрышек. Гриль делает их золотистыми и сочными;

приготовления овощей-гриль, таких как баклажаны, кабачки и перец;

запекания рыбы. Так создается аппетитная корочка без потери сочности.

Гриль можно использовать отдельно или в сочетании с микроволнами, чтобы блюдо готовилось быстрее, и при этом оставалось мягким внутри.

Жарка: хрустящая текстура без лишнего масла

Режим жарки в LG NeoChef помогает добиться золотистой и хрустящей корочки без использования большого количества масла. Это идеальное решение для тех, кто хочет сократить потребление жиров, но не готов отказываться от любимых блюд.

С помощью этой функции можно приготовить:

картофель фри, запеченный без фритюра;

наггетсы и нежные внутри куриные котлеты;

овощные чипсы, например, из кабачков, моркови или батата.

Равномерное распределение температуры позволяет добиться баланса между хрустящей корочкой снаружи и мягкостью внутри.

Ферментация: домашний йогурт и выпечка без хлопот

Одна из уникальных функций LG NeoChef – режим ферментации, который создает идеальные условия для брожения. Он поддерживает низкую стабильную температуру, что особенно важно для:

домашнего йогурта, без консервантов и добавок;

поднятия теста для хлеба, пиццы и булочек;

квашеных овощей, например, капусты или морковки по-корейски.

Этот режим делает LG NeoChef настоящей находкой для тех, кто любит готовить полезные продукты самостоятельно.

Приготовление на пару: сохранение пользы в каждом продукте

Режим паровой готовки – это отличный способ приготовить блюда, сохраняя при этом максимум витаминов и полезных микроэлементов. Он подходит для тех, кто придерживается здорового питания или готовит пищу для детей.

С его помощью можно легко приготовить:

овощи на пару, такие как брокколи, морковь, картофель;

рыбу и морепродукты, сохранив их сочность и натуральный вкус;

нежную куриную грудку, которая останется мягкой и ароматной.

Паровая обработка делает блюда легкими и полезными, сохраняя их натуральный вкус и текстуру.

Дополнительные функции LG NeoChef

Помимо разнообразных режимов приготовления, LG NeoChef оснащена рядом удобных функций:

Сенсорное управление – простое и интуитивно понятное управление без лишних кнопок.

Подсветка камеры – яркое освещение позволяет следить за процессом приготовления.

Антибактериальное покрытие EasyClean™ – упрощает уход за печью и предотвращает размножение бактерий.

Микроволновая печь LG NeoChef – это не просто устройство для разогрева пищи, а многофункциональный кухонный помощник. Благодаря технологии Smart Inverter и разнообразным режимам – гриль, жарка, ферментация и паровая готовка – она позволяет экспериментировать с разными блюдами, делая их вкусными и полезными. Выбирая LG NeoChef, вы получаете удобство, надежность и профессиональное качество приготовления прямо у себя на кухне.

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