Особенности духовых шкафов LG STUDIO

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Отдельно стоящие газовые и электрические плиты уходят в прошлое. Им на смену пришли встраиваемые духовые шкафы и варочные панели, о которых мы рассказали в предыдущей статье. Они выглядят намного эстетичнее, их можно расположить там, где вам будет удобно, чтобы более грамотно использовать рабочее пространство, и они не нагревают воздух в кухне так сильно, как обычные плиты, а это значит, что можно использовать менее мощную вытяжку.
Встраиваемые духовые шкафы LG STUDIO, стоимостью до 300 000 тенге удовлетворят потребности любой хозяйки. Они имеют от 6 до 11 программ и сделают процесс приготовления даже самых сложных блюд проще, а их очистка не потребует больших усилий.
Функция «Точная конвекция», которой оснащены духовые шкафы от LG STUDIO, выводит на новый, более качественный уровень, приготовление блюд в конвекционном режиме благодаря продвинутой системе нагрева и распределения тепла. За конвекционным вентилятором установлен нагревательный элемент в форме кольца. Слаженная работа вентилятора и нагревателя обеспечивает более мощную конвекцию, духовой шкаф нагревается быстрее, а потоки горячего воздуха распределяются равномерно на всех уровнях. Жариться и выпекаться блюда будут равномерно, соответственно и их вид при подаче на стол будет намного аппетитнее.
Еще одна удобная функция – программы автоприготовления. С помощью заданных программ, каждый сможет готовить как настоящий шеф-повар, будь то просто запеченный картофель или стейк из лосося.
Использовать духовые шкафы LG STUDIO очень просто. Плавно закрывающиеся дверцы предотвращают резкие захлопывания, а телескопическая полка делает извлечение еды, приготовленной на противне или решетке гриля, более удобным и безопасным.
Что же касается очистки – теперь это не проблема. Высокотехнологичное внутреннее эмалевое покрытие EasyClean выдерживает высокие температуры и легко очищается простой водой. Достаточно просто распылить воду внутри духовки и нажать кнопку EasyClean. Включите режим «Легкой очистки» для удаления загрязнений за 15 минут.
Модели LG LB645E329T1 и LG LB645E129T1 подойдут тем, кто использует духовой шкаф не очень часто, они оснащены всем самым необходимым: доводчиком закрытия дверцы, вентилятором охлаждения, функцией размораживания и легкой очистки, подсветкой камеры, термостатом и минимальным набором программ.
Модели LG LB646K329T1, LG LB646K059T2, LG LB645E059T1, LG LB645E479T1 и LG LB646K479T2 имеют расширенный набор функций, среди которых линейный контроль температуры, термостат, размораживание, плавное закрытие, поддержание тепла, а также управление через приложение LG ThinQ и интеллектуальная система диагностики.
Функция управления через приложение LG ThinQ позволит вам сочетать готовку с другими делами. Вы можете просто загрузить рецепты, отметить нужный вам в каждом конкретном случае, и духовка автоматически устанавливает температуру и время. Режим умной диагностики даст возможность быстро и просто диагностировать проблему в случае ее возникновения и сэкономит ваше время и расходы на ненужные вызовы сервисной службы.
Выбирая встраиваемую технику для кухни LG STUDIO вы покупаете не только утонченный дизайн, но и самые передовые технологии в области бытовой кулинарии. Можете быть уверены, если вы готовите с LG STUDIO, то готовите вкусно.