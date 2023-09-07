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Духовой шкаф LG STUDIO, 67 литров, удобное приготовление, легкая очистка духовки за 15 минут
Духовой шкаф LG STUDIO, 67 литров, удобное приготовление, легкая очистка духовки за 15 минут
ОПИСАНИЕ
РАЗМЕРЫ
Все характеристики
-
Смарт-диагностика
-
●
-
Смарт-рецепты (стороннее приложение для рецептов)
-
●
-
ThinQ(Wi-Fi)
-
●
-
Автоматическое защитное отключение
-
●
-
Вентилятор конвекции
-
●
-
Мощность нагревательного элемента для выпечки (Ватт)
-
1.3
-
Мощность конвекционного элемента (Ватт)
-
2.1
-
Конвекционный тип
-
●
-
Габариты упаковки (Ш x В x Г) (мм)
-
660 х 650 х 700
-
Габариты продукта (Ш x В x Г) (мм)
-
600 x 560 х 556
-
Масса продукта (кг)
-
34
-
Габариты проема (Ш x В x Г) (мм)
-
560 х 600 х 556
-
Габариты внутреннего пространства печи (Ш x В x Г) (мм)
-
484 х 331 х 421
-
Тарелка для жарки (шт.)
-
2 (глубокий противень, гриль-противень)
-
Тип духового шкафа
-
встраиваемый духовой шкаф
-
Система очистки духового шкафа
-
● (автозапуск)
-
Система плавного закрытия
-
●
-
Дисплей управления
-
4.3" белый текстовый дисплей
-
Требуемое электропитание (Вольт/Гц)
-
220-240/50
-
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