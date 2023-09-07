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Духовой шкаф LG STUDIO, 67 литров, удобное приготовление, легкая очистка духовки за 15 минут

Характеристики

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Духовой шкаф LG STUDIO, 67 литров, удобное приготовление, легкая очистка духовки за 15 минут

LB645E479T1

Духовой шкаф LG STUDIO, 67 литров, удобное приготовление, легкая очистка духовки за 15 минут

ОПИСАНИЕ

Печать

РАЗМЕРЫ

Объем (л)
67
Габариты (ш x г x в, мм)
556 х 560 х 600
Основная технология
EasyClean™
Особенности
Равномерное приготовление

Все характеристики

СМАРТ-ТЕХНОЛОГИЯ

Смарт-диагностика

Смарт-рецепты (стороннее приложение для рецептов)

ThinQ(Wi-Fi)

ФУНКЦИИ ПЕЧИ

Автоматическое защитное отключение

Вентилятор конвекции

Мощность нагревательного элемента для выпечки (Ватт)

1.3

Мощность конвекционного элемента (Ватт)

2.1

ФУНКЦИИ ВЕРХНЕЙ МИКРОВОЛНОВОЙ ПЕЧИ)

Конвекционный тип

ГАБАРИТЫ/ВЕС

Габариты упаковки (Ш x В x Г) (мм)

660 х 650 х 700

Габариты продукта (Ш x В x Г) (мм)

600 x 560 х 556

Масса продукта (кг)

34

Габариты проема (Ш x В x Г) (мм)

560 х 600 х 556

Габариты внутреннего пространства печи (Ш x В x Г) (мм)

484 х 331 х 421

АКСЕССУАРЫ

Тарелка для жарки (шт.)

2 (глубокий противень, гриль-противень)

БАЗОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип духового шкафа

встраиваемый духовой шкаф

УДОБСТВО

Система очистки духового шкафа

● (автозапуск)

Система плавного закрытия

ДИЗАЙН / ОТДЕЛКА

Дисплей управления

4.3" белый текстовый дисплей

ПИТАНИЕ / ХАРАКТЕРИСТИКИ

Требуемое электропитание (Вольт/Гц)

220-240/50

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