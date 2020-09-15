Компания LG представила новую модель стиральной машины LG AIDD™

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Удобный функционал и вместительность в утонченном исполнении.
Компания LG Electronics (LG) представила новую стиральную машину для потребителей в Казахстане. Еще больше инновационных функций в компактном корпусе LG AIDD.
Самая главная инновация – увеличенный объем загрузки, при сохранении компактных размеров, которые так полюбили пользователи. Вместительность увеличилась до 8,5 кг белья, при этом элегантный дизайн прекрасно подойдет под любой интерьер.
Технология AI DD™ призвана сохранить качество ваших вещей на максимально долгий срок. В память стиральной машины заложена база данных из 20 000 возможных сочетаний тканей. Благодаря интеллектуальной системе оценки параметров вашей одежды, таких как вес, плотность, мягкость и многих других, стиральная машина подберет оптимальный алгоритм стирки для каждого типа ткани. Как результат - высокое качество отстирывания и на 18% меньше повреждений ткани.
Инверторный Мотор с прямым приводом обеспечит долгий срок работы стиральной машины, а компания LG гарантирует 10 лет бесперебойной работы сердца вашей умной помощницы.
Интуитивно понятное сенсорное управление привнесет новый уровень удобства во взаимодействии с вашей интеллектуальной ассистенткой по дому. Вы можете не беспокоиться о надежности механизма, поскольку все микросхемы покрыты специальным силиконом, который защитит все элементы управления от влаги и других повреждений.
Компания LG всегда стремится к совершенству, внедряя новые технологии и создавая все более прогрессивную технику для улучшения качества домашней жизни пользователей.