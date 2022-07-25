Домашний ужин в кругу родных и близких – не только здоровое питание с экономным расходом семейного бюджета. Это также важная традиция, позволяющая собраться за одним столом и поделиться впечатлениями за прошедший день.



Какой бы вкусной ни была еда в кафе и ресторанах, только готовя дома вы можете полностью быть уверены в полезности и свежести ингредиентов ваших блюд. Оставшуюся после ужина пищу можно убрать в холодильник и разогреть позже для припозднившегося домочадца, или просто не беспокоиться о готовке на завтра.



Однако современный стремительный ритм нашей жизни не всегда позволяет выделить достаточно времени на приготовление домашней еды. К счастью, новейшие технологии современной кухонной техники дают возможность порадовать близких вкусными блюдами, сохраняя при этом питательные качества и свежесть продуктов.

Волшебство домашнего ужина с кухонной техникой LG



Премиальная встраиваемая бытовая техника LG с ее продуманным утонченным дизайном и простым управлением легко превратит вашу кухню в уютное место для приятных кулинарных экспериментов. Богатый выбор технологий для быстрого и качественного приготовления пищи позволит вам блеснуть искусством профессионального шеф-повара, удивляя близких и друзей изысканными домашними блюдами.



Микроволновая печь LG NeoChef™ MS2595CIST мощностью 1000 Вт с увеличенным внутренним объемом 25 литров оснащена технологией Smart Inverter™ с системой контроля мощности для равномерного распределения тепла в продуктах. Это дает возможность готовить любимые блюда за меньшее время по сравнению с традиционными СВЧ1. Множество автоматических режимов, включая размораживание, разогрев и даже приготовление йогурта, превращает процесс домашней стряпни в приятное времяпровождение.



Специальное антибактериальное легкоочищаемое внутреннее покрытие EasyClean™ препятствует распространению бактерий на 99,99% 2и устойчиво к механическим повреждениям и впитыванию жира, благодаря чему частички пищи не прилипают к стенкам печи.



Встраиваемая электрическая варочная поверхность LG CBEZ2414B обеспечивает приготовление сразу нескольких блюд благодаря четырем независимым зонам нагрева и соответствующему сенсорному управлению для каждой из них, с возможностью установки таймера на отключение для каждой конфорки.

LG CBEZ2414B выполнена из надежных долговечных компонентов, таких как высококачественное стекло и электрические конфорки SCHOTT. Полную безопасность устройства обеспечивает индикатор горячей поверхности, который остается активным до момента достижения безопасной температуры. В дополнение печь оснащена системой блокировки, которая предотвращает возможность случайного включения детьми или домашними животными.



Для тех, кто предпочитает быстрый разогрев, LG выпускает индукционные варочные поверхности – такие как, например, LG STUDIO HU642VH , с четырьмя независимыми конфорками и удобным сенсорным управлением. Дополнительная опция Flex Zone позволяет объединить две конфорки индукционной варочной поверхности в одну большую зону с единой регулировкой. Благодаря функции Power Boost, подающей повышенную мощность на выбранную индукционную зону, разогрев до заданной температуры происходит очень быстро, а затраты времени на приготовление блюда резко сокращаются.



Для коротких перерывов – когда вас отвлекли от приготовления пищи звонком или визитом, предусмотрен режим интеллектуальной паузы Stop&Go. Можно снизить нагрев до минимального уровня, а затем быстро вернуться к прерванному процессу. В дополнение этот режим защитит от случайных нажатий с функцией блокировки панели управления.



Для каждой индукционной зоны можно установить таймер приготовления блюда на время от 1 до 99 минут, после чего происходит автоматическое отключение. Плита оснащена отдельным индикатором остаточного тепла, который сигнализирует о горячей поверхности и выключается только после ее остывания до безопасной температуры.



Чтобы воздух оставался чистым и свежим вне зависимости от концентрации паров, дыма и ароматов, возникающих во время приготовления еды, вашей кухне понадобится качественная вытяжка – такая как, например, LG STUDIO HCEZ2427B , с высокой производительностью до 630 кубических метров в час.



Вытяжка выполнена в современном строгом дизайне премиум класса из нержавеющей стали и закаленного черного стекла. Особенностью устройства является наличие трех уровней мощности для разных режимов вытягивания дыма и запахов.



Вытяжки серии LG STUDIO оснащаются прочными и долговечными 5-слойными сетчатыми фильтрами из алюминия, которые эффективно улавливают частицы жира и легко очищаются мыльной водой или в посудомоечной машине3. На вытяжке установлена яркая LED подсветка с продолжительным сроком службы, которая не оставит ни одного затемненного уголка на поверхности варочной панели.

Устройство, без которого немыслима ни одна современная кухня – духовой шкаф для запекания, тушения, томления, выпекания, жарки с хрустящей корочкой и других фигур «высшего кулинарного пилотажа». Сейчас в Казахстане можно приобрести встраиваемые духовые шкафы LG STUDIO LB645E059T1 и LG STUDIO LB646K479T2 емкостью 67 литров с телескопической направляющей для удобного приготовления различных кулинарных и кондитерских деликатесов.



Духовые шкафы LG STUDIO имеют внутреннее эмалевое покрытие EasyClean™, которое выдерживает высокие температуры и легко очищается водой. Достаточно распылить воду внутри духовки и одним нажатием кнопки EasyClean включить режим «Легкой очистки» для удаления загрязнений за 15 минут без каких-либо химикатов.



Технология линейного контроля температуры, предотвращающая отклонения от заданной температуры более чем на 9,7С°, позаботится о равномерном нагреве еды внутри и снаружи, вне зависимости от места и уровня расположения блюда в духовом шкафу.



Функция «точная конвекция» обеспечит равномерное приготовление и аппетитный внешний вид ваших кулинарных шедевров благодаря кольцевому нагревательному элементу, расположенному в духовых шкафах LG STUDIO за конвекционным вентилятором.



А теперь – несколько простых рецептов вкусных и полезных блюд для роскошного ужина. Для их приготовления не нужны экзотические ингредиенты и не понадобится много времени.

Французский луковый суп



Для приготовления этого изысканного блюда понадобится 4 луковицы, 50 г сливочного масла, 1 чайная ложка сахарного песка, 1 столовая ложка муки, 3 стакана говяжьего бульона, 1/2 стакана красного вина, 8 кусочков поджаренного французского хлеба и 1 стакан тертого сыра. Готовить будем в микроволновой печи, поэтому в дополнение также понадобится большая глубокая емкость, пригодная для использования в СВЧ.



В первую очередь тонко нарезаем лук и обжариваем его на варочной поверхности в сковороде с маслом и сахаром до появления золотистой корочки. Выкладываем в емкость для микроволновой печи лук, добавляем муку, и все это тщательно перемешиваем. Добавляем говяжий бульон и красное вино. Накрываем емкость пленкой, которая рассчитана на СВЧ, делаем небольшое отверстие для вентиляции, и ставим блюдо в печь.



Французский луковый суп готовится в микроволновой печи 4 минуты при мощности 1000 Вт, затем 15 минут при мощности 500 Вт. По завершению этих циклов перемешиваем и разливаем суп по тарелкам. Сервируем каждую тарелку ломтиком поджаренного хлеба поверх супа и сыром на хлебе. Финальный штрих – ставим тарелки в микроволновую печь и включаем высокую мощность примерно на 1–2 минуты – пока не расплавится сыр. Подаем на стол.

Куриные бедра с овощами



Для приготовления этого простого и при этом очень аппетитного блюда, нам понадобится 600 г куриных бедер (или окорочков), 300 г молодого картофеля, 200 г красного лука, 20 мл оливкового масла, а также специи – по 1 чайной ложке соли, острой паприки, красной паприки и молотого черного перца. Готовить будем в микроволновой печи с использованием функции гриля в специальном пакете для запекания в СВЧ.



Первым делом соединяем все специи с оливковым маслом, и в этой смеси маринуем куриные бедра не менее получаса. Нарезаем картофель и лук, подсаливаем их, и выкладываем в пакет для запекания вместе с замаринованными куриными бедрами.



Закрываем пакет, размещаем в микроволновой печи, и выпекаем в режиме «Гриль» 1 час. Для сервировки блюда отлично подойдет зелень и дольки лимона.

Вегетарианская пицца в духовке



Для приготовления этого полезного вегетарианского блюда из расчета 5 порций нам понадобится 8-10 средних свежих грибов, 1 маленькая луковица, 200 г сладкого красного перца, 6 зубчиков чеснока, по 1/4 чайной ложки измельченных орегано, тимьяна и сушеного розмарина, несколько листиков свежего базилика, 100 мл оливкового масла, 50 г тертого сыра пармезан, 1 большой помидор (тонко нарезанный) и 200 г измельченного нежирного сыра моцарелла, а также одна большая (25-30 см) основа для пиццы – предварительно испеченная или купленная готовой в магазине.



Мелко нарезаем грибы, лук и перец, помещаем их в форму для запекания или на противень, застеленный плотной фольгой. Измельчаем 2 дольки чеснока, соединяем с 2 чайными ложками масла, орегано, тимьяном и розмарином. Полученной смесью поливаем овощи, затем все перемешиваем. Накрываем овощи крышкой и запекаем при 200°C в течение 20 минут.



Тем временем готовим соус, для чего соединяем нарезанный базилик с оставшимся маслом, сыром пармезан и четырьмя измельченными дольками чеснока. Накрываем крышкой и перемешиваем до однородной кондиции, тщательно соскребая массу со стенок миски.



Выкладываем основу пиццы на противень, не смазанный маслом. Намазываем соусом основу пиццы, выкладываем нарезанные ломтики помидоров, посыпаем их сыром моцарелла, и уже на него выкладываем обжаренные овощи. Финальный штрих – запекаем в течение 15 минут, или до тех пор, пока сыр не расплавится и не станет пузыриться.





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1Внутренний тест компании LG. Сравнение печи LG NeoChef и обычной печи LG.

2Протестировано SGS (тест Nº F690101/LF CTSAYAA15-65910 от 07.01.2016)

3При температуре не выше 60°С.