Как обставить современную маленькую кухню новой бытовой техникой LG

Мало кто из современных городских жителей может назвать свою кухню просторной. Даже если она действительно изначально большая, после оснащения отдельно стоящей бытовой техникой площадь свободного пространства все равно значительно сокращается.



Когда же речь заходит о заведомо компактной кухне, интерьере квартиры-студии или жилья в стиле «лофт», где приходится тщательно продумывать использование каждого уголка, здесь, пожалуй, трудно представить себе иной выбор, кроме встраиваемой кухонной техники.

Как правило, встроенная техника компактнее по сравнению с отдельно стоящей, имеющей схожие характеристики, и это не единственное ее преимущество. Необходимость экономить место позволит вам проявить чудеса изобретательности и находчивости при проектировании аккуратного, однородного и технологичного фасада кухни, созданной вами целиком под себя.



При правильной оптимизации пространства и логичной расстановке оборудования ваша кухня превратится в самое уютное место в доме, где будет приятно не только готовить, но и проводить свободное время.



LG предлагает большой выбор современной встраиваемой техники для кухни, которая впишется в любой стиль оформления интерьера. Множество технологий и разработок, реализованных во встраиваемой технике LG, позволяют превратить рутинное приготовление пищи в творческий процесс создания кулинарных шедевров для более качественной и здоровой жизни.



Еще одно важное преимущество такого планирования заключается в том, что техника подстраивается под вас, а не вы под нее. В процессе создания интерьера кухни вы сами выбираете конструкцию стоек, столешниц, ниш или шкафов, в которые необходимо встроить технику, а выбранное оборудование располагаете на высоте, удобной для вас.

Вместительные духовые шкафы LG – такие как LG Studio LB646K479T2 с полезным объемом 67 литров, изящно вписываются в любой интерьер, не привлекая к себе дополнительного внимания.



Духовой шкаф имеет внутреннее эмалевое покрытие EasyClean™, которое выдерживает высокие температуры и легко очищается водой, что позволяет пользователям получить удовольствие от быстрой и гигиеничной очистки. Так, достаточно распылить воду внутри духовки и затем кнопкой EasyClean™ включить режим «Легкой очистки», чтобы удалить загрязнения всего за 15 минут1 .



Технология «линейного контроля температуры» в LG Studio LB646K479T2 исключает резкие перепады температуры, сохраняя дельту отклонения в пределах ±5,0°С от заданного уровня. Это обеспечивает равномерное приготовление блюда внутри и снаружи – без подгоревших и непропеченных мест вне зависимости от расположения блюда в духовом шкафу.



«Точная конвекция» - технология, использующая кольцевой нагревательный элемент за конвекционным вентилятором, обеспечивает быстрый и равномерный нагрев на всех уровнях, поэтому блюда в духовом шкафу будут иметь красивый и аппетитный внешний вид, а вкусовые свойства порадуют даже самых требовательных гурманов.



Благодаря большому объему и высокому классу энергоэффективности А, LG Studio LB646K479T2 позволяет готовить несколько блюд одновременно при меньших счетах за электричество. Множество режимов дают возможность легко подобрать оптимальные настройки для каждого блюда: от нежной запеканки до сочного мяса гриль.



Конструкция духового шкафа включает плавно закрывающуюся дверь, амортизирующую закрытие и предотвращающую резкие захлопывания, а телескопическая полка позволяет безопасно и удобно извлекать еду, приготовленную на противне или решетке гриля.

Современная кухня немыслима без варочной панели – такой как, например, индукционная LG STUDIO HU642VH с высокопрочными деталями из закаленного немецкого стекла CERAN SCHOTT. С функцией Power Boost™ эта панель позволяет быстрее нагреть необходимую индукционную зону до определенной температуры за счет подачи на нее большей мощности, экономя ваше время на приготовление блюд.



Если вы собираетесь приготовить большое блюдо в нестандартной посуде – вроде утятницы, вам понадобится опция Flex Zone, которая объединяет две конфорки индукционной варочной поверхности в одну большую регулируемую зону.



В процессе приготовления индикатор остаточного тепла сообщает об опасной для касания температуре поверхности. Он отображается до тех пор, пока выключенная панель остывает до безопасного уровня.



Все зоны варочной панели могут быть автоматически отключены с помощью встроенного таймера приготовления блюд, настраиваемого на время от 1 до 99 минут отдельно для каждой индукционной зоны. Мощность и функции удобно регулируются простым прикосновением к сенсорной панели управления на керамической поверхности. В дополнение поддерживает такие полезные функции как интеллектуальная пауза Stop&Go и блокировка управления от случайного включения детьми или домашними животными.



Микроволновая печь давно стала незаменимым элементом кухонного оборудования, превратившись из инструмента для подогрева пищи в самостоятельный прибор для приготовления оригинальных блюд. Встраиваемые модели СВЧ из коллекции LG NeoChef оснащены режимами запекания, обжаривания, томления и даже приготовления на пару.

Так, микроволновая печь LG MS2595CIST с технологией Smart Inverter™ с точным контролем мощности микроволн обеспечивает более быстрый и равномерный подогрев2 , при этом высокая мощность 1000 Вт позволяет готовить любимые блюда за меньшее время по сравнению с традиционными микроволновыми печами3 . Продукты размораживаются, подогреваются и готовятся более эффективно4 . LG предоставляет 10 лет гарантии на части магнетрона.



Данная модель предлагает различные режимы для приготовления разнообразных блюд, включая функции запекания, обжаривания, поддерживания заданной температуры и приготовления йогурта. Комбинация гриля и микроволн позволяет получать сочные блюда c аппетитной хрустящей корочкой снаружи.



СВЧ имеет 6-угольную опору, которая, в отличие от традиционной 3-угольной, более устойчива к проливанию жидкости из емкостей на краю поворотного столика. Внутренняя светодиодная белая подсветка в 3 раза ярче, чем в традиционных моделях5 , что помогает контролировать приготовление без открывания дверцы СВЧ и экономит энергию.



Антибактериальное легко очищаемое покрытие EasyClean внутри СВЧ препятствует распространению бактерий на 99,99% 6. Оно устойчиво к механическим повреждениям и впитыванию жира, поэтому частички пищи не прилипают к стенкам и поверхность можно с легкостью очистить.



Мощная и бесшумная встраиваемая вытяжка поможет эффективно устранить любые запахи и сохранить остроту обоняния для выбора специй и ароматных трав. Это особенно актуально для компактных квартир и студий, где наличие вытяжки поможет обеспечить свежесть воздуха во всем помещении.

Вытяжка LG HCEZ2415S обладает мощностью до 800 м³/ч, что позволит больше не переживать о парах, дыме и ароматах, витающих по всей кухне в процессе готовки еды, а также предлагает четыре режима работы, включая усиленный режим Booster.



Модель оснащена яркой светодиодной подсветкой с длительным сроком службы и низким энергопотреблением. Прочные и долговечные сетчатые жироулавливающие фильтры из алюминия можно очищать мыльной водой вручную или в посудомоечной машине7 .

Кстати, о посудомоечных машинах. Современный встраиваемый вариант – модель LG DB425TXS объединяет в себе уникальные технологии, такие как QuadWash™, TrueSteam™ и инверторный двигатель Direct Drive™, которые позволяют достичь максимальной эффективности и качества работы.



Технология QuadWash™, не имеющая аналогов на рынке, имеет 4-х лопастный распрыскиватель, который обеспечивает мойку посуды под любым углом с тщательной очисткой поверхностей. Шарнирная вращающаяся конструкция перемещает лопасти распрыскивателя в разных направлениях и обеспечивает на 30%8 больший охват даже в самых труднодоступных местах. Благодаря этому полноценное мытье даже сильно загрязненной посуды производится в режиме «Турбо-цикла» менее, чем за час.



Технология TrueSteam, которая генерирует водяной пар с температурой 100°C, обеспечивает гигиену и уничтожает до 99,99% бактерий9 . Растворяются даже самые въевшиеся загрязнения и жир, при этом следы от воды на посуде и стекле уменьшаются до 30%. Во время цикла ополаскивания температура во внутренней камере достигает 80°C, обеспечивая дополнительную гигиеническую очистку посуды на финальном этапе мытья.



Эстетичный дизайн LG DB425TXS дополнен функциями для максимального удобства, такими как трехуровневая система лотков EasyRack™ с регулируемой высотой складных стоек для адаптации внутреннего пространства к любым видам посуды и дополнительной секцией под столовые приборы, а также автоматическое открытие дверцы в конце каждого программного моющего цикла.



Инверторный двигатель Direct Drive™ прямого привода с низким уровнем шума, оснащен механизмом раздельного управления мощностью и циркуляцией воды в распылителях, что позволило добиться качественных результатов мойки посуды с первого раза без риска ее повреждения.



Посудомоечная машина полностью совместима с экосистемой умного дома LG ThinQ™. Мобильное приложение ThinQ™ позволяет посредством сети Wi-FI дистанционно управлять различными функциями и проводить диагностику.



Оснастить кухню встроенной техникой на первом этапе может казаться непростой задачей. И все же в долгосрочной перспективе вы непременно оцените выигрыш в эргономике и удобствах встраиваемой кухонной техники LG в течение долгих и счастливых лет.

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1 Опция доступна не для всех духовых шкафов LG STUDIO. В некоторых моделях режим устанавливается вручную.

2 Протестировано Интертек (тест Nº 160600041SEL-001 от 18.07.2016).

3 Сравнение печи LG NeoChef и обычной печи LG.

4 Внутренний тест компании LG. Сравнение печи LG NeoChef и обычной печи LG.

5Внутренний тест компании LG. Использование печи LG NeoChef.

6 Протестировано SGS (тест Nº F690101/LF CTSAYAA15-65910 от 07.01.2016)

7 Температура не более 60ºС.

8 Проводилось сравнение моделей посудомоечных машин LG. Сравнение было основано на подсчете количества пятен, которые остались на посуде после мытья в посудомоечных машинах LG DFB325 (с функцией пара) и DFB415 (без функции пара), согласно внутренним методам тестирования LG.

9 Результаты получены по итогам тестирования моделей посудомоечных машин LG с функцией подачи пара и сертифицированы Корейским институтом испытаний и исследований (KTR) 05.12.2019 г. Работа при цикле дезинфекции уничтожает количество бактерий (в частности, бактерии E.coli, L. monocytogenes и S.typhimurium) на 99,999%.