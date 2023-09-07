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Прачечная
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Встраиваемая техника
Пылесосы
Холодильники

На изображении показан холодильник Instaview.

Удовлетворение всех ваших потребностей

Удовлетворение всех ваших потребностей Узнать Больше
На этом изображении показана стиральная машина, стайлер, холодильник и посудомоечная машина.
Покупайте больше и экономьте

Получайте скидку 10% за два товара, или 15% за три.
На изображении показана маркировка «Энергоэффективность класса A» рядом с высоким холодильником
Холодильники с морозильной камерой с классом энергоэффективности A

Компрессоры класса A обеспечивают идеальную экономию энергии.
Изображена стиральная машина.
Размер тот же, Объем больше

Стирайте больше одежды без большой стиральной машины.
Изображении демонстрирует кампанию «Ухаживайте за тем, что носите».
Ухаживайте за тем, что носите

Продлите срок службы вашей одежды с помощью решений для ухода за одеждой LG.

Решение для вашего энергоэффективного дома

Это изображение связано с подробным описанием энергоэффективных продуктов.

Познакомьтесь с нашей линейкой энергоэффективных продуктов LG

Познакомьтесь с нашей линейкой энергоэффективных продуктов LG Узнать больше Познакомьтесь с нашей линейкой энергоэффективных продуктов LG Купить сейчас
Это изображение связано с подробным описанием холодильника с морозильной камерой.

Холодильник с морозильной камерой

Холодильники с морозильной камерой для экономичного использования энергии

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Это изображение связано с подробным описанием стиральной машины с сушкой

Стиральная машина

Стиральная машина, которая экономит вашу энергию

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Это изображение связано с подробным описанием стиральной машины с сушкой

Барабанная сушилка

Барабанная сушилка для эффективного использования энергии

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Технологии следующего уровня LG

Это изображение связано с подробным описанием линейного инвертера

Свежесть Дольше, Охлаждение Быстрее, Экономие

Свежесть Дольше, Охлаждение Быстрее, Экономие Узнать больше
Это изображение связано с подробным описанием AIDD

Эффективная стирка с улучшенной защитой и уходом за тканью

Эффективная стирка с улучшенной защитой и уходом за тканью Узнать больше
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Управляйте своим умным домом

Управляйте своим умным домом Узнать больше

Делайте правильный выбор с LG

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Подбор бытовой техники

Подбор бытовой техники Получить помощь
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Справочник покупателя

Справочник покупателя Получить помощь

Ежедневные обновления с LG

GP1-HA-Super-Category-6-1-D-2023(UK)

Советы по экономии энергии для вашего холодильника

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Экономьте с помощью вашего холодильника, сокращая пищевые отходы

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GP1-HA-Super-Category-6-3-D-2023(UK)

Правильно ли вы используете моющие средства для стирки?

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