Давайте посчитаем: как сократить счета за электричество с умной бытовой техникой LG

Бытовая техника и электроника давно стали неотъемлемой частью домашнего обихода каждой семьи. Количество разнообразных устройств, без которых уже сложно представить нашу повседневность, постоянно возрастает – как и счета за электричество.

Рост потребления энергии связан не только с числом электроприборов. Так, многие люди за время пандемийных локдаунов в полной мере оценили преимущества учебы, работы и развлечений в дистанционном формате, и теперь, даже после снятия ограничений, предпочитают проводить дома больше времени, чем когда-либо. Такова «новая нормальность», и со временем, вероятно, эта тенденция будет только усиливаться, а это значит, что пора всерьез задуматься о снижении энергопотребления.

Давайте посчитаем, как современные технологии LG позволяют добиться менее обременительных ежемесячных счетов за электричество и сделать нашу жизнь более комфортной и экологически чистой.

В летнюю жару, не отпускающую нас порой даже по ночам, домашние кондиционеры работают сверхурочно, потребляя энергию практически круглосуточно. Современные кондиционеры LG DUALCOOL с функцией очистителя воздуха – такие как LG AP12RT и LG AP09RT, способны сохранять прохладу без огромных счетов за электричество благодаря целому ряду современных инноваций.

В каждом таком кондиционере используется двойной инверторный компрессор LG DUAL Inverter Compressor™, который обеспечивает стабильность желаемого уровня температуры не за счет частого включения и выключения, как обычные модели, а благодаря непрерывной регулировке своей скорости.

Кондиционер LG DUALCOOL запускает режим быстрого охлаждения воздуха за счет высокоскоростного интервала охлаждения компрессора DUAL Inverter Compressor™, поэтому он вытесняет воздух дальше и обеспечивает свежесть на 40 процентов быстрее, чем большинство неинверторных бытовых моделей, потребляя на 70 процентов меньше электроэнергии . С учетом режима работы 24/7 в летние месяцы выходит впечатляющая экономия на счетах за электричество, и вдобавок ваше домашнее хозяйство вносит посильный вклад в дело уменьшения вредных выбросов в атмосферу.

Кондиционеры LG DUALCOOL оснащены умным датчиком PM1.0, который определяет концентрацию пыли в воздухе, и ионным диффузором, генерирующим миллионы заряженных частиц. Они притягивают частицы пыли и далее попадают в систему фильтрации, где воздух очищается.

Уникальная технология LG с использованием наклонного вентилятора и компрессора DUAL Inverter Compressor™ обеспечивает бесперебойную и практически бесшумную работу устройства днем и ночью. В режиме комфортного сна кондиционер помогает создать максимально благоприятный микроклимат, автоматически регулируя три различные функции: непрямой поток воздуха, выключение через 7 часов и логику мягкого обдува во время сна.

Стирка и сушка белья – регулярная необходимость для каждого дома, которая циклично повторяется раз в неделю и даже чаще, изрядно добавляя «оборотов» счетчику электроэнергии, и за компанию – счетчику воды. Новейшее решение LG WashTower W1S1CVKK2HM с единым центральным управлением, которое объединяет стиральную и сушильную машины в одном вертикальном устройстве, обеспечивает максимальную эффективность не только в отношении электроэнергии1 и воды, а также в плане экономии пространства.

Система Artificial Intelligence Direct Drive™ (AI DD™) определяет вес одежды и текстуру ткани2 , затем соответствующим образом настраивает цикл стирки и температуру сушки для обеспечения наилучших результатов, сокращая время стирки.

В LG WashTower® используется уникальный двойной инверторный тепловой насос LG DUAL Inverter Heat Pump, где управление степенью сжатия воздуха осуществляют два вращающихся цилиндра вместо одного в обычных насосах. DUAL Inverter Heat Pump™ увеличивает скорость циркуляции с очень высокой до медленной, не включая и не выключая ее. Такой способ позволяет снизить энергопотребление, при этом горячий воздух в безвентиляторной системе циркулирует внутри сушильной камеры, расходуя меньше тепла. Сушка при более низкой температуре, чем в других сушильных машинах, гарантирует более бережное отношение к одежде, меньшее ее растяжение и усадку.

LG WashTower® очищает одежду благодаря системе TurboWash™ 360, которая эффективно распыляет воду и моющие средства с помощью сразу пяти распылителей, обеспечивая полный цикл стирки в некоторых режимах менее чем за 30 минут. Устройство LG WashTower® сушит одежду, одновременно дезинфицируя ткани, и легко справляется с распространенными бытовыми аллергенами.

Соответствие стандарту ENERGY STAR помогает пользователям WashTower W1S1CVKK2HM экономить деньги за счет снижения энергопотребления на 25 процентов и воды на 33 процента, чем традиционные модели3 .

Еще один пример устройства для бережной стирки с экономией ресурсов – стиральная машина LG F4M5VS6W. Эта модель с технологией «6 движений заботы», где барабан обладает широким набором вариантов вращения, максимально адаптированных к различным типам ткани и степени загрязнения белья, и позволяет значительно сократить цикл качественной стирки.

Технология Steam, специально разработанная для циклов «Одежда малыша», «Гипоаллергенный» и «Хлопок + Пар», позволяет быстрее и тщательнее отстирать вещи с заботой о нежной и чувствительной коже. Благодаря классу энергоэффективности «А», LG F4M5VS6W при стирке 1 кг одежды из хлопка при 60°С расходует энергии не более 0,19 кВтч/кг, при этом ее максимальное энергопотребление не превышает 1,35 кВт/ч.

При оценке эффективности посудомоечных машин обычно говорят о снижении расхода воды по сравнению с ручной мойкой. Однако в случае со встраиваемой посудомоечной машиной LG DB425TXS можно, пожалуй, также говорить о снижении потребления электричества за счет ряда инновационных технологий.

Прежде всего, речь об инверторном прямом приводе Inverter Direct Drive™ с 10-летней гарантией4 , который за счет своей конструкции максимально эффективно управляет циркуляцией и распылением воды, обеспечивая значительное снижение энергопотребления по сравнению с обычными двигателями.

Технология QuadWash™ благодаря четырем вращающимся вокруг своей оси в разные стороны разбрызгивателям обеспечивает подачу струй воды под разными углами. Таким образом, очистка посуды на каждой полке происходит гораздо быстрее с меньшим расходом воды и энергии.

Финальный эффект идеальной чистоты добавляет технология TrueSteam™ для очистки посуды паром высокой температуры. В результате остатки еды быстрее отделяются от посуды, ускоряется процесс мойки, и при этом вероятность появления пятен от воды снижается на 30%5 , а вредные бактерии удаляются на 99,999%6 .

Круглый год – вне зависимости от сезона, в домашних условиях работает вычислительная техника. Сегодня компьютерные дисплеи активно используется для работы, учебы, игр и других развлечений, поэтому вопрос энергопотребления монитора вряд ли будет праздным – особенно если вспомнить, что относительно недавно обычная «плазма» могла легко потреблять до 600 Вт в час.

К счастью, эти времена давно позади. Так, современный геймерский ЖК-монитор LG UltraGear™ 32GN600-B с впечатляющей 31,5-дюймовой матрицей VA разрешением QHD (2560x1440 пикселей) и сверхбыстрой частотой обновления экрана 165 Гц потребляет в рабочем режиме не более 63 Вт. Такое рекордно низкое энергопотребление для такой крупной диагонали с высокой частотой смены кадров стало возможно благодаря прогрессу ЖК-технологий LG и, в частности, эффективной светодиодной подсветке дисплея.

Еще больше впечатляют характеристики новейшего 27-дюймового игрового монитора LG UltraGear™ 27GP750-B, выполненного на новейшей матрице IPS со временем отклика всего 1 мс (GtG) и рекордной скоростью обновления до 240 Гц. Казалось бы, такая высокая скорость обновления экрана должна значительным образом увеличить «аппетит» устройства, однако на практике энергопотребление LG UltraGear™ 27GP750-B не превышает 48 Вт в обычном режиме и 45 Вт по стандарту EPA (ENERGY STAR®).

# # #



1На основании испытаний TÜV Rheinland в соответствии с внутренними методами испытаний, сравнивающими время охлаждения и потребляемую мощность. Испытание проводилось в камере объемом 69 м3 (4,3x7,0x2,3 м) при температуре 33°C с относительной влажностью 60% с использованием кондиционеров DUAL Inverter Compressor (модель US-Q242Kxy0) и компрессора постоянной скорости (модель TS-H2465DA0). Экономия энергии измеряется путем сравнения энергопотребления двух моделей в течение 8 часов работы. Более быстрое охлаждение измеряется временем, которое требуется для охлаждения камеры с температуры 33°C до 26,5°C.

2 Цикл стирки AI определяет такие материалы, как натуральный хлопок и синтетические волокна, а также толщину материала. Технические характеристики и функции продукта могут отличаться в зависимости от модели или региона.

3https://www.energystar.gov/products/clothes_washers

410 лет гарантии на Прямой привод. Работа и выезд мастера оплачиваются отдельно.

5 Сравнение с моделью LG без пара. На основе количества пятен воды между LG DFB325 (с паром) и DFB415 (без пара), на основе внутренних испытаний LG.

6Результаты, полученные на моделях посудомоечных машин LG с функцией подачи пара и сертифицированные Корейским институтом испытаний и исследований (KTR) 05.12.2019 г., доказывают эффективность удаления бактерий на 99,999% (в частности кишечная палочка, листерия моноцитогенес и сальмонелла) при работе в цикле дезинфекции.