Безопасность и комфорт дыхания с персональным очистителем воздуха LG PuriCare™ нового поколения

Независимо от времени и сезона года не стоит забывать, что вокруг всегда достаточно угроз для нашего дыхания. За весенними аллергиями приходит пыльное лето, которое сменяется осенними воздушно-капельными инфекциями и зимними простудами, и так далее по кругу. Еще можно вспомнить строительные работы поблизости, безостановочно снующий городской транспорт и множество других индивидуальных для каждого факторов, отражающихся на качестве вдыхаемого нами воздуха.

Вопрос доступности чистого и безопасного воздуха, пожалуй, можно без преувеличений назвать одним из главных факторов, определяющих качество нашей персональной гигиены и уверенности в завтрашнем дне – будь то на работе, дома, при передвижении по городу, выходе в свет или просто во время прогулки.

Являясь одним из ведущих мировых лидеров в области производства решений для ухода за воздухом, которые включают в себя воздухоочистители, кондиционеры и осушители, в 2018 году LG основала в Сеуле исследовательский центр LG Air Science Research Center. Анализируя свойства частиц пыли, токсичных газов и микроорганизмов в различных условиях, сотрудники лаборатории разрабатывают новые эффективные методы очистки воздуха для более безопасного дыхания.

Одной из перспективных разработок LG в этой области стал индивидуальный очиститель воздуха PuriCare™, позволяющий комфортно дышать чистым воздухом в повседневной жизни за пределами помещений со стационарными очистителями.

Впервые инновационное решение было представлено на выставке IFA 2020. В этом году компания объявила о доступности в Казахстане следующего поколения – маски с функцией очистителя воздуха LG PuriCare™ AP551AWFA , получившей ряд усовершенствованных и абсолютно новых технологий. Наш сегодняшний рассказ посвящен именно этому инновационному аксессуару.

Тщательная персональная очистка воздуха

Обычные тканевые маски при всей их доступности обладают целым рядом существенных недостатков. Они неудобны, малоэстетичны, слишком недолговечны. Наконец, они недостаточно эффективны для защиты от вирусов и аллергенов.

В отличие от них, маска с функцией очистителя воздуха LG PuriCare™ – это, прежде всего, два полноценных воздушных фильтра H13 HEPA (High Efficiency Particulate Air), аналогичных используемым в стационарных очистителях воздуха LG. Эти фильтры способны улавливать из воздуха до 99,9% вредных веществ размером от 0,1 микрона, таких как бактерии, вирусы и распространенные аллергены.

НЕРА-фильтры очень практичны в использовании. Достаточно упомянуть, что, если вы используете индивидуальный очиститель ежедневно на протяжении примерно 6 часов, менять фильтры придется примерно раз в месяц.

Свобода дыхания

Добиться миниатюрных размеров системы фильтрации LG PuriCare™ при сохранении высокой эффективности стало возможным благодаря слаженной работе датчика дыхания и двойной системы вентиляции DUAL.

В новой версии маски, оснащенной вентиляторами с более компактным и легким двигателем, технология управления воздушным потоком LG Airflow Control определяет цикл и объем дыхания пользователя по показаниям датчика и далее автоматически регулирует вентиляцию, увеличивая скорость при вдохе и замедляя ее для снижения сопротивления при выдохе .

Определяя характер дыхания пользователя, эта передовая система также решает проблему одновременного ношения очков и маски, предотвращая запотевание линз при выдохе.

Говорите – вас понимают

Чтобы общение с другими людьми во время ношения маски было более комфортным, в новой версии LG AP551AWFA появилась технология VoiceON, которая с помощью встроенных в устройство микрофона и динамика, автоматически распознает начало разговора и четко воспроизводит голос пользователя, чтобы его можно было услышать и без труда понять .

Атмосфера красоты и комфорта

Аксессуар, разработанный для ношения на лице, должен быть удобным, практичным и желательно красивым. Бесшовный дизайн LG PuriCare с лаконичным силуэтом делает новую модель отличным дополнением к любому образу – деловому, повседневному или праздничному. Кроме того, LG AP551AWFA представлена в белом и черном цветовом исполнении.