Безопасность и комфорт дыхания с персональным очистителем воздуха LG PuriCare™ нового поколения

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Независимо от времени и сезона года не стоит забывать, что вокруг всегда достаточно угроз для нашего дыхания. За весенними аллергиями приходит пыльное лето, которое сменяется осенними воздушно-капельными инфекциями и зимними простудами, и так далее по кругу. Еще можно вспомнить строительные работы поблизости, безостановочно снующий городской транспорт и множество других индивидуальных для каждого факторов, отражающихся на качестве вдыхаемого нами воздуха.
Вопрос доступности чистого и безопасного воздуха, пожалуй, можно без преувеличений назвать одним из главных факторов, определяющих качество нашей персональной гигиены и уверенности в завтрашнем дне – будь то на работе, дома, при передвижении по городу, выходе в свет или просто во время прогулки.
Являясь одним из ведущих мировых лидеров в области производства решений для ухода за воздухом, которые включают в себя воздухоочистители, кондиционеры и осушители, в 2018 году LG основала в Сеуле исследовательский центр LG Air Science Research Center. Анализируя свойства частиц пыли, токсичных газов и микроорганизмов в различных условиях, сотрудники лаборатории разрабатывают новые эффективные методы очистки воздуха для более безопасного дыхания.
Одной из перспективных разработок LG в этой области стал индивидуальный очиститель воздуха PuriCare™, позволяющий комфортно дышать чистым воздухом в повседневной жизни за пределами помещений со стационарными очистителями.
Впервые инновационное решение было представлено на выставке IFA 2020. В этом году компания объявила о доступности в Казахстане следующего поколения – маски с функцией очистителя воздуха LG PuriCare™ AP551AWFA , получившей ряд усовершенствованных и абсолютно новых технологий. Наш сегодняшний рассказ посвящен именно этому инновационному аксессуару.
Тщательная персональная очистка воздуха
Обычные тканевые маски при всей их доступности обладают целым рядом существенных недостатков. Они неудобны, малоэстетичны, слишком недолговечны. Наконец, они недостаточно эффективны для защиты от вирусов и аллергенов.
В отличие от них, маска с функцией очистителя воздуха LG PuriCare™ – это, прежде всего, два полноценных воздушных фильтра H13 HEPA (High Efficiency Particulate Air), аналогичных используемым в стационарных очистителях воздуха LG. Эти фильтры способны улавливать из воздуха до 99,9% вредных веществ размером от 0,1 микрона, таких как бактерии, вирусы и распространенные аллергены.
НЕРА-фильтры очень практичны в использовании. Достаточно упомянуть, что, если вы используете индивидуальный очиститель ежедневно на протяжении примерно 6 часов, менять фильтры придется примерно раз в месяц.
Свобода дыхания
Добиться миниатюрных размеров системы фильтрации LG PuriCare™ при сохранении высокой эффективности стало возможным благодаря слаженной работе датчика дыхания и двойной системы вентиляции DUAL.
В новой версии маски, оснащенной вентиляторами с более компактным и легким двигателем, технология управления воздушным потоком LG Airflow Control определяет цикл и объем дыхания пользователя по показаниям датчика и далее автоматически регулирует вентиляцию, увеличивая скорость при вдохе и замедляя ее для снижения сопротивления при выдохе .
Определяя характер дыхания пользователя, эта передовая система также решает проблему одновременного ношения очков и маски, предотвращая запотевание линз при выдохе.
Говорите – вас понимают
Чтобы общение с другими людьми во время ношения маски было более комфортным, в новой версии LG AP551AWFA появилась технология VoiceON, которая с помощью встроенных в устройство микрофона и динамика, автоматически распознает начало разговора и четко воспроизводит голос пользователя, чтобы его можно было услышать и без труда понять .
Атмосфера красоты и комфорта
Аксессуар, разработанный для ношения на лице, должен быть удобным, практичным и желательно красивым. Бесшовный дизайн LG PuriCare с лаконичным силуэтом делает новую модель отличным дополнением к любому образу – деловому, повседневному или праздничному. Кроме того, LG AP551AWFA представлена в белом и черном цветовом исполнении.
Дышите и говорите уверенно с маской LG PuriCare
Маска с функцией очистителя воздуха LG PuriCare, разработанная по итогам тщательного эргономического анализа человеческого лица, сводит к минимуму утечку воздуха в самых уязвимых местах – вокруг носа и подбородка, за счет плотного прилегания к коже.
Это обеспечивается за счет специального уплотнителя из медицинского силикона . Кроме того, крепления маски очень мягкие и не натирают нежную кожу за ушами. Продукт доступен в среднем и большом размерах, чтобы гарантировать лучшую фиксацию для большего числа потребителей.
Новая версия маски весит всего 94 г , поэтому ее удобно носить ежедневно в течение длительного периода времени без напряжения в мышцах шеи.
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Автономность, практичность, долговечность
Обновленная модель LG AP551AWFA обладает увеличенным ресурсом работы благодаря батарее емкостью 1000 мАч. Этого достаточно для автономного использования маски до 8 часов от одной зарядки в продолжительном путешествии или деловой поездке.
Для полной зарядки аккумулятора понадобится около 2-х часов. Отследить техническое состояние маски можно через приложение на смартфоне, подключившись к устройству через беспроводной интерфейс Bluetooth.
Маска с функцией очистителя воздуха LG PuriCare удобна как в использовании, так и в обслуживании. Внутренняя силиконовая подушка, прилегающая к лицу, легко моется обычной водой. Ключевые компоненты маски – такие как фильтры, внутренняя крышка, защита лица, ремешки для ушей и удлинители ремешков, легко снимаются и заменяются. Фильтр для улавливания капель, выделяющихся при дыхании, рекомендуется менять ежедневно.
Владельцы LG AP551AWFA могут дополнительно приобрести специальный чехол с технологией UVnano, который позволяет всего за 30 минут удалить вредные бактерии с помощью ультрафиолетового света UV-C LED. Чехол также может удалять влагу с внутренних компонентов дыхательной маски, вызванную естественным дыханием пользователя, а также заряжать устройство и отправлять на смартфон уведомления о необходимости замены фильтров.
Маска с функцией очистителя воздуха LG PuriCare обеспечит вас чистым и свежим воздухом, а также даст бесценное ощущение безопасности и защищенности от вирусов, аллергии и пыли.
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1HEPA-фильтры H13 блокируют до 99,95% вредных частиц, таких как пыль, вирусы, бактерии и аллергены с эффективностью удаления 99,95%. Сертифицировано TÜV Rheinland за способность уничтожать 99,9% таких бактерий, как Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Staphylococcus epidermidis, Klebsiella pneumoniae и Pseudomonas aeruginosa при использовании продукта при 25°C. Сертифицирован Корейским Фондом борьбы с аллергией и астмой (KAF) для устранения до 99,1% аллергии на пыльцу с использованием тестовой модели AP300AWFA (аналогична AP551AWFA). Модели и спецификации продуктов могут варьироваться в зависимости от региона. Результат работы может варьироваться в зависимости от фактических условий эксплуатации и не гарантируется при длительном воздействии опасных сред после ношения маски.
2Внутренний тест LG: Сопротивление на вдохе (0 Па), сопротивление на выдохе (11 Па). Измерение выполняется на вдохе и выдохе при скорости потока воздуха 30 литров в минуту после ношения маски. Автоматический алгоритм дыхания проверен в ходе внутреннего теста, проведенного под наблюдением TUV Rheinland Korea (июнь 2021). Результаты могут отличаться в зависимости от фактических условий использования.
3Сертифицирован Корейским Институтом электронных технологий, Центром поддержки звуковой индустрии следующего поколения (NSSC) для получения более 0,75 (Отлично) оценки STI (Индекс передачи звука) в соответствии со стандартами испытаний безэховой камеры и динамиков в испытательной лаборатории Центра поддержки звуковой индустрии следующего поколения с использованием тестовой модели AP551AWFA.
4Базовый материал, используемый в силиконовых вкладышах, соответствует требованиям ISO 10993 и USP класса VI.
5Только продукт. Вес без учета аксессуаров.
6 Время автономной работы зависит от фактического режима и интенсивности использования и других внешних факторов.