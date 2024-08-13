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LG РАСШИРЯЕТ ПОЗИТИВНОЕ ВЛИЯНИЕ КАМПАНИИ "LIFE’S GOOD" ЧЕРЕЗ ЧЕЛЛЕНДЖ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ

LG расширяет позитивное влияние кампании "Life’s good" через челлендж в социальных сетях

08/13/2024

Компания LG Electronics (LG) запустила глобальный челлендж в социальных сетях, чтобы укрепить свое обещание «Life is Good». Цель кампании – призвать клиентов по всему миру создавать и делиться моментами оптимизма в лентах социальных сетей. Инициатива, запущенная на разных платформах, приглашает участников поддерживать более позитивную атмосферу в лентах социальных сетей, делясь оптимистичными моментами.



Пользователи из Казахстана тоже могут присоединиться к глобальной кампании «Добавьте оптимизма в ленту»: поделиться вдохновляющим контентом со своими подписчиками и выиграть ценные призы от компании LG.


Конкурс продлится в Instagram с 13 августа по 23 сентября 2024 года (включительно). Имена победителей будут объявлены 3 октября.


Условия конкурса:
1. Для участия достаточно создать видео в вертикальном формате с Вашим рассказом о том, почему жизнь хороша.
2. Опубликовать его в социальной сети Instagram с отметкой аккаунта @lg_electronics_kz и хэштегом #OptimismYourFeedKZ #OptimismYourFeed.
3. Ваш профиль должен быть открытым до конца конкурса.


Главные призы конкурса:
1 место: Телевизор LG OLED evo AI B4 4K OLED65B4
2 место: Стиральная машина + Сушка LG WashTower, AI DD™
3 место: Беспроводной пылесос LG CordZero™ A9K-PRO1 Kompressor™ .


Кроме того, среди участников будут разыграны брендированные термосы и купоны на покупки в онлайн-магазине LG. Имена обладателей термосов будут объявлены 3 октября, а 40 участников, которые получат купоны, будут известны уже 29 августа.


LG воплощает в жизнь свое обещание «Life’s Good». Этот челлендж в социальных сетях призван раскрыть значение слогана «Life’s Good» для наших клиентов.Мы верим, оптимистичный подход способен изменить жизнь к лучшему. Наш челлендж в рамках кампании "Добавь оптимизма в ленту" призывает вдохновлять друг друга на добрые поступки как в виртуальном, так и в реальном мире.


Правила участия в конкурсе.