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Беспроводной вертикальный пылесос CordZero™ A9 Kompressor™ с системой прессования пыли, 200 Вт

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Беспроводной вертикальный пылесос CordZero™ A9 Kompressor™ с системой прессования пыли, 200 Вт

A9K-PRO1

Беспроводной вертикальный пылесос CordZero™ A9 Kompressor™ с системой прессования пыли, 200 Вт

Один пылесос – два мотора

Один пылесос – два мотора

Встроенный мотор с электроприводом внутри насадки Power Drive Nozzle™¹ вращает щётку, обеспечивая эффективный cбор мусора, пыли и волос с различных поверхностей.

¹Пауэр Драйв Ноззл
*Фактические характеристики продукта могут отличаться от представленных на изображении.

Технология для длительной и тщательной уборки

Технология для длительной
и тщательной уборки

Инверторный мотор, Smart Inverter Motor™1, вращается на высоких скоростях и формирует в циклоне мощные потоки воздуха. Бесщёточная конструкция уменьшает количество механических повреждений. Компания LG предоставляет
10-летнюю гарантию на мотор пылесоса.

¹«Умный» Инверторный Мотор

Прессование пыли и мусора

Система прессования пыли вместо увеличения размера пылесборника

Технология Kompressorтм1 увеличивает вместительность пылесборника в 2.4 раза2, что позволяет очищать его реже.

¹«Умный» Инверторный Мотор

LG CordZero A9 Удобная замена батареи

Длительная уборка без подзарядки

2 сменные литий-ионные батареи обеспечивают до 120 минут1 работы беспроводного пылесоса.

¹Компрессор.
2 Сравнение с пылесосом CordZeroтм А9 без системы прессования пыли. Результаты могут отличаться в зависимости от условий эксплуатации пылесоса.
* Изображения продукта служат только для иллюстрации и могут отличаться от реального продукта.

LG CordZero A9 Эргономичный дизайн для максимально удобной уборки

Удобное хранение и подзарядка

Благодаря трём вариантам размещения зарядной базы пылесос LG CordZero™ A9 можно аккуратно хранить в любом подходящем месте в доме.
Управление в одно касание

Управление в одно касание

Не нужно удерживать пальцем режим включения, достаточно просто один раз нажать. Легкое управление мощностью и включение режима «Турбо» при помощи нажатия большим пальцем.
Регулируемая длина для удобства и многозадачности

Регулируемая длина для удобства и многозадачности

Телескопическая трубка регулируется на 4 разные высоты, что позволяет хранить пылесос компактно и удлинять для уборки в труднодоступных местах.
Съёмные моющиеся фильтры

Съёмные моющиеся фильтры

Со временем грязь забивается в фильтры пылесоса. Их можно вынуть и промыть в проточной воде. Устанавливайте фильтры обратно только после полного их высыхания.
LG CordZero A9 Фильтр HEPA прекрасно улавливает пыль и аллергены

Система фильтрации от повторного распространения пыли

5-ступенчатая система фильтрации удерживает до 99,97% частиц пыли размером до 0,3  микрона1. HEPA-фильтр улавливает аллергены, поэтому подходит для людей,
страдающих аллергией на пыль и пыльцу.

¹ Подтверждено тестом эффективности фильтрации Системы стандартов пылесосов ASTM F1977-04 (2017) в турбо режиме работы пылесоса. Эффективность фильтрации может отличаться в зависимости от условий эксплуатации пылесоса.

Умный подход к уборке с функцией подключения к WiFi

Умный подход к уборке с функцией подключения к Wi-Fi

Приложение LG ThinQ™ информирует о необходимости очистки фильтров,
уровне заряда батареи, обеспечивает проведение диагностики
и ведение журнала уборки.

* Изображения продукта служат только для иллюстрации и могут отличаться от реального продукта.
* Для использования LG ThinQ™, A9 Kompressor™ необходимо подключить к Wi-Fi через приложение LG ThinQ™. Приложение LG ThinQ™ можно загрузить из Google Play Store или Apple App Store на любой смартфон. Подробные инструкции приведены в LG ThinQ™, см. руководство по применению. Приложение LG ThinQ™ может работать некорректно на некоторых моделях смартфонов. Пожалуйста, проверьте версии программного обеспечения на совместимость (Android OS 5.0 или выше, iOS 10.0 или выше)

Насадки и аксессуары

Универсальная насадка с электроприводом

Встроенный мотор обеспечивает лучший результат уборки на коврах и твердых поверхностях.

Мини турбо насадка

Предназначена для уборки тканевых поверхностей от шерсти домашних животных

Насадка для твердых поверхностей

Используется для сбора грязи, пыли и шерсти с твердых поверхностей.

Щелевая насадка

Подходит для уборки труднодоступных мест.

Комбинированная насадка 2в1

Совмещает мягкую щетину и твердую насадку.

ОПИСАНИЕ

Печать

РАЗМЕРЫ

a9k-pro1
Объем пылесборника (л)
0.44 Х 2.4
Размеры (Ш х Д х В, мм)
260 x 270 x 1120
Основная технология
Kompressor
Особенности
Smart Inverter Motor, Opti-balanced Handle, до 120 минут работы

Все характеристики

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип пылесоса

Беспроводной вертикальный пылесос

Тип мотора

Инверторный мотор

10 лет гарантии на части мотора

Уровень шума IEC (дБ)

82 дБ в Турбо режиме, 78 дБ в усиленном режиме, 75 дБ в обычном режиме

Цвет

Серебристый

Способ хранения

Стационарная док-станция, монтирование на стену, компактное хранение

Циклоническая система фильтрации пыли

● Мультициклон (Axial Turbo Cyclone)

Система прессования пыли

Увеличивает объем собранного мусора в 2.4 раза

Технология против запутывания волос, шерсти

Индикатор заряда батареи

Тип управления

На ручке

Тип трубки

Телескопическая

Длина шнура (м)

Без шнура

Радиус действия (м)

Не ограничен

Wi-Fi

МОЩНОСТЬ

Максимальная потребляемая мощность (Вт)

590

Мощность всасывания (Вт)

200

ФИЛЬТРАЦИЯ

Предмоторный фильтр

● (2)

Выпускной фильтр

HEPA

СЕРТИФИКАЦИЯ

Сертификат качества SLG

● (4 звезды)

Сертификат Британского Фонда по борьбе с аллергией (BAF)

ПЫЛЕСБОРНИК

Объем пылесборника (л)

0.44 Х 2.4

НАСАДКИ И АКСЕССУАРЫ

Универсальная насадка с прямым приводом

Насадка для твердых покрытий с прямым приводом

Мини турбо насадка

Щелевая насадка

Щетка 2-в-1 (для пыли/мягкой мебели)

АККУМУЛЯТОР

Количество аккумуляторов

2

Тип аккумулятора

Литий-ионный (Li-Ion)

Напряжение (В)

25.2

Время работы от аккумулятора (min/max, мин)

Турбо 7 мин × 2 аккумулятора = 14 мин
Усиленный 30 мин × 2 аккумулятора = 60 мин
Обычный 40 мин × 2 аккумулятора = 80 мин
Обычный (без турбо насадки) 60 мин × 2 аккумулятора = 120 мин

Время зарядки аккумулятора (ч)

4

РЕЖИМЫ УБОРКИ

Количество основных режимов работы

3

Режим «Турбо»/«Смарт Турбо»

●/—

Усиленный режим

Обычный режим

ИНТЕРФЕЙС

Дисплей

LED-дисплей

Сигнал о разрядке аккумулятора

Сигнал о загрязнении фильтров

Сигнал о застревании сторонних предметов в пылесосе

ГАБАРИТЫ

Без упаковки (Ш × Д × В, мм)

260 × 270 × 1120

В упаковке (Ш × Д × В, мм)

240 × 295 × 720

Вес нетто (кг)

2.3

Вес брутто (кг)

10.10

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ О МОДЕЛИ

Гарантия

12 месяцев

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A9K-PRO1

Беспроводной вертикальный пылесос CordZero™ A9 Kompressor™ с системой прессования пыли, 200 Вт

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