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Беспроводной вертикальный пылесос CordZero™ A9 Kompressor™ с системой прессования пыли, 200 Вт
Беспроводной вертикальный пылесос CordZero™ A9 Kompressor™ с системой прессования пыли, 200 Вт
¹Пауэр Драйв Ноззл
*Фактические характеристики продукта могут отличаться от представленных на изображении.
¹«Умный» Инверторный Мотор
¹«Умный» Инверторный Мотор
¹Компрессор.
2 Сравнение с пылесосом CordZeroтм А9 без системы прессования пыли. Результаты могут отличаться в зависимости от условий эксплуатации пылесоса.
* Изображения продукта служат только для иллюстрации и могут отличаться от реального продукта.
¹ Подтверждено тестом эффективности фильтрации Системы стандартов пылесосов ASTM F1977-04 (2017) в турбо режиме работы пылесоса. Эффективность фильтрации может отличаться в зависимости от условий эксплуатации пылесоса.
* Изображения продукта служат только для иллюстрации и могут отличаться от реального продукта.
* Для использования LG ThinQ™, A9 Kompressor™ необходимо подключить к Wi-Fi через приложение LG ThinQ™. Приложение LG ThinQ™ можно загрузить из Google Play Store или Apple App Store на любой смартфон. Подробные инструкции приведены в LG ThinQ™, см. руководство по применению. Приложение LG ThinQ™ может работать некорректно на некоторых моделях смартфонов. Пожалуйста, проверьте версии программного обеспечения на совместимость (Android OS 5.0 или выше, iOS 10.0 или выше)
Насадки и аксессуары
Универсальная насадка с электроприводом
ОПИСАНИЕ
РАЗМЕРЫ
Все характеристики
-
Тип пылесоса
-
Беспроводной вертикальный пылесос
-
Тип мотора
-
Инверторный мотор
-
10 лет гарантии на части мотора
-
●
-
Уровень шума IEC (дБ)
-
82 дБ в Турбо режиме, 78 дБ в усиленном режиме, 75 дБ в обычном режиме
-
Цвет
-
Серебристый
-
Способ хранения
-
Стационарная док-станция, монтирование на стену, компактное хранение
-
Циклоническая система фильтрации пыли
-
● Мультициклон (Axial Turbo Cyclone)
-
Система прессования пыли
-
Увеличивает объем собранного мусора в 2.4 раза
-
Технология против запутывания волос, шерсти
-
●
-
Индикатор заряда батареи
-
●
-
Тип управления
-
На ручке
-
Тип трубки
-
Телескопическая
-
Длина шнура (м)
-
Без шнура
-
Радиус действия (м)
-
Не ограничен
-
Wi-Fi
-
●
-
Максимальная потребляемая мощность (Вт)
-
590
-
Мощность всасывания (Вт)
-
200
-
Предмоторный фильтр
-
● (2)
-
Выпускной фильтр
-
HEPA
-
Сертификат качества SLG
-
● (4 звезды)
-
Сертификат Британского Фонда по борьбе с аллергией (BAF)
-
●
-
Объем пылесборника (л)
-
0.44 Х 2.4
-
Универсальная насадка с прямым приводом
-
●
-
Насадка для твердых покрытий с прямым приводом
-
●
-
Мини турбо насадка
-
●
-
Щелевая насадка
-
●
-
Щетка 2-в-1 (для пыли/мягкой мебели)
-
●
-
Количество аккумуляторов
-
2
-
Тип аккумулятора
-
Литий-ионный (Li-Ion)
-
Напряжение (В)
-
25.2
-
Время работы от аккумулятора (min/max, мин)
-
Турбо 7 мин × 2 аккумулятора = 14 мин
Усиленный 30 мин × 2 аккумулятора = 60 мин
Обычный 40 мин × 2 аккумулятора = 80 мин
Обычный (без турбо насадки) 60 мин × 2 аккумулятора = 120 мин
-
Время зарядки аккумулятора (ч)
-
4
-
Количество основных режимов работы
-
3
-
Режим «Турбо»/«Смарт Турбо»
-
●/—
-
Усиленный режим
-
●
-
Обычный режим
-
●
-
Дисплей
-
LED-дисплей
-
Сигнал о разрядке аккумулятора
-
●
-
Сигнал о загрязнении фильтров
-
●
-
Сигнал о застревании сторонних предметов в пылесосе
-
●
-
Без упаковки (Ш × Д × В, мм)
-
260 × 270 × 1120
-
В упаковке (Ш × Д × В, мм)
-
240 × 295 × 720
-
Вес нетто (кг)
-
2.3
-
Вес брутто (кг)
-
10.10
-
Гарантия
-
12 месяцев
-
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