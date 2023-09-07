Беспроводной вертикальный пылесос CordZero™ A9 Kompressor™ с системой прессования пыли, 200 Вт

* Изображения продукта служат только для иллюстрации и могут отличаться от реального продукта.

* Для использования LG ThinQ™, A9 Kompressor™ необходимо подключить к Wi-Fi через приложение LG ThinQ™. Приложение LG ThinQ™ можно загрузить из Google Play Store или Apple App Store на любой смартфон. Подробные инструкции приведены в LG ThinQ™, см. руководство по применению. Приложение LG ThinQ™ может работать некорректно на некоторых моделях смартфонов. Пожалуйста, проверьте версии программного обеспечения на совместимость (Android OS 5.0 или выше, iOS 10.0 или выше)