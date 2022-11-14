Что подарить в Международный мужской день

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Вот уже более двух десятилетий 19 ноября в мире празднуют Международный мужской день (International Men's Day). Впервые он отмечался в 1999 году с подачи доктора Джерома Тилаксингха (Jerome Teelucksingh), преподавателя истории в Университете Вест-Индии в Тринидад и Тобаго. В отличие от Международного женского дня, который во всем мире отмечается уже более века (с 1909 года), а в ряде стран является официальным выходным, мужской день все еще ожидает официального признания ООН, хотя на сегодняшний день эта дата уже признана праздничной примерно в 60 странах.
Впервые обсуждение идеи проведения отдельного мужского дня в мировых масштабах началось еще в 60-е годы XX века. Уже тогда авторы проекта отказались от копирования повода женской даты под предлогом равенства полов – тем более, что изначально 8 марта отмечалась как день солидарности женщин в борьбе за равные права и эмансипацию, и лишь позже действительно стало праздником.
Таким образом, Международный мужской день изначально задумывался для привлечения внимания к проблемам мужчин и мальчиков – таким как здоровье, улучшение гендерных отношений и равенства. В настоящее время в список основных принципов этого праздника входит продвижение положительных примеров мужского поведения – то есть, не только именитых кинозвезд и знаменитых спортсменов, но также мужчин обычных профессий, ведущих достойный честный образ жизни.
В этот праздник предлагается отмечать позитивный вклад мужчин в развитие общества, семьи и брака, заботу о детях и защиту окружающей среды. В этот день также обращают внимание на социальное, эмоциональное, физическое и духовное здоровье и благополучие мужчин, на факты их дискриминации в сфере социальных услуг, общественных взглядов и законодательства, на улучшение гендерных отношений и продвижение гендерного равенства, и в целом на формирование более безопасного, лучшего мира, где все люди могут чувствовать себя защищенными и развиваются для полного раскрытия своего потенциала.
В этот день в различных странах проходят публичные семинары, форумы, конференции, правительственные и церковные мероприятия, мирные митинги и шествия, церемонии награждения, музыкальные концерты, художественные выставки и другие профильные мероприятия.
И, конечно же, в этот день не обойтись без подарков. Сегодня мы поделимся с вами рядом идей по выбору подходящего подарка для ваших любимых мужчин и мальчиков.
На все случаи жизни: OLED телевизор
Сногсшибательное качество изображения на экране из самоподсвечивающихся пикселей – таком как, например, у 48-дюймового телевизора LG C2 4K Smart OLED evo OLED48C2RLA, никого не оставит равнодушным. Изящный дисплей этой модели с
тонкими рамками позволит полностью погрузиться в происходящее на экране, не отвлекаясь ни на что больше, а дизайн гармонично впишется в ваш интерьер как при настенном исполнении, так и в напольном – со стильной подставкой Floor1.
LG C2 OLED evo™ может играть роль экрана для офисных видеоконференций и презентаций с поддержкой функции Content Sharing для «зеркалирования» контента со смартфона. Им также можно оснастить «мужскую берлогу» и позвать друзей для просмотра трансляции футбольного матча благодаря максимально широким углам обзора, отличной передаче динамичного контента и функции оповещений о спортивных событиях.
Этот телевизор превосходно справится с ролью домашнего кинотеатра для всей семьи, обеспечив полное погружение в сюжет фильма или сериала за счет процессора LG α (Alpha) 92 пятого поколения с искусственным интеллектом и поддержки Dolby Vision IQ™ с функцией Precision Detail™ для передачи глубины и тонких текстур изображения. Процессор также преобразует 2-канальный звук в виртуальный 7.1.2-канальный звук для лучшего раскрытия акустической сцены вокруг вас. Если же понадобится взять паузу – например, пополнить миску с попкорном или прокомментировать сюжет, достаточно поставить паузу на пульте и продолжить просмотр в любое время.
Наконец, LG OLED48C2RLA – это отличный выбор для тех, кто предпочитает максимальное качество гейминга на большом экране. Технология OLED evo обеспечивает яркое выразительное изображение с четкими визуальными образами. Панели LG OLED evo сертифицированы на 100% соответствие цветов исходному источнику3.
Эта модель обладает полноценной поддержкой технологии Dolby Vision Gaming 4K™ с частотой обновления кадров 120 Гц для более плавных и реалистичных игр. Благодаря времени отклика 1 мс, совместимости с NVIDIA G-Sync, AMD FreeSync Premium и поддержке переменной частоты обновления (Variable refresh rate, VRR) даже сверхбыстрые действия выглядят четкими и плавными.
Микроволновая печь для искусного шеф-повара
Старая добрая поговорка «Дай человеку рыбу, и он будет сыт один день, научи его ловить рыбу, и он будет сыт до конца жизни» не теряет актуальности и сегодня. Однако в современном исполнении ее можно озвучить и так: «Дай мужчине микроволновую печь, и он будет разогревать в ней еду, научи ей пользоваться – и он будет удивлять вкусными блюдами до конца жизни».
На самом деле все очень просто. Если вашему любимому мужчине не чужды эксперименты на кухне, подарите ему микроволновую печь из серии LG NeoChef™ – такую как, например, вместительная 25-литровая модель LG MH6565DIS мощностью 1450 Вт с функцией гриля, поделитесь с ним ссылкой на электронную версию кулинарной книги LG, и совсем скоро он удивит вас необычными и невероятно вкусными блюдами собственного приготовления.
Микроволновая печь LG MH6565DIS c технологией Smart Inverter и точным управлением позволяет размораживать4, разогревать или готовить аппетитные блюда более эффективно, чем другие модели5. Она поддерживает различные режимы приготовления – такие как запекание, обжаривание, гриль и приготовление йогурта, при этом функция инфракрасного нагрева Infrared Heating™ позволяет получить хрустящую корочку на сочной начинке с сохранением исходного аромата и запаха.
Мужчины также по достоинству оценят возможности специального внутреннего покрытия EasyClean™. Оно на 99,99%6 препятствует распространению бактерий, устойчиво к механическим повреждениям и впитыванию жира, благодаря чему частички пищи не прилипают к стенкам печи и легко очищаются. В дополнение, микроволновая печь оснащена 6-угольной опорой, гораздо более устойчивой по сравнению с обычной 3-угольной, а также имеет внутреннюю светодиодную белую подсветку, которая в 3 раза ярче, чем в традиционных моделях7.
Отличное звучание для хорошего настроения
Вряд ли на Земле найдется два человека, музыкальные предпочтения которых полностью совпадают, однако любой из них согласится с тем, что хорошего звука много не бывает. Хотите порадовать меломана необычным решением для воспроизведения музыкальных композиций – присмотритесь к портативной беспроводной Bluetooth-колонке LG XBOOM 360 RP4.
Внешний вид этой колонки, напоминающий элитную мебель, непременно добавит домашнему декору неординарной эстетики. Внутри изящного корпуса размещаются звуковые модули премиум-класса – рупорный компрессионный твитер из титанового сплава, предназначенный для качественного воспроизведения высоких частот, а также вуфер из стекловолокна, способный передавать динамику и насыщенность басов.
Конусообразная конструкция колонки XBOOM 360 RP4 разработана таким образом, чтобы наполнить помещение четким насыщенным 360° звуком независимо от своего положения. Такой дизайн обеспечивает оптимальную круговую подсветку, настраиваемую в соответствии с настроением и предпочтениями пользователя8. Девять встроенных стилей обеспечивают три режима подсветки – «Окружающая среда» (Ambient), «Природа» (Nature) и «Вечеринка» (Party), которые можно легко выбрать из мобильного приложения смартфона.
XBOOM 360 RP4 весит всего 5,8 кг, а удобная алюминиевая ручка и встроенный аккумулятор, рассчитанный на 10 часов автономной работы, позволяют свободно перемещаться из помещения в помещение без пауз в прослушивании музыки.
Гармония беспроводного звука
Беспроводные канальные наушники LG TONE Free FP9 (угольно-черный оттенок) и FP9W (жемчужно-белый оттенок) станут отличным подарком для всех, кто предпочитает всегда и везде комфортно наслаждаться качественным звуком, а также оставаться на связи. Эта флагманская модель серии TONE Free, разработанная LG совместно с корейской лабораторией эргономичного дизайна POSTECH, имеет сглаженный обтекаемый дизайн, который повторяет форму ушной раковины и комплектуется съемными вкладышами трех размеров из нетоксичного гипоаллергенного силикона медицинского назначения9, обеспечивающими удобную посадку.
В наушниках используется алгоритм объемного звучания HSP (Headphone Spatial Processing), разработанный британской компанией Meridian и адаптированный для компактного исполнения LG TONE Free. В итоге происходит фактическая имитация двух виртуальных колонок с четким пространственным позиционированием звуковых волн. Приложение TONE Free позволяет обогатить звук эффектом трехмерной звуковой сцены, настроить эквалайзер, различные режимы окружающего звука и «шепота», а также искать потерявшиеся наушники с помощью функции «Найти мои наушники».
В дополнение к пассивному шумоподавлению в наушниках LG TONE Free FP9 реализована улучшенная технология активного шумоподавления ANC (Active Noise Cancelation), которая с помощью трех встроенных микрофонов определяет характер внешних шумов и подавляет их. Когда нужно услышать окружающие звуки – например, чтобы поздороваться, можно нажать кнопку на наушниках или в приложении, а для конфиденциальных разговоров по телефону можно включить «режим шепота» (Whispering Mode).
LG TONE Free FP9 имеют защитное исполнение класса IPX4, устойчивое к воздействию пота и влаги. Наушники легко сопрягаются с Windows-системами и синхронизируются с пятью устройствами, такими как смартфон, планшет, ноутбук, монитор или игровая приставка, с быстрым переключением между ними.
Эта флагманская модель серии TONE Free комплектуется зарядным футляром со встроенным ультрафиолетовым излучателем LG UVnano™, который убивает 99,9% бактерий10 и обладает впечатляющим временем автономной работы в режиме воспроизведения – до 10 часов от встроенной батареи и еще 14 часов от батареи зарядного футляра.
Безопасность и комфорт дыхания
Есть категория подарков, которые помогают позаботиться о здоровье любимого человека. Например, маска с функцией очистителя воздуха LG PuriCare™ AP551AWFA, которая особенно уместна для тех, кому длительное время приходится контактировать с загрязненным воздухом – например, на стройке или вблизи транспортных автострад, а также в помещениях с повышенным риском заражения инфекциями, которые передаются воздушно-капельным путем – в больницах и поликлиниках.
В отличие от традиционных тканевых масок, маска с функцией очистителя воздуха LG PuriCare™ обеспечивает полноценную очистку вдыхаемого воздуха с помощью двух воздушных фильтров класса HEPA (High Efficiency Particulate Air) H13 – именно такие применяются в мощных стационарных очистителях воздуха LG.
Эти фильтры улавливают до 99,9%11 вредных веществ размером от 0,1 микрона, включая бактерии, вирусы и распространенные аллергены, при этом замена фильтров потребуется не чаще раза в месяц при использовании индивидуального очистителя ежедневно в течение примерно 6 часов.
Эффективную работу системы фильтрации обеспечивает двойная система компактных вентиляторов с технологией управления воздушным потоком LG Airflow Control, которая на основании данных датчика дыхания определяет цикл и объем дыхания пользователя, автоматически увеличивая скорость при вдохе и замедляя ее для снижения сопротивления при выдохе12.
LG AP551AWFA оборудована технологией VoiceON для более комфортного общения с другими людьми во время ее ношения. С помощью встроенного микрофона устройство автоматически распознает начало разговора и четко воспроизводит голос пользователя через встроенный динамик13.
Аксессуар, разработанный для ношения на лице, должен быть удобным, практичным и желательно красивым. Бесшовный дизайн LG PuriCare с лаконичным силуэтом делает новую модель отличным дополнением к любому образу – деловому, повседневному или праздничному. Кроме того, LG PuriCare представлена в белом и черном цветовом исполнении.
Маска с функцией очистителя воздуха LG PuriCare весит всего 94 граммов14, поэтому ее удобно носить ежедневно в течение длительного периода времени без напряжения мышц шеи. Утечка воздуха в уязвимых местах – вокруг носа и подбородка, сведена к минимуму за счет специального уплотнителя из медицинского силикона, плотного прилегающего к коже. Система также решает проблему одновременного ношения очков и маски, предотвращая запотевание линз при выдохе.
LG AP551AWFA со встроенной батареей емкостью 1000 мАч обеспечивает до 8 часов автономного использования от одной зарядки, а полный заряд осуществляется примерно за 2 часа. Следить за техническим состоянием маски можно через приложение на смартфоне. Кроме того, для этой маски с функцией очистки воздуха можно дополнительно приобрести кейс с технологией UVnano, который с помощью ультрафиолетового света UV-C LED всего за 3015 минут удалит с ее поверхности до 99,99%16 бактерий.
Каждый год празднование Международного мужского дня проходит с акцентом на различные дополнительные темы. Так, например, в 2003 году это было мужское здоровье, в 2007 году – исцеление и прощение, в 2009 году – положительные мужские образцы для подражания, а в 2010 году – «Наши дети - наше будущее». В 2022 году праздник отмечается с темой «Поддержка мужчин и мальчиков» (Helping Men and Boys).
Мы поздравляем всех с Международным мужским днем, и надеемся, что наши рекомендации пригодятся вам при выборе подарков для ваших любимых мужчин и мальчиков.
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1Напольная подставка Floor подходит для моделей 48C2 и 42C2.
2Процессор α (Альфа) 9 5 поколения с искусственным интеллектом доступен в следующих моделях: OLED Z2, OLED G2, OLED C2, QNED Mini LED QNED99, QNED Mini LED QNED95
3Панели LG OLED сертифицированы международным агентством по тестированию продуктов Intertek Intertek на 100% точность цветопередачи по стандарту CIE DE2000 с 125 цветовыми шаблонами. Телевизоры LG OLED, сертифицированные Intertek, могут передавать 100% спектр DCI-P3 в трехмерном цветовом пространстве, которое охватывает полный диапазон яркости телевизоров, в соответствии с IDMS 1.03C (п. 5.31).
4Протестировано Интертек (тест Nº 160600041SEL-001 от 18.07.2016).
5Внутренний тест компании LG. Сравнение печи LG NeoChef и обычной печи LG.
6Протестировано SGS (тест Nº F690101/LF CTSAYAA15-65910 от 07.01.2016)
7Внутренний тест компании LG. Использование печи LG NeoChef.
8При разработке колонки LG сотрудничала с Инхо Ча, директором Исследовательского института пространственного освещения, советником отдела освещения Комитета по ландшафту.
9Базовый материал, используемый в силиконовых вкладышах, соответствует требованиям ISO 10993 и USP класса VI.
10Подтверждено независимыми исследованиями. Зарядный футляр UVnano за пять минут в процессе зарядки убивает 99,9% бактерий Escherichia coli, Staphylococcus aureus и Klebsiella pneumonia на сетке динамика наушника. Свет, излучаемый УФ-светодиодом, невидим и включается только при закрытии футляра с наушниками внутри. Синяя подсветка предназначена только для эстетического внешнего вида и включается только при открытии крышки зарядного футляра.
11HEPA-фильтры H13 блокируют до 99,95% вредных частиц, таких как пыль, вирусы, бактерии и аллергены с эффективностью удаления 99,95%. Сертифицировано TÜV Rheinland за способность уничтожать 99,9% таких бактерий, как Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Staphylococcus epidermidis, Klebsiella pneumoniae и Pseudomonas aeruginosa при использовании продукта при 25°C. Сертифицирован Корейским Фондом борьбы с аллергией и астмой (KAF) для устранения до 99,1% аллергии на пыльцу с использованием тестовой модели AP300AWFA (аналогична AP551AWFA). Модели и спецификации продуктов могут варьироваться в зависимости от региона. Результат работы может варьироваться в зависимости от фактических условий эксплуатации и не гарантируется при длительном воздействии опасных сред после ношения маски.
12Внутренний тест LG: Сопротивление на вдохе (0 Па), сопротивление на выдохе (11 Па). Измерение выполняется на вдохе и выдохе при скорости потока воздуха 30 литров в минуту после ношения маски. Автоматический алгоритм дыхания проверен в ходе внутреннего теста, проведенного под наблюдением TUV Rheinland Korea (июнь 2021). Результаты могут отличаться в зависимости от фактических условий использования.
13Сертифицирован Корейским Институтом электронных технологий, Центром поддержки звуковой индустрии следующего поколения (NSSC) для получения более 0,75 (Отлично) оценки STI (Индекс передачи звука) в соответствии со стандартами испытаний безэховой камеры и динамиков в испытательной лаборатории Центра поддержки звуковой индустрии следующего поколения с использованием тестовой модели AP551AWFA.
14Только продукт. Вес без учета аксессуаров.
15Удаление бактерий на 99,99%: измерение степени уменьшения бактерий после 30-минутного облучения UVC. Эффективность была подтверждена внутренним тестом, проведенным под наблюдением TUV Rheinland Korea. (Дата: 25 сентября 2020 г.)
16Удаление 99% бактерий на фильтре: измерение степени уменьшения количества бактерий после 4 часов работы в режиме сушки фильтра. Рабочие характеристики были подтверждены внутренним тестом, проведенным под наблюдением TUV Rheinland Korea. (Дата: 25 сентября 2020 г.)