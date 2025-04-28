LG OLED T: искусство, технологии и минимализм в одном устройстве

LG уверенно занимает позицию одного из самых смелых инноваторов в мире технологий, и телевизор LG SIGNATURE OLED T – яркое тому подтверждение. Это не просто телевизор. Это концепт будущего, материализованный в настоящем. Прозрачный, полностью беспроводной, с 4K OLED-дисплеем, он меняет само представление о том, каким может быть экран в современном доме.

Минимализм, превращённый в технологию

LG SIGNATURE OLED T – это настоящее произведение технологического искусства, объединяющее прозрачный OLED-дисплей и запатентованную технологию беспроводной передачи видео и аудио. В выключенном состоянии экран практически сливается с пространством, оставаясь полупрозрачным. А в активном – переключается в насыщенный непрозрачный режим, оживая яркими цветами и глубоким контрастом.

Благодаря отсутствию проводов и невидимым компонентам, телевизор открывает беспрецедентную свободу планировки и не требует привязки к стенам или углам. Его можно разместить посреди комнаты, встроить в стеллаж или даже использовать в качестве перегородки – он помогает заново придумать роль техники в интерьере.

Когда экран становится арт-объектом

LG OLED T – не просто экран. Он органично вписывается в эстетику пространства, словно элемент архитектурного декора. В коллаборации с итальянским брендом Kartell, мастером прозрачности и дизайнерских форм, LG продемонстрировала, как технологии могут стать продолжением интерьера. На выставке CES 2025 их совместная инсталляция «Прозрачная гармония: где технологии встречаются с дизайном» превратила телевизор в арт-объект, объединяющий свет, воздух и технологию в единое целое.

Инновации, признанные в мире

Телевизор уже успел попасть в список TIME’s Best Inventions 2024, а также завоевал пять наград CES Innovation Awards, включая престижную Best of Innovation. Признание обусловлено как уникальным дизайном, так и глубокой технологической проработкой.

Сердцем OLED T стал передовой процессор LG α (Alpha) 11 AI, который оптимизирует изображение и звук в режиме реального времени. Телевизор также поддерживает 4K @ 120 Гц, NVIDIA G-SYNC® Compatible и AMD FreeSync Premium, предлагая безупречную производительность в играх и мультимедийных сценариях. Также телевизор поддерживает широчайшую гибкость сценариев: от «Art Mode» для отображения цифрового искусства до трансформации в домашний кинотеатр или интерактивное окно.

Минимализм, элегантность и гибкость

Благодаря LG Zero Connect Box — компактному устройству, к которому подключаются интернет, мультимедийный контент и внешние гаджеты, — телевизор избавлен от проводов и ограничений. Все данные передаются на экран беспроводным способом, что позволяет разместить его где угодно: в центре комнаты, у окна или как стильный дизайнерский акцент. Коробку при этом легко спрятать под столиком или у дивана, сохранив чистоту и порядок в интерьере.

LG подчёркивает уникальность модели, предлагая ряд функциональных особенностей:

T-Objet (Always-On-Display): превращает экран в прозрачную арт-панель, демонстрируя фото, видео или цифровое искусство.

T-Bar: отображает ключевую информацию – прогноз погоды, статус умного дома, текущие треки и спортивные результаты – при этом оставляя большую часть экрана прозрачной.

T-Home: удобный и визуально лёгкий интерфейс для доступа к функциям и приложениям.

Новое измерение жизни с LG OLED T

LG продолжает прокладывать путь к будущему, где технологии не навязываются, а растворяются в пространстве, становясь его неотъемлемой частью. OLED T – это шаг в будущее телевизионных технологий и философия нового минимализма, где красота, функциональность и технологии сосуществуют в полной гармонии. Телевизор больше не прячется. Он становится частью вашей среды – умной, гибкой, изящной.

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