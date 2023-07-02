Определяем размер телевизора, подходящего для вашего помещения

Бытует мнение, что при выборе телевизора главным критерием его размера следует считать формулу «чем больше, тем лучше». В эпоху доступности даже очень больших диагоналей такой подход вряд ли будет истинным. Тем более, что, например, для каждой диагонали есть свое оптимальное расстояние, обеспечивающее комфортный просмотр, а также своя оптимальная высота размещения экрана, чтобы, по крайней мере, не подвергать глаза излишней нагрузке. Есть и другие факторы, прямо и косвенно влияющие на такой выбор.

В этом материале вы узнаете о критериях, определяющих подходящие размеры телевизора для любого помещения, о том, как их измерить и правильно прочитать в дюймах и сантиметрах.

Оптимальный размер телевизора

Существует формула для примерного расчета диагонали (размера) телевизора с привязкой к расстоянию до экрана. Эта формула поможет вам начать ваши поиски модели, оптимально подходящей для вашего помещения, а также определиться с местом для просмотра.

Вы можете найти все эти параметры для типичных телевизионных диагоналей в таблице ниже. Однако помните, что эти рекомендованные расстояния являются лишь примерными, указанными без учета множества других факторов. Ниже мы рассмотрим другие параметры, влияющие на рекомендованное расстояние просмотра с учетом ваших персональных предпочтений.

Диагональ телевизора Ширина Высота Диагональ в сантиметрах Рекомендуемое расстояние до дивана 32 дюйма 75 см 45 см 81,28 см 1,34 м 40 дюймов 90 см 50 см 101,6 см 1,68 м 42 дюйма 93 см 52 см 106,68 см 1,76 м 43 дюйма 97 см 56 см 109,22 см 1,81 м 48 дюймов 108 см 63 см 121,92 см 2 м 49 дюймов 110 см 64 см 123 см 2 м 55 дюймов 123 см 71 см 139,7 см 2,3 м 60 дюймов 134 см 77 см 152,4 см 2,5 м 65 дюймов 145 см 83 см 165,1 см 2,7 м 70 дюймов 157 см 91 см 177,8 см 2,9 м 75 дюймов 168 см 95 см 190,5 см 3,15 м 86 дюймов 194 см 111 см 218,4 см 3,6 м

Оптимальная высота размещения телевизора

Высота размещения экрана менее критична, поэтому при размещении телевизора также можно принимать во внимание его сочетаемость с другими элементами интерьера помещения.

И все же идеальным вариантом считается такая высота, когда центр экрана телевизора находится на уровне ваших глаз или немного ниже. Объясняется это тем, что поднимать глаза и тем самым лишний раз напрягать шею может быть очень утомительно – особенно когда приходится за один присест смотреть несколько футбольных матчей финала кубка, ряд серий последнего сезона волнующего сериала или любимого тематического киномарафона.

Многие эксперты сходятся в рекомендации того, чтобы центр экрана телевизора находился на высоте примерно одного метра от пола, однако это может варьироваться в зависимости от многих параметров, включая рост членов вашей семьи (не забывайте про детей!), а также высоты вашего дивана или кресла.

Есть и некоторые исключения. Так, при просмотре телевизора сидя в кресле или лежа в кровати, экран можно разместить гораздо выше – до 1,8 м. Для таких случаев размещения оптимальной будет регулируемая подставка, с помощью которой можно легко изменить угол наклона в соответствии с вашим положением.

Расчет идеального расстояния до телевизора

Расстояние между зрителем и экраном играет большую роль при выборе правильной диагонали телевизора. Длительное пребывание в непосредственной близости к экрану может привести к избыточному напряжению зрения и слишком быстрой усталости глаз – особенно если ваш телевизор не оснащен соответствующей защитной технологией.

В то же время, расположиться слишком далеко от телевизора и с трудом улавливать нюансы происходящего на экране – удовольствие, пожалуй, только на любителя, и при этом ваши глаза точно так же будут испытывать напряжение.

К счастью, есть несколько формул, которые помогут вам рассчитать идеальное расстояние для просмотра. Если у вас телевизор с разрешением Full HD, общепринятое эмпирическое правило заключается в том, что на каждый дюйм диагонали экрана необходимо добавлять 4,2 см расстояния просмотра. Например, для 50-дюймового экрана подходящим будет расстояние 2,1 м.

Однако ситуация несколько меняется в случае с телевизорами с разрешением 4K и 8K/Ultra HD, которое играет не менее важную роль в определении идеального расстояния до экрана. Более высокая четкость и резкость изображения ведут к весьма значительному уменьшению показателей конвертации, поэтому в случае с 4K или 8K телевизором будет достаточно брать 2,1 см расстояния просмотра на каждый дюйм диагонали экрана.

Говоря о такой важной характеристике просмотра как утомляемость глаз, обязательно следует принимать во внимание технологию изготовления дисплея вашего телевизора. Например, OLED-телевизоры LG 2022 года сертифицированы на меньшее излучение синего света .

Кроме того, OLED-панели LG сертифицированы на отсутствие мерцания и первыми в своем классе прошли сертификацию UL на отсутствие бликов , возникающих при большой разнице между окружающим освещением и яркостью дисплея.

Телевизоры малого и среднего размера

Еще совсем недавно 32-дюймовый телевизор считался достаточно крупным, однако сегодня их уже относят к небольшим экранам. Такие телевизоры по-прежнему очень популярны благодаря дистанции просмотра, оптимальной для множества помещений, включая спальню или кухню. К тому же, они обладают рядом самых современных функций, которые можно найти во флагманских моделях.

Даже среди 32-дюймовых моделей (экран 75 х 45 см) можно найти телевизор с поддержкой широкого динамического диапазона (High Dinamic Resolution, HDR). Например, HD модель LG 32LQ630B6LA на новейшем процессоре LG α5 пятого поколения, которая поддерживает Active HDR, а также Smart TV WebOS и ThinQ AI для персонализации контента.

Диагонали 40 (90 х 50 см), 42 (93 х 52 см) и 43 (97 х 56 см) дюйма принято относить к средним. Они прекрасно вписываются в небольшие и средние гостиные. Одним из наиболее популярных в этой категории можно назвать 4K-телевизор LG OLED42C2RLB 4K на новейшей матрице OLED evo, обеспечивающей высочайшее качество изображения с заботой о здоровье ваших глаз.

Телевизоры большого размера

Размеры больших телевизоров варьируются от 48 до 60 дюймов. Экран 48-дюймового телевизора имеет размер примерно 108 х 63 см, 49-дюймового – 110 см х 64 см, 50-дюймового – 112 х 65 см, 55-дюймового – 123 х 71 см, 60-дюймового –134 х 77 см.

Если вы планируете покупку такого телевизора, лучше всего иметь возможность располагаться на расстоянии 2,0-2,5 метра от его экрана. Это расстояние легко сокращается вдвое, если вы выбираете телевизор с разрешением 4K. На практике это означает, что даже в средней гостиной можно с успехом и пользой разместить 60-дюймовый телевизор.

Если вы ищете интересный внешний вид, присмотритесь к новейшему LG Posé 48LX1Q6LA из коллекции OLED Objet Collection. Этот 48-дюймовый 4K OLED-телевизор с изысканным внешним видом напоминает элемент элитной мебели или предмет искусства и привносит в помещение особенную атмосферу.

Корпус с мягко изогнутыми краями и текстильной отделкой оформлен в успокаивающих приглушенных цветах бежевых оттенков, при этом сзади он выглядит не менее стильно, чем спереди или под любыми точками обзора. Благодаря изящной подставке на четырех ножках и уникальной конструкции телевизор может быть размещен практически в любом месте дома.

LG Objet Posé воспроизводит впечатляюще яркие и точные цвета под любым углом на новейшем экране OLED evo, где 100% цветов соответствуют исходному источнику , и при этом он вписывается в дизайн любого пространства.

Если вы киноман или геймер, присмотритесь к 50-дюймовой модели LG 50QNED816QA с технологией Local Dimming для регулировки яркости с помощью алгоритмов глубокого обучения и создания более четкого и естественного изображения при минимизации эффекта ореола.

Если у вас есть место для 55-дюймового 4K-телевизора, обратите внимание на модель LG OLED55C2RLA с великолепным экраном OLED evo, режимами Filmmaker, Brightness Booster и AI Picture Pro, а также с невероятным звуком Dolby Atmos. Этот телевизор поддерживает Dolby Vision 4K при 120 Гц, так что даже сверхбыстрые действия будут четкими и плавными.

Самые большие телевизоры

Раньше, когда сверхкрупные телевизоры вовсе не существовали, экран с диагональю 65 и более дюймов предназначался только для домашних кинотеатров с проекционной техникой. Благодаря развитию современных технологий дисплеев, в том числе, OLED и QNED, а также увеличению их разрешения, такие кинотеатральные телевизоры перестали быть экзотикой и встречаются во многих гостиных.

Экран 65-дюймового телевизора имеет размеры примерно 145 х 83 см, 70-дюймового – 157 х 91 см, 75-дюймового –168 х 95 см, 77-дюймового – 174 х 99 см, 88-дюймового –196 х 111 см.

Имейте ввиду: даже если вы купите 88-дюймовый телевизор, идеальное расстояние просмотра составит чуть более 1,8 м при условии, что модель имеет разрешение 4K или выше. Поэтому, если у вас достаточно места, нет причин отказываться от выбора максимально возможного размера, конечно, также убедившись, что центр экрана находится чуть ниже уровня глаз.

Еще один фактор, на который раньше приходилось обращать внимание – это учитывать оптимальный угол обзора, особенно критичный в большом помещении, где различные места могут располагаться сбоку. Однако с появлением OLED-экранов проблема решена полностью – такие телевизоры можно смотреть без ухудшения яркости даже под самыми крутыми углами.

Если вам интересен 65-дюймовый экран при небольшом бюджете, присмотритесь к LG 65NANO769QA с чистыми цветами NanoCell, реалистичной цветопередачей Real 4K, процессором α5 Gen5 4K AI, для оптимизации контента с улучшением качества изображения и умной системой ThinQ AI.

Для полного наслаждения высоким качеством изображения и звука, производя впечатление на друзей и семью, модель LG OLED77G2RLA точно вас не разочарует. Этот телевизор с галерейным дизайном можно повесить на стену как арт объект, сочетающий в себе новейший дисплей OLED evo с технологией Brightness Booster Max для увеличения яркости на 30% по сравнению с другими моделями LG OLED аналогичного размера , бескомпромиссное качество изображения под любым углом обзора, глубочайщий звук и невероятную четкость – вы будете впечатлены, смотрите ли вы любимый сериал, новейший блокбастер или играете в самые захватывающие видеоигры.

Итак, теперь вы знаете, как опредедить размер телевизора и как рассчитать правильное расстояние просмотра для любого помещения, а также, что даже большие телевизоры могут быть размещены в самых маленьких помещениях благодаря технологическим инновациям в области современных экранов.

Поэтому не бойтесь мечтать по-крупному. Вам остается только выбрать подходящую модель, как это сделать – вы теперь знаете.

# # #

¹ Телевизоры LG OLED первыми в мире сертифицированы на соответствие требованиям американского агентства по стандартам здравоохранения Eyesafe по излучению синего света.

² Панели LG OLED сертифицированы компаниями TÜV Rheinland и Underwriters Laboratories на отсутствие мерцания и бликов UL.

³ Панели LG OLED сертифицированы международным агентством по тестированию продуктов Intertek Intertek на 100% точность цветопередачи по стандарту CIE DE2000 с 125 цветовыми шаблонами. Телевизоры LG OLED, сертифицированные Intertek, могут передавать 100% спектр DCI-P3 в трехмерном цветовом пространстве, которое охватывает полный диапазон яркости телевизоров, в соответствии с IDMS 1.03C (п. 5.31).

⁴ При измерении полноэкранного белого цвета. За исключением 42-дюймовых и 48-дюймовых телевизоров LG C2, которые могут быть не ярче из-за размеров пикселей, ограничивающих светоотдачу.