Отмечаем Международный день энергосбережения вместе с LG

Каждый год 11 ноября мир отмечает Международный день энергосбережения (International Day of Energy Saving). Этот праздник призван привлечь внимание к нерациональному использованию природных ресурсов, расходуемых для производства энергии – электричества, газа и воды, и к проблемам воздействия такого энергопотребления на окружающую среду.

Дата была учреждена в апреле 2008 года на проходившем в Казахстане совещании координаторов международной экологической инициативы «Школьный проект по использованию ресурсов и энергии» (School Project for Application of Resources and Energy, SPARE), а самый первый День энергосбережения был отмечен в 2009 году.

Несмотря на относительную «молодость» праздника, он быстро получил статус международного мероприятия, и сейчас его отмечают более чем в 20 странах. В Казахстане День энергосбережения получил официальный статус праздника после внесения его постановлением Правительства РК в 2019 году в закон «О праздниках в Республике Казахстан».

Международный день энергосбережения – отличный повод напомнить о том, почему важно экономить энергию, а также рассказать о внедрении технологий альтернативных и возобновляемых источников энергии для сохранения будущего Земли. Сегодня, делая свой вклад в это благое начинание, мы поделимся с вами несколькими простыми и практичными рекомендациями о том, как сократить расход энергии и ежемесячные счета за электричество.

Энергоэффективность продукции LG

В своей стратегии производства LG ориентируется на снижение негативного воздействия на окружающую среду в глобальном масштабе на протяжении полного жизненного цикла продуктов. В энергетической части этой стратегии компания сосредоточена на двух ключевых показателях: повышении энергоэффективности и сокращении выбросов парниковых газов во время производства и при использовании продуктов.

Вся продукция LG полностью соответствует международным энергетическим нормам, включая ErP (Energy-related Products). В LG также разработаны внутренние стратегии с целевыми показателями по снижению энергопотребления бытовой техники и электроники в режиме ожидания.

Предоставляя потребителям информацию о количестве выбросов парниковых газов при использовании того или иного продукта, LG помогает им вести более экологичный образ жизни. Целевые показатели по сокращению выбросов парниковых газов при производстве корректируются в компании ежегодно.

Экономный способ создания домашнего микроклимата

Огромное преимущество современных кондиционеров LG – таких как LG DUALCOOL AP12RT, заключается в том, что помимо создания уютного микроклимата, они обеспечивают качественную очистку воздуха. На практике это означает, что кондиционер должен трудиться постоянно, потребляя энергию практически круглосуточно.

Чтобы обеспечить чистый приятный воздух без огромных счетов за электричество, в LG AP12RT установлен двойной инверторный компрессор LG DUAL Inverter Compressor™, создающий стабильный уровень температуры за счет непрерывной регулировки своей скорости, в то время как в обычных моделях для этого применяется частое и энергозатратное включение и выключение.

Режим быстрого изменения температуры обеспечивается высокоскоростным интервалом работы компрессора, поэтому он вытесняет воздух дальше и обеспечивает свежесть на 40%1 быстрее, чем большинство неинверторных бытовых моделей, потребляя на 70%2 меньше электроэнергии.

Применение компрессора DUAL Inverter Compressor™ в сочетании с наклонным вентилятором обеспечивает стабильную и почти бесшумную работу кондиционера круглые сутки. В режиме комфортного сна он создает благоприятный микроклимат, автоматически регулируя три функции: непрямой поток воздуха, выключение через 7 часов и логику мягкого обдува во время сна.

Умная домашняя прачечная

Отличный способ сократить домашние расходы электричества – а заодно воды и бытовой химии – обновить бытовую технику по уходу за одеждой современными решением на основе искусственного интеллекта – например, таким, как LG WashTower® W1S1CVKK2HM, где стиральная и сушильная машины интегрированы в единое вертикальное устройство с удобной центральной панелью управления. Такой подход позволяет наряду с экономией электроэнергии также эффективно распорядиться домашним пространством.

Встроенная система Artificial Intelligence Direct Drive™ (AI DD™) автоматически определяет вес одежды и текстуру ткани3, а затем оптимизирует цикл стирки и температуру сушки для лучших результатов, сокращения времени и затрат энергии.

Двойной инверторный тепловой насос LG DUAL Inverter Heat Pump, примененный в сушильной секции LG WashTower® управляет степенью сжатия воздуха с помощью двух вращающихся цилиндров вместо одного в обычных насосах. Таким образом удается изменять скорость циркуляции с очень высокой до медленной без череды включений и выключений насоса. Энергопотребление снижается, и при этом горячий воздух в безвентиляторной системе циркулирует внутри сушильной камеры, расходуя меньше тепла. Сушка при более низкой температуре, чем в других сушильных машинах, гарантирует более бережное отношение к одежде, меньшее ее растяжение и усадку.

Эффективная очистка одежды происходит благодаря системе TurboWash™ 360, которая распределяет воду с помощью сразу пяти распылителей, способствуя лучшему растворению моющего средства и обеспечивая полный цикл стирки в некоторых режимах менее чем за 30 минут. Соответствие стандарту ENERGY STAR помогает пользователям WashTower W1S1CVKK2HM экономить деньги за счет снижения энергопотребления на 25% и воды на 33% по сравнению с традиционными моделями4.

Сверкающая чистотой посуда, низкое энергопотребление

Посудомоечная машина – это серьезное сокращение хлопот по уборке на кухне, который помогает экономить воду и электричество. Встраиваемая посудомоечная машина LG DB425TXS с технологией QuadWash™ оснащена распылителями Multi-Motion, которые вращаются вперед-назад для отделения пищи и масла от посуды и обеспечивают максимальную площадь покрытия полок для чистоты с первого мытья.

В LG DB425TXS установлен прямой инверторный двигатель Inverter Direct Drive™ с 10-летней гарантией, который за счет своей конструкции оптимизирует циркуляцию и распыление воды, обеспечивая значительное снижение энергопотребления по сравнению с обычными двигателями.

Для тщательной очистки посуды в посудомоечной машине применяется паровая технология TrueSteam™. В результате остатки еды быстрее отделяются от посуды, ускоряется процесс мойки. Вероятность появления пятен от воды снижается на 30%5, а вредные бактерии удаляются на 99,999%6.

Быстрое охлаждение и заморозка без лишних расходов

Более быстрое и равномерное охлаждение продуктов для продления срока их сохранности без увеличения расходов на электричество становится возможным с новыми моделями современных холодильников с нижней морозильной камерой – например, LG GC-B509SMUM.

Чрезвычайная эффективность этих моделей достигается за счет технологии LG DoorCooling⁺™, благодаря которой мощный поток холодного воздуха из верхней части холодильника обеспечивает на 32%7 более быстрое и равномерное охлаждение и меньший расход энергии.

Еще один существенный плюс новых холодильников LG DoorCooling+™ – тихая работа: уровень шума не превышает 36 дБ, что на 25% ниже, чем в предыдущих моделях.

Холодильник оснащен складной полкой оптимизированной конструкции, которая имеет два этапа сложения и позволяет хранить еду в габаритной емкости, например, суп в большой кастрюле. Дополнительная винная полка позволяет удобно разместить бутылки с вином и другими напитками.

Энергосбережение становится проще с LG ThinQ™

Экономить энергию намного проще с приложением LG ThinQ™ и его интеллектуальными функциями, которые позволяют пользователям без усилий оптимизировать энергоэффективность своих приборов8. Например, приложение может помочь настроить энергопотребление холодильника на минимальный уровень в ночные часы, когда члены семьи реже открывают и закрывают дверцу холодильника.

С помощью мобильного приложения ThinQ™ в современных холодильниках вроде LG DoorCooling⁺™ GC-B509SMUM вы можете осуществлять управление температурой как в режиме экспресс-охлаждения (Express Cool), так и экспресс-заморозки (Express Freeze). С приложением ThinQ™ вы также получите полный отчет о ежемесячном использовании ваших бытовых приборов.

Сократить ненужное потребление электроэнергии также помогают функции дистанционного мониторинга. Допустим, все отправились в отпуск, случайно забыв отключить один из электроприборов. С приложением LG ThinQ™ это не проблема в любом месте: достаточно достать смартфон, проверить состояние каждого прибора и затем выключить тот, который еще работает.

Функция Smart Diagnosis™ приложения ThinQ™ позволяет проводить быстрые проверки, чтобы убедиться, что все работает так, как нужно. В дополнение к профилактическому уходу, приложение может присылать извещения, например, о том, что пришло время заменить фильтры.

LG разрабатывает продукты, которые помогают клиентам жить лучше и постоянно выдвигает новые инициативы в поддержку стратегии производства экологичных и энергоэффективных продуктов.

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1 На основании испытаний TÜV Rheinland в соответствии с внутренними методами испытаний, сравнивающими время охлаждения и потребляемую мощность. Испытание проводилось в камере объемом 69 м3 (4,3x7,0x2,3 м) при температуре 33°C с относительной влажностью 60% с использованием кондиционеров DUAL Inverter Compressor (модель US-Q242Kxy0) и компрессора постоянной скорости (модель TS-H2465DA0).

2 На основании испытаний TÜV Rheinland в соответствии с внутренними методами испытаний, сравнивающими время охлаждения и потребляемую мощность. Экономия энергии измеряется путем сравнения энергопотребления двух моделей в течение 8 часов работы. Более быстрое охлаждение измеряется временем, которое требуется для охлаждения камеры с температуры 33°C до 26,5°C.

3 Цикл стирки AI определяет такие материалы, как натуральный хлопок и синтетические волокна, а также толщину материала. Технические характеристики и функции продукта могут отличаться в зависимости от модели или региона.

4 https://www.energystar.gov/products/clothes_washers

5 Таким образом, очистка посуды на каждой полке происходит гораздо быстрее с меньшим расходом воды и энергии.

6 Результаты, полученные на моделях посудомоечных машин LG с функцией подачи пара и сертифицированные Корейским институтом испытаний и исследований (KTR) 05.12.2019 г., доказывают эффективность удаления бактерий на 99,999% (в частности кишечная палочка, листерия моноцитогенес и сальмонелла) при работе в цикле дезинфекции.

7 На основе теста UL (Underwriters Laboratories «Андеррайтерс Лабораторис») № 4788696859-c от 26.12.2018 (Корея, 170 Сонгсанпэчонг-ро, Сонгсан-гу, Чанвон-ши, Генгсангнам-до 642-711) по сравнению времени, затраченного на охлаждение с 24,8°С до 8°С в моделях LG GBB60NSZHE (без технологии DoorCooling™) и GBB72NSDFN (c технологией DoorCooling™). Охлаждение происходит быстрее у модели GBB72NSDFN на 32,6%.

8 Совместимая с LG ThinQ App техника, услуги и доступные функции могут отличаться в зависимости от модели или региона/страны.