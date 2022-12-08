7 полезных советов для комфортных летних пробежек

Именно летом многие из нас решаются начать регулярные оздоровительные пробежки на постоянной основе. Каким бы ни был источник вдохновения – переход к полностью здоровому образу жизни или желание немного улучшить свое физическое состояние, этот сезон действительно располагает к увеличению активности: больше дневного света до и после работы – больше времени на свежем воздухе.





Однако летняя жара, а порой и влажность, могут быстро «охладить» у новичков желание заниматься ежедневными тренировками. Вот 7 полезных рекомендаций, следуя которым, вы сможете оптимизировать тренировки и получать настоящее наслаждение от физических упражнений даже в знойную летнюю погоду.





Удобная одежда для бега





Специальная одежда для бега разработана так, чтобы двигаться вместе с вашим телом. Швы располагаются в местах, снижающих вероятность натирания. Кроме того, многие виды одежды для бега имеют светоотражающие элементы, чтобы вы были в безопасности во время тренировки в темное время суток.





Для начала успешных занятий бегом не нужно много модной или дорогой экипировки, что-нибудь подходящее наверняка найдется в вашем гардеробе. Не спешите тратиться на специальную одежду, толком не начав тренировки.





Постарайтесь найти одежду из влагоотводящих, «дышащих» тканей, предназначенных для сохранения прохлады при повышении температуры. Специальные вещи для бега обычно изготавливаются из высокотехнологичного нейлона или полиэстера с микрофиброй в смеси с хлопком или шерстью. Такие ткани сохранят сухость и тепло при занятиях в холодную погоду, помогут вывести пот и избежать натирания в жару. Они лучше сохраняют форму при использовании и стирке, чем хлопок.





Помните: после разогрева вашего тела на первых сотнях метров вам покажется, что температура на улице примерно на 15-20 градусов выше, чем в реальности. Поэтому летом лучше стараться не надевать на себя лишнего. В жару предпочтительна легкая одежда светлых тонов с вентиляционными отверстиями или сеткой.





Избегайте облегающих футболок из 100% хлопка, потому что он остается влажным после промокания от пота – это неудобно в жару и опасно в холод. Тренировочные штаны и толстовки-свитшоты хороши только для холодной погоды или коротких пробежек, но никак не для тренировок под палящим солнцем. То же самое относится к любой плотной одежде. Проще одеваться в тонкие влагозащищенные вещи, которые можно легко снять и обвязать вокруг талии, когда вам станет тепло.









Что надеть на ноги





Для пробежек лучше всего подходят беговые кроссовки. Не стоит выбирать их только по бренду, стилю или цвету, в приоритет лучше поставить комфорт и удобство. Помните, что выбирать и примеривать следует в носках, предназначенных для бега, поскольку их толщина меняет посадку обуви.





Для начинающих бегунов подходят кроссовки с большой амортизацией. Если вы планируете тренироваться вечером или рано утром, постарайтесь выбрать обувь со светоотражающим материалом, чтобы на вас вовремя обратили внимание водители и велосипедисты. В старых или изношенных кроссовках лучше не бегать, поскольку они увеличивает нагрузку и воздействие на ноги и суставы.





Для пробежки лучше отказаться от носков из 100% хлопка, поскольку они почти не выводят влагу. Подберите носки из синтетических материалов, таких как полиэстер или акрил. Некоторые бегуны предпочитают носить двухслойные для дополнительной защиты от мозолей.





Также следует избегать слишком толстых носков. Во время бега ноги отекают, особенно во время жарких летних пробежек, к тому же такие носки могут натирать пальцы о переднюю часть обуви.









Гидратация, гидратация, и еще раз гидратация





Чем выше ртутный столбик на градуснике, тем больше выходит пота при беге. Чем больше жидкости вы теряете, тем больше вам нужно пить, чтобы восполнить потерянную жидкость. С потом также уходят соли, жизненно важные для работы мышц, поэтому желательно пить воду с электролитами. Спортивные напитки практичнее воды, потому что они уже содержат электролиты на замену тем, которые вы теряете с потом, и приятны на вкус, что позволяет пить больше.





За час до начала пробежки желательно выпить 1/2 литра воды или спортивного напитка, затем пить еще по 150-250 мл примерно каждые 20 минут тренировки. Если на маршруте бега нет доступа к жидкости, возможно, вам стоит взять ее с собой.





Не сочетайте тренировки с употреблением алкоголя и лекарств. Спиртные напитки, антигистаминные препараты и антидепрессанты могут оказывать обезвоживающее действие.









Защита от солнца





Бегуны проводят много времени под прямыми лучами солнца, поэтому защита кожи не будет лишней. Для этого лучше всего использовать водостойкий солнцезащитный крем с фактором защиты от ультрафиолетового излучения (SPF, Sun Protection Factor) не менее 30. Желателен также широкий спектр защиты – то есть, не только от длинноволновых (UVA), но и от средневолновых (UVB) лучей ультрафиолета.





Кепка или шляпа обеспечат дополнительную защиту вашего лица и помогут впитывать пот, чтобы солнцезащитный крем не попадал в глаза, а также спасут от внезапного дождя. Не будут лишними и хорошие солнцезащитные очки с блокировкой ультрафиолетового излучения.









Как избежать перегрева





Будьте внимательны к отклонениям от вашего обычного самочувствия. Если вы испытываете недомогание, головную боль или головокружение, приливы жара и холода, растерянность или чрезмерное выделение пота, следует прекратить бег, найти ближайшую тень, попить воды и немного отдохнуть, и только после этого добираться домой.





Когда есть возможность, начинайте пробежку с попутным ветром, и затем бегите обратно с встречным ветром – так вы получите охлаждающий эффект, который вам понадобится во второй половине пробежки. В жару начинайте тренировку медленнее, чем обычно. Если на полпути чувствуете себя хорошо, можно немного ускориться.





Асфальт и бетон хорошо удерживают тепло, и по этой причине в городе всегда более жарко, чем в его окрестностях. Если вам приходится бегать в городских условиях, старайтесь бегать рано утром или поздно вечером, и всегда высматривайте тень и траву – в идеале подойдет любой парк.





В самые жаркие дни по возможности следует найти альтернативу пробежке. Например, тренировку в бассейне, где можно выполнять движения ногами, как будто вы бежите по суше, слегка наклоняясь вперед и энергично качая руками.





Человеческий организм со временем адаптируется к изменениям климата, так что дайте себе от 8 до 14 дней на акклиматизацию к жаркой погоде, постепенно увеличивая продолжительность и интенсивность тренировок. За это время ваш организм сам приспособится регулировать сердечный ритм, температуру тела и потоотделение.









Что взять с собой





Очень удобно, когда во время бега ваши руки остаются свободными, и в то же время некоторые вещи – такие как бутылка с водой, делают пробежку более комфортной и обдуманной.



Если вы не собираетесь бегать с рюкзаком, выбирайте куртки, капри и другую одежду с карманами для размещения смартфона, кредитных карт и других мелочей.





Хорошим вариантом также может стать специальный ремень для бега. Существуют различные легкие варианты с возможностью размещения документов, денег и ключей, а также более вместительные ремни для более крупных предметов.





Брать на пробежку телефон полезно по многим соображениям. Можно слушать музыку или подкасты, использовать приложение для бега, делать фотографии, и позвонить куда-нибудь в случае непредвиденной ситуации. Конечно, вы можете носить его в руке, но вас также может заинтересовать пояс, налокотник или другое приспособление с карманами, чтобы хранить необходимые вещи во время движения.





Беспроводной звук для полной гармонии





Тем, кто занимается бегом, беспроводные канальные наушники LG серии TONE Free обеспечат возможность комфортно наслаждаться отличным звуком, а также всегда и везде оставаться на связи.





Оформление наушников серии TONE Free разработано LG в сотрудничестве с известной корейской лабораторией эргономичного дизайна POSTECH. Их сглаженная обтекаемая форма повторяет форму ушной раковины, съемные вкладыши (три размера в комплекте поставки) из нетоксичного гипоаллергенного силикона медицинского назначения1 обеспечивают удобную посадку и помогают предотвратить раздражение.

Функциональность наушников разрабатывалась LG вместе со специалистами британской компании Meridian, признанного мирового авторитета на рынке высококачественных технологий аудио. Для компактных наушников LG TONE Free был адаптирован алгоритм объемного звучания HSP (Headphone Spatial Processing), который обеспечивает пространственное позиционирование звуковых волн, фактически имитируя две виртуальные колонки перед пользователем наушников.





Усовершенствованная конструкция наушников и крупный динамик Flex Action Bass диаметром 8 миллиметров с металлическим куполом, уплотненным демпфером и мембраной на силиконовом подвесе для большей подвижности и гибкости, обеспечивают насыщенные басы, а усовершенствованный привод дополнительно увеличивает амплитуду колебаний.





Интерфейс Bluetooth 5.2 минимизирует потери звука для точного воспроизведения оригинального звучания. С помощью приложения TONE Free можно слушать музыку с эффектом трехмерной звуковой сцены, настраивать параметры эквалайзера и различных режимов окружающего звука и «шепота», а также искать потерявшиеся наушники с помощью функции «Найти мои наушники». Как вариант их можно искать также с помощью геолокации GPS.





В новых наушниках LG TONE Free, помимо пассивного шумоподавления, реализована улучшенная технология активного шумоподавления – ANC (Active Noise Cancelation). Для этого наушники оснащены тремя встроенными микрофонами – верхний предназначен для определения характера внешних шумов, нижний для усиления голоса пользователя даже в людном месте, и внутренний микрофон – для подавления нежелательных шумов.





Когда нужно отвлечься от музыки и услышать окружающие звуки – например, чтобы поздороваться, достаточно нажать кнопку на наушниках или в приложении. Наложение окружающих звуков производится фоном поверх музыки или с воспроизведением голоса пользователя и его собеседника во время звонка.





Для личных конфиденциальных телефонных разговоров в наушниках можно включить «режим шепота» (Whispering Mode). Правый наушник можно вынуть из уха и поднести ближе ко рту, используя как выделенный микрофон, при этом собеседник услышит каждое слово, даже если вы находитесь в шумном месте или говорите шепотом.





Новые наушники LG TONE Free имеют класс защиты IPX4, а это означает, что они устойчивы к поту и воде. С ними можно сосредоточиться на сжигании калорий на пробежках, не переживая о попадании влаги. Наушники легко сопрягаются с компьютерами Windows и могут синхронизироваться с пятью различными устройствами, включая смартфон, планшет, ноутбук, монитор или игровую панель, с возможностью быстрого переключения между ними.





Флагманские модели серии доступны в цветовом исполнении «угольно-черный» ( TONE Free FP9 , TONE Free FP8 ) и и «жемчужно-белый» ( TONE Free FP9W , TONE Free FP8W ). Эти модель комплектуются зарядным футляром со встроенным ультрафиолетовым излучателем LG UVnano™, который убивает 99,9% бактерий2.





Наушники TONE Free FP8 и FP9 располагают рекордным временем автономной работы. Они способны работать в режиме воспроизведения 24 часа от одной зарядки – 10 часов от встроенной батареи и еще 14 часов от батареи зарядного футляра.



Наушники LG TONE Free FP5 оттенка «угольно-черный» и LG TONE Free FP5W оттенка «жемчужно-белый» обеспечивают автономную работу на протяжении до 8 от одного заряда внутреннего аккумулятора и до 14 часов от батареи зарядного футляра. Благодаря функции быстрой зарядки в кейсе, где пять минут зарядки достаточно для одного полного часа прослушивания, можно не переживать о том, что наушники перестанут работать в самый неподходящий момент.





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1 Базовый материал, используемый в силиконовых вкладышах, соответствует требованиям ISO 10993 и USP класса VI.

2 Подтверждено независимыми исследованиями. Зарядный футляр UVnano за пять минут в процессе зарядки убивает 99,9% бактерий Escherichia coli, Staphylococcus aureus и Klebsiella pneumonia на сетке динамика наушника. Свет, излучаемый УФ-светодиодом, невидим и включается только при закрытии футляра с наушниками внутри. Синяя подсветка предназначена только для эстетического внешнего вида и включается только при открытии крышки зарядного футляра.