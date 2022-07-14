The Stage 2022 – новые возможности для домашних развлечений с телевизорами LG

THE STAGE в переводе с английского языка означает «сцена». На протяжении 40-минутного динамичного фильма на виртуальной сцене зрителей ждет множество интересных моментов и неожиданных сюрпризов, посвященных новым технологиям, продуктам, сервисам и дизайнерским решениям LG. Но прежде всего, в презентации THE STAGE 2022 показано, как продукты и решения компании помогают трансформировать и улучшать пользовательский опыт взаимодействия с телевизором и внешним миром.

В этом году LG значительно улучшила технологию OLED, представив телевизоры серий G2 и C2 с усовершенствованной яркой панелью LG OLED evo. Компания также начала производство первых в мире серийных OLED телевизоров с рекордно большой диагональю 97 дюймов для домашних кинотеатров премиум-класса и с небольшой диагональю 42 дюйма для геймеров, желающих добиться максимально реалистичного погружения в игровой процесс1 .

Все новые линейки телевизоров LG OLED и LG QNED оснащены процессорами α9, α7 и α5 нового пятого поколения с технологией искусственного интеллекта (ИИ), который помогает значительно улучшить качество изображения, а новые серии QNED телевизоров получили дисплеи с технологиями Quantum Dot и NanoCell+ для более насыщенных и глубоких цветов.

В 2022 году LG в линейке телевизоров Lifestyle выводит на рынок совершенно новую коллекцию LG OLED Objet, которая уже успела получить высшую награду iF Gold Award за выдающийся дизайн, напоминающий форму мольберта. Возможности этих новинок, как и пополнение серии телевизоров LG Art, подробно рассмотрены в рамках THE STAGE 2022.

Современный телевизор LG – это уже давно не только телеканалы, а сосредоточение всех домашних развлечений. В ходе презентации представители компании рассказывают о том, как телевизоры LG OLED и LG QNED 2022 года обеспечивают повышение качества игрового процесса для геймеров, а также максимальное удобство для доступа к контенту с персональными профилями и быстрым доступом к любимым стриминговым сервисам и играют роль центрального компонента умного дома LG ThinQ AI.

В 2022 году LG значительно увеличила значимость телевизоров в качестве единого универсального источника контента, развлечений и информации для всей семьи. Помимо доступа к многочисленным стриминговым каналам, дальнейшее развитие получила собственная бесплатная платформа LG Channels с премиум контентом. В этом году LG вводит многочисленные новые сервисы, которые делают персональный и интерактивный опыт пользователя более легким и комфортным в домашних условиях.

1Линейка телевизоров LG 2022 года может отличаться в зависимости от региона