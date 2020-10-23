LG признана архитекторами за инновации в области офисных технологий и дизайна

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Универсальные коммерческие дисплеи LG для бизнеса Созданы для самых смелых идей и их воплощения в жизнь
Признавая влияние технологий отображения на архитектурный дизайн, Американский институт архитекторов (AIA) Калифорнии наградил LG Electronics (LG) за инновации в области архитектурных технологий, в области беспроводных светодиодов, прозрачных дисплеев и преданность своему делу как инновационного партнера. AIA - организация с более чем 11 000 архитекторами и дизайнерами в Соединенных Штатах Америки, сделала это заявление во время виртуальной церемонии, посвященной завершению масштабной установки цифровых вывесок в своей калифорнийской штаб-квартире.
LG сотрудничала с профессиональной организацией в рамках проекта модернизации штаб-квартиры AIA, устанавливая передовые цифровые вывески, такие как Ultra Stretch, Дисплеи с высокой яркостью и прозрачные OLED-дисплеи. С целью создать пространство, которое отражало бы ценности архитектурной профессии и служило примером дизайна будущего, цифровые вывески LG создали среду, в которой архитекторы могли бы воплощать динамичные и запоминающиеся идеи, подтверждая тот факт, что технология сама по себе является неотъемлемой частью дизайна.
“Когда мы приступили к нашему новому офисному проекту, одним из основных стремлений было создание пространства, которое продемонстрировало бы, как дизайн может создать среду, повышающую производительность наших сотрудников и их эффективность, обеспечивая при этом организационный успех”, - сказала президент AIA California Дебра Герод, FAIA. "Это было возможно только при совместной, командной работе, и дисплеи LG были неотъемлемой частью успеха этого проекта.”
Чтобы соответствовать меняющимся тенденциям в архитектурном дизайне коммерческих объектов, LG предлагает разнообразную линейку светодиодных и OLED-продуктов для разных целей. Одним из передовых решений является серия LSAA, которая позволяет упростить конструкцию больших дисплеев с помощью блоко-сборочной конструкции. Благодаря одному компактному концентратору светодиодного блока (Ш х В х Г - 600 x 337,5 x 44,9 мм), дисплей LSAA способен обеспечивать питание и сигнал для всей вывески без дополнительных кабелей между блоками, что позволяет монтажникам подключать несколько дисплеев с разрешением UHD 4K и форматом экрана 16:9.
Прозрачный OLED-дисплей LG предназначен для обеспечения клиентам уникального взаимодействия в специализированных коммерческих сферах, таких как розничная торговля и гостиничный бизнес. Универсальный 55-дюймовый LG OLED дисплей обеспечивает превосходное качество изображения, а это означает, что клиенты смогут просматривать видео на экране и одновременно видеть объекты за экраном. А прозрачная светодиодная пленка LG, которая легко крепится к окну или стеклу, волшебным образом превратит поверхность в потрясающие цифровые вывески, эффективно представляя различную информацию, привлекая внимание прохожих.
Чтобы помочь архитекторам и дизайнерам интегрировать передовые коммерческие технологии отображения в свои строительные проекты, LG предлагает обширную библиотеку онлайн-ресурсов по информационному моделированию зданий (BIM). Также удовлетворение потребностей архитекторов и строителей является инициативой компании “One LG", единственным источником не только передовых коммерческих дисплеев, но и для отмеченных наградами коммерческих систем ОВиК, солнечных модулей и систем хранения энергии, технологий умного дома, встроенной бытовой техники и многого другого.
“Мы были рады принять участие в этом проекте, потому что хотели показать, какие технологии и передовые решения может предложить LG”, -сказал Пайк Ки-мун, старший вице-президент и руководитель подразделения Информационных дисплеев компании LG Electronics Business Solutions. "Премия за архитектурные технологические инновации - подтверждение того, как цифровые вывески могут улучшить и преобразить хорошо продуманный дизайн-проект.”