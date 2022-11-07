Отмечаем Всемирный день шоколада с лучшими рецептами домашних десертов

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Каждый год 11 июля сладкоежки всего мира отмечают Всемирный день шоколада (World Chocolate Day). Эта традиция появилась относительно недавно – менее 30 лет тому назад, чего не скажешь о многовековой истории применения какао-бобов человеком.
Европа узнала о шоколаде лишь в XVI веке, однако в Америке какао-бобы начали выращивать более трех тысяч лет тому назад. Известно, что майя изготавливали из какао напитки для культовых церемоний. Ацтеки пили ксокоатль (xocoatl, буквально «горькая вода») с ванилью и перцем чили еще в V веке.
Бытует легенда, что первым какао-бобы в Европу привез Христофор Колумб в 1504 году из своего последнего четвертого плавания в Америку. Другие источники приписывают эту славу конкистадору Фернандо Кортесу, в 1519 году назвавшему шоколад «божественным напитком, повышающим сопротивляемость и помогающим бороться с усталостью». Достоверно известно, что шоколад был представлен испанскому королевскому двору доминиканскими монахами в 1544 году.
Как бы там ни было, официально началом повального увлечения заморским лакомством в Европе решили считать 11 июля 1550 года – именно эту дату во Франции впервые выбрали в 1995 году для празднования Дня шоколада. С тех пор праздник стал регулярным и получил статус Международного, хотя в разных странах эту дату отмечают и в другие дни. И это замечательно – чем больше Дней шоколада, тем лучше!
Современная наука утверждает, что шоколад содержит химические соединения для психологической реабилитации и отдыха. Например, темные сорта шоколада оказывают стимулирующий эффект на выбросы «гормонов счастья» группы эндорфинов, воздействующих на центр удовольствия мозга для улучшения настроения и поддержки тонуса организма. Кроме того, поговаривают даже о способности шоколада тормозить процессы старения.
Всемирный день шоколада – это время фестивалей, выставок, конкурсов, дегустаций и других праздничных событий, посвященных лакомствам из какао-бобов. Правда в том, что сегодня, чтобы почувствовать себя настоящим шоколатье, совсем не обязательно быть Вилли Вонка и владеть своей фабрикой или кондитерской. Достаточно подходящей духовой или микроволновой печи LG на вашей кухне, и рецептов вкуснейших шоколадных десертов, которыми мы сейчас с вами поделимся.
Шоколадные трюфели Бригадейро
Эти вкуснейшие конфеты очень часто называют просто «шоколадными трюфелями», хотя изначально этот традиционный бразильский десерт, созданный в 1946 году в Рио-де-Жанейро, получил название «Бригадейро», или Doce de brigadeiro, что на португальском языке означает «Бригадирская сладость».
Для приготовления этого экзотического шоколадного лакомства вам понадобятся простые и доступные ингредиенты, специальная стеклянная кастрюля или миска для СВЧ емкостью не менее 1 л, а также собственно микроволновая печь – например, LG NeoChef™ MS2336GIH Соло мощностью 1000 Вт с технологией Smart Inverter™ для быстрого и равномерного нагрева, и антибактериальным внутренним покрытием EasyClean™.
В расчете на примерно 22 шарика «бригадейро» нам понадобится 395 г сгущенного молока (1 банка), 30 г какао-порошка, 40 г сливочного масла и 60 г шоколадной посыпки. Сгущенку, какао-порошок и масло смешиваем в миске и ставим в микроволновую печь на 4 минуты и 100% мощности, с остановкой в середине процесса (через 2 минуты) на перемешивание.
На следующем этапе вынимаем горячую смесь из СВЧ и взбиваем венчиком до гладкой и блестящей консистенции, после чего ставим в холодильник приблизительно на 1 час – пока полученная масса не застынет.
Финальный этап – пересыпаем шоколадную посыпку в чистую миску, и начинаем скатывать шарики – примерно 2 чайных ложки охлажденной сладкой массы на один шарик. Обваливаем каждый шарик в посыпке, раскладываем на застеленном бумагой противне (можно также использовать индивидуальные бумажные упаковки для каждого шарика), и после охлаждения в течение примерно 30 минут в холодильнике лакомство готово!
Шоколадный брауни с карамельным соусом
Этот рецепт несколько сложнее предыдущего, однако приготовить его можно в любой микроволновой печи с технологией равномерного разогрева Smart Inverter™, позволяющей сохранить вкусовые качества ингредиентов, такой как, например, LG NeoChef™ MH6336GIB. СВЧ располагает внутренним полезным объемом 23 л, системой контроля мощности для более быстрого распределения тепла в продуктах, инфракрасным разогревом LG Infrared Heating™ для получения сочных блюд с хрустящей корочкой, а также легко очищаемым внутренним антибактериальным покрытием EasyClean™. Также нам понадобится квадратное блюдо для СВЧ размером не менее 20 х 20 см и высотой стенок не менее 5-6 см.
Для изготовления брауни понадобится 125 г сливочного масла, 100 г темного измельченного шоколада, 2 яйца, 140 г сахарной пудры, 1 чайная ложка ванильного экстракта, 75 г обычной муки, 35 г какао-порошка и 765 г темной шоколадной стружки. Для подачи брауни на стол также не помешает шарик ванильного мороженого сверху.
Для карамельного соуса нужна одна банка сгущенного молока, 2 столовые ложки коричневого (тростникового) сахара и 1/2 чайной ложки ванильного экстракта.
Растапливаем в микроволновке сливочное масло с шоколадом, периодически делая паузу для размешивания до однородной консистенции. Затем оставляем полученную массу немного остыть.
Тем временем взбиваем в миске яйца, сахар и ваниль до однородного состояния. В отдельную крупную миску засыпаем какао и просеиваем муку, туда же добавляем растопленную шоколадную смесь, и затем яичную смесь. Далее взбиваем полученную массу до полного смешивания компонентов. Добавляем шоколадную стружку.
Застилаем нашу квадратную посуду антипригарной бумагой для выпечки и выливаем в него полученную массу, после чего разравниваем поверхность. Ставим блюдо в микроволновую печь, и в режиме 70% мощности запекаем брауни в течение 4-5 минут – до тех пор, пока верхняя часть не покроется твердой корочкой, а крошки не прилипнут к шпажке, воткнутой в центр.
Вынимаем брауни из СВЧ и оставляем немного остыть, а тем временем займемся карамельным соусом. В миску для СВЧ наливаем сгущенное молоко и разогреваем его на 100% мощности в течение 1 минуты. Вытаскиваем его, и осторожно – чтобы не обжечься, взбиваем до однородной консистенции. Включаем микроволновку на 50% мощности и каждую минуту делаем паузу для перемешивания – до тех пор, пока не пройдет 4 минуты или пока смесь не станет светло-карамельного оттенка. Вынимаем, добавляем сахар и размешиваем его до растворения, затем добавляем ваниль и 60 мл воды. Перемешиваем до однородной консистенции и оставляем остывать в течение 10 минут.
Лучше всего разрезать брауни на отдельные пирожные еще теплым, а подавать на стол – с карамельным соусом и мороженым.
Печенье с шоколадной крошкой и миндалем
Для этого замечательного рецепта понадобится хороший духовой шкаф с равномерным нагреванием – такой, как, например, LG STUDIO LB646K479T2 емкостью 67 литров и противнем с телескопической направляющей для удобного приготовления различных кулинарных и кондитерских деликатесов.
Духовой шкаф имеет внутреннее эмалевое покрытие EasyClean™, которое выдерживает высокие температуры и легко очищается водой. Достаточно распылить воду внутри духовки и одним нажатием кнопки EasyClean включить режим «Легкой очистки» для удаления загрязнений за 15 минут без каких-либо химикатов.
Итак, из расчета 4 порций великолепного печенья нам понадобится 2 яйца, 200 г коричневого сахара, 250 г сливочного масла, 630 г цельнозерновой муки, 2 столовые ложки порошка корицы, 100 г шоколадной крошки, 1 столовая ложка пищевой соды и 100 г миндаля.
Для начала смешаем сливочное масло с сахарной пудрой и взобьем смесь до светлой пушистой консистенции, добавим в нее яйца и еще раз взобьем. Теперь добавляем соду и муку, чтобы в итоге получилось тесто. Добавляем в него шоколадную стружку, миндаль, порошок корицы и щепотку соли, и затем охлаждаем полученную массу в холодильнике в течение 10-15 минут.
Достаем охлажденное тесто, лепим из него небольшие шарики и раскладываем их на противне. Финальный этап – ставим противень в духовой шкаф, разогретый до температуры 170°С, примерно на 12-14 минут.