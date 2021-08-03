About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.
Skip to Content Skip to Accessibility Help
LG SIGNATURE: Искусство вдохновляет технологии. Технологии дополняют искусство.1

LG SIGNATURE: Искусство вдохновляет технологии. Технологии дополняют искусство.

03/08/2021

Кто сказал, что импрессионизм не имеет ничего общего с технологиями?
В рамках культурной коллаборации LG SIGNATURE с Государственным музеем изобразительных искусств имени А. С. Пушкина, LG и онлайн-кинотеатр IVI создали совместный проект «LG SIGNATURE x Пушкинский музей».
Суть проекта – через серию обзоров представить виртуальную экскурсию с исследованием работ художников прошлого, которую люди смогут посмотреть, не выходя из дома.

 

Первой, открывающей серией стал демонстрационный фильм о шедевре основателя импрессионизма Клода Моне «Завтрак на траве», который доступен для миллионов подписчиков онлайн-кинотеатра IVI.

 

 

Каждая серия представляет собой обзор одного произведения искусства, выставленного в Пушкинском музее, а также художника и стиля написания каждой картины. Для зрителей это стало отличным способом лучше понять мировую живопись и проникнуться идеей импрессионизма, благодаря высокому HD-качеству и бесплатному доступу ко всем сериям виртуальной экскурсии.

 

Основная цель проекта – популяризировать искусство с помощью технологий, а также позволить людям лучше узнать наследие мировой культуры и познакомиться с шедеврами великих мастеров, не выходя из дома. 

 

«Трудно переоценить масштаб подобных проектов, ведь именно сейчас мы ощутили необходимость во внедрении высоких технологий повсеместно. Еще недавно такое явление, как мультимедийный музей казалось фантастикой, а сегодня мы увидели собрание уникальных произведений Пушкинского музея, находясь вдали от исторических залов», – сказала София Малявина, Генеральный директор АНО «Национальные приоритеты».

 

Весь проект прекрасно иллюстрирует девиз LG SIGNATURE: «Искусство вдохновляет технологии. Технологии дополняют искусство».