Кто сказал, что импрессионизм не имеет ничего общего с технологиями?

В рамках культурной коллаборации LG SIGNATURE с Государственным музеем изобразительных искусств имени А. С. Пушкина, LG и онлайн-кинотеатр IVI создали совместный проект «LG SIGNATURE x Пушкинский музей».

Суть проекта – через серию обзоров представить виртуальную экскурсию с исследованием работ художников прошлого, которую люди смогут посмотреть, не выходя из дома.

Первой, открывающей серией стал демонстрационный фильм о шедевре основателя импрессионизма Клода Моне «Завтрак на траве», который доступен для миллионов подписчиков онлайн-кинотеатра IVI.

Каждая серия представляет собой обзор одного произведения искусства, выставленного в Пушкинском музее, а также художника и стиля написания каждой картины. Для зрителей это стало отличным способом лучше понять мировую живопись и проникнуться идеей импрессионизма, благодаря высокому HD-качеству и бесплатному доступу ко всем сериям виртуальной экскурсии.

Основная цель проекта – популяризировать искусство с помощью технологий, а также позволить людям лучше узнать наследие мировой культуры и познакомиться с шедеврами великих мастеров, не выходя из дома.

«Трудно переоценить масштаб подобных проектов, ведь именно сейчас мы ощутили необходимость во внедрении высоких технологий повсеместно. Еще недавно такое явление, как мультимедийный музей казалось фантастикой, а сегодня мы увидели собрание уникальных произведений Пушкинского музея, находясь вдали от исторических залов», – сказала София Малявина, Генеральный директор АНО «Национальные приоритеты».

Весь проект прекрасно иллюстрирует девиз LG SIGNATURE: «Искусство вдохновляет технологии. Технологии дополняют искусство».