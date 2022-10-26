В поисках способов стать лидером ESG завтрашнего дня

Экологические, социальные и управленческие (Environmental, Social and Governance, ESG) принципы играют все более важную роль с точки зрения перспектив и жизнеспособности компании. Основные заинтересованные стороны, включая потребителей, инвесторов, регулирующие органы и неправительственные организации, настойчиво требуют, чтобы компании учитывали ESG-факторы практически во всех направлениях своей бизнес-стратегии и деятельности – от закупок и производства до разработки продукции и найма персонала.



Будучи мировым лидером в области информационных технологий с 30 производственными площадками по всему миру, LG Electronics признает, что для обеспечения эффективного ESG-менеджмента необходима полная интеграция этих принципов в ежедневную работу компании.



В 2018 году компания наметила стратегическое направление в области управления ESG на основе стандартов, предусмотренных международным сообществом, которые отражают Цели устойчивого развития (Sustainable Development Goals), установленные Организацией Объединенных Наций (ООН). Проанализировав результаты своей деятельности в области ESG за предыдущие три года, компания определила новое направление для своей программы ESG и в 2022 году запустила «План лучшей жизни 2030» (The Better Life Plan 2030).





«План лучшей жизни 2030» включает шесть ESG обязательств, три из которых направлены на значительное улучшение экологических показателей компании путем сокращения выбросов парниковых газов и увеличения использования переработанных материалов в своей продукции. Например, LG взяла на себя обязательство стать углеродно-нейтральной к 2030 году за счет сокращения выбросов, образующихся в результате производственных процессов. Для достижения этой цели компания планирует на 50% сократить объем выбросов в 1,93 млн тонн эквивалента углекислого газа (tCO2e), произведенных в 2017 году, путем создания более энергоэффективных производственных мощностей и внедрения технологий по сокращению выбросов.







Для достижения целей углеродной нейтральности компания переоборудовала свой заводской комплекс в Чханвоне, Южная Корея, в современный производственный центр для выпуска бытовой техники. Этот комплекс, получивший название LG Smart Park, использует цифровую 3D-логистическую систему, передовые вычисления на границе сети и аналитику машинного обучения для прогнозирования дефектов, а также современное оборудование для производства различных моделей, отвечающих потребностям клиентов.







Ранее в этом году Всемирный экономический форум (ВЭФ) выбрал комплекс в качестве Lighthouse Factory – именно такие компании демонстрируют лидерство в использовании технологий Четвертой промышленной революции. LG Smart Park повысил производительность на 17 процентов и снизил стоимость возврата бракованной продукции на 70 процентов. Предприятие сократило выбросы парниковых газов и повысило энергоэффективность на единицу произведенной продукции на 30 процентов по сравнению с предыдущим производством. Компания планирует внедрить технологии интеллектуального производства, впервые примененные в LG Smart Park, на 26 своих производственных предприятиях в 30 странах, ускорив цифровую трансформацию своей глобальной производственной сети к 2025 году.







Остаток в 960 000 тCO2e, произведенных в 2017 году, будет компенсирован за счет получения углеродных квот через "Механизм чистого развития" (Clean Development Mechanism) рамочной конвенции ООН об изменении климата, который позволяет компании сокращать выбросы путем инвестирования в технологии и капиталовложения в развивающихся странах, а также за счет внешних мероприятий по сокращению выбросов углерода благодаря использованию своей высокоэффективной бытовой техники. Кроме того, в рамках ESG компания стремится к 2030 году получать 60 процентов энергии из возобновляемых источников, а к 2050 году перейти к использованию 100 процентов возобновляемых источников энергии .