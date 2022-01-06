Телевизоры LG для любителей спорта

Очередной летний сезон уже на пороге, и вместе с хорошей погодой и солнечными деньками ожидается лучшее время года для любителей спорта. Сейчас наступил идеальный момент для приобретения нового телевизора, который смог бы максимально передать накал страстей любимой спортивной игры и позволил бы почувствовать себя свидетелем захватывающих состязаний, оставаясь при этом в собственной комфортной гостиной.





Календарь мировых спортивных событий полон анонсов соревнований футбольных лиг, баскетбольных состязаний, автогонок, теннисных турниров и других первоклассных событий, а снятие пандемийных ограничений в разных странах позволило вернуть к жизни многие крупные спортивные мероприятия, и стало большим облегчением для всех любителей спорта. Но в дни пост-ковидной «новой нормы жизни» совсем не обязательно присутствовать на трибуне, чтобы в полной мере ощутить волнение от матча. Для этого достаточно выбрать телевизор, специально разработанный с учетом пожеланий спортивных болельщиков. Именно эти интересы учли в LG при разработке современных OLED телевизоров .

Большое окно в мир спорта

Чем больше экран телевизора, тем лучше он справляется с передачей событий, происходящих на огромных спортивных площадках, отображая увеличенные кадры с удивительной детализацией. Большие дисплеи также обеспечивают более широкие углы обзора.





Идеальным выбором для просмотра спортивных передач, безусловно, являются телевизоры LG с разрешением 8К (7680x4320) – то есть, более 33 млн пикселей (более 100 млн субпикселей), что в четыре раза больше, чем у моделей 4К, и в 16 раз больше чем у экранов Full HD. Такой экран способен передать даже мельчайшее движение без размытия или мерцания, и гарантирует одинаково прекрасный обзор с любого места в комнате.





Благодаря поддержке технологии REAL 8K и алгоритмов глубокого машинного обучения, телевизоры LG 8K могут масштабировать 2K или 4K передачи и записи в реалистичную 8K картинку с низким уровнем шумов, повышенной резкостью, детализацией и четкостью.

Очки, голы, секунды – четкая картинка

Когда заходит речь о покупке ТВ для просмотра спортивных передач, необходимо учитывать, что по-настоящему современный телевизор – это не только большая диагональ. Реалистичная передача эмоций стадиона или спортивной арены невозможна без высококачественного воспроизведения мельчайших нюансов движения. Нет ничего более неприятного, чем следить за размытым в полете футбольным мячом или наблюдать за битвой звездных игроков, превратившейся в нечеткий смазанный беспорядок.

LG предлагает полный спектр моделей телевизоров, способных передать все захватывающие события с абсолютной четкостью даже в движении. От отмеченных многими наградами OLED-телевизоров до новейших моделей QNED Mini LED и более доступных, но с большими возможностями NanoCell – компания готова удовлетворить все потребности в просмотре спортивных передач. Установленный в гостиной современный телевизор LG позволит наблюдать за спортивными событиями в прямом эфире или просматривать яркие исторические моменты каждого классического матча.

Передовая технология обработки движений LG AI Picture Pro использует технологии искусственного интеллекта для отображения происходящего на экране с невероятной плавностью даже в самые быстрые периоды игры, исключая нечеткость, размытие или дрожание картинки. Алгоритм глубокого машинного обучения, созданный на основе обширной базы данных с более чем миллионом точек визуальных данных, распознает качество контента, а процессор LG α9 удаляет шумы, оптимизирует контрастность и насыщенность.

Обилие многочисленных технологий и настроек в современных телевизорах чревато для многих болельщиков значительными дополнительными хлопотами задолго до начала матча. Но только не в современных телевизорах LG. Размер комнаты, положение телевизора и размещение зрителей определяются с помощью пульта дистанционного управления. Благодаря процессору LG α9 и датчику замера окружающего освещения, производится точная настройка отображения тонов для оптимальной яркости экрана, а также балансировка звукового окружения.

Искусственный интеллект берет на себя большую часть настроек, точно определяя режим просмотра спортивных передач, и затем оптимизируя качество изображения соответствующим образом с помощью функции автоматического выбора жанра. Движения, выражения лиц и номера игроков будут отображаться более четко.

Реалистичная акустическая атмосфера стадиона – в гостиной

Действительно захватывающий просмотр спортивных соревнований немыслим без высокого качества звука. Технология AI Sound Pro телевизора LG предлагает специальный режим для спорта, который позволяет воспроизводить все звуки игры с максимальным реализмом – будь то тренер, выкрикивающий приказы, игроки, направляющие своих товарищей по команде, или мяч, отскакивающий от биты, бутсы или ракетки. Это стало возможным благодаря тому, что AI Sound Pro оперирует более чем 17 млн звуковых данных в своей памяти, точно определяя голоса, эффекты и частоты, а также оптимизируя звучание в соответствии с жанром аудио.

Для любителей качественного звука предусмотрен режим многоканального микширования. Благодаря процессору α9 технология LG «Виртуальное микширование» теперь преобразует 2-х канальный звук в 7.1.2-канальный звук, обеспечивая более объёмное звучание. Поддержка современного аудио стандарта Dolby Atmos позволит насладиться динамичным 3D-звуком. В дополнение, беспроводная технология Bluetooth Surround Ready в телевизорах LG обеспечит простое и быстрое подключение мощной внешней акустики – например, колонок LG XBOOM или саундбаров LG .

Благодаря поддержке голосовых помощников искусственного интеллекта, управление процессом просмотра с помощью голоса позволит не упускать ключевой момент матча из-за поисков пульта. Современные телевизоры LG также поддерживают Apple AirPlay.

Любые спортивные мероприятия мира 24/7

Богатство приложений для просмотра спортивных трансляций, доступных на смарт-телевизорах LG на базе webOS, позволяет легко следить за всеми любимыми лигами. Помимо казахстанских сервисов, на выбор доступны также всемирно популярные потоковые спортивные каналы.

Специально для любителей спортивных соревнований, которым очень важно не пропустить ни одно значимое для них событие, LG создала сервис поддержки уведомлений Sports Alert в своих телевизорах. Это приложение позволит всегда быть в курсе событий, происходящих с любимыми командами, получать уведомления о начале матчей, результаты матчей в реальном времени и окончательные результаты даже во время просмотра других материалов.



Sports Alert также позволяет легко проверить предстоящие матчи любимых команд и другую ключевую информацию, чтобы всегда быть в курсе событий. Для настройки Sports Alert достаточно всего лишь нажать кнопку Speak на пульте LG Magic Remote и произнести «Sports Alert», и ThinQ мгновенно запустит приложение.



Разумеется, телевизоры LG в полной мере поддерживают интеллектуальную систему управления домом LG ThinQ. Помимо интеграции с голосовыми помощниками и Sports Alert, телевизор может стать центром контроля и управления другими интеллектуальными устройствами и интеллектуальными продуктами LG.



Телевизоры LG OLED: безупречный контраст и насыщенность картинки

Телевизоры LG OLED станут лучшим выбором для тех, кто намерен получить максимально реалистичное качество просмотра спортивных соревнований. Благодаря самосветящимся пикселям LG OLED, работающим без дополнительной подсветки, телевизоры LG OLED отображают быстроразвивающиеся спортивные события с превосходной детализацией, цветом и контрастностью. Поскольку каждый пиксель загорается один за другим, телевизоры LG OLED могут показывать быстродвижущиеся спортивные события с меньшей размытостью и мерцанием, чем на ЖК-телевизорах с подсветкой.



Новые OLED-матрицы LG, функции Motion Pro и TruMotion, увеличивают частоту обновления экрана телевизора до 120 Гц, и были созданы для обеспечения повышенной точности и четкости изображения, чтобы зрители могли легко следить за мелкими объектами, улавливая каждую корзину, гол и забитый мяч. Благодаря широкому выбору диагоналей экранов – от 42 до 88 дюймов, а также доступности моделей с разрешением 4К и 8К, телевизор LG OLED можно подобрать для любого пространства, предпочтений и бюджетов.



LG SIGNATURE OLED 8K: высшая телевизионная лига



Модельный ряд телевизоров премиального бренда LG SIGNATURE OLED 8K можно без преувеличений назвать бескомпромиссным выбором для домашнего просмотра спортивных событий. LG SIGNATURE OLED 8K – это квинтэссенция самых современных технологий производства телевизоров LG с безупречным дизайном, который впишется в любое оформление домашнего интерьера.



Огромный экран телевизора LG SIGNATURE OLED 8K – до 88 дюймов (223,23 см), полностью погружает зрителей в атмосферу большой игры с непередаваемым эффектом личного присутствия на трибуне, демонстрируя каждое мелкое движение без изменения цвета, размытия или мерцания. Технология REAL 8K помогает воссоздать атмосферу прямо в гостиной. LG OLED 8K использует алгоритмы глубокого обучения для масштабирования 2K или 4K контента в наиболее реалистичное изображение 8K. Этот телевизор в полной мере дает прочувствовать эмоции каждого момента с абсолютным качеством изображения с шелковистой плавностью движения, которая сохраняет каждую деталь игры в фокусе, и глубоким, четким и захватывающим звуком.



LG SIGNATURE OLED 8K поддерживает все перечисленные выше функции для любителей спорта, включая Sports Alert. В дополнение, эти телевизоры, основанные на новейшем вещательном стандарте ASTC 3.0, полностью готовы к следующей крупной модернизации вещательного телевидения NEXTGEN TV, которая включает интерактивные функции, видео по требованию, постоянную громкость и усиление голоса, а также усовершенствованные экстренные оповещения.

QNED Mini LED TV – яркость и динамика без компромиссов



Телевизоры LG QNED Mini LED на базе светодиодных дисплеев новейшего поколения станут отличным выбором для любителей просмотра спортивных событий на большом экране в большой компании. Новаторский телевизор LG сочетает подсветку Mini LED с технологией цветопередачи Quantum Dot NanoCell для получения более яркого и четкого изображения, а увеличенное количество зон затемнения обеспечивает точное управление подсветкой и сверхвысокий коэффициент контрастности.



В результате достигается более высокий уровень детализации и более точная цветопередача, чем у других ЖК-телевизоров LG, а также сбалансированное управление освещением наряду с отличной контрастностью более глубоким черным цветом. Но главное преимущество телевизоров LG QNED Mini LED – это очень высокие уровни яркости экрана, что позволяет просматривать динамичные спортивные события без снижения контрастности картинки даже в условиях яркой внешней засветки – например, на летней веранде или в зоне барбекю домашнего двора.



Наиболее доступные телевизоры LG NanoCell – это линейка надежных универсалов в рейтинге идеальных телевизоров для просмотра спортивных передач. Помимо всех функций LG, ориентированных на спорт, и сверхбольшого размера экрана, модели LG NanoCell обеспечивают невероятно чистые цвета, используя наночастицы размером 1 нм для фильтрации цветовых примесей и улучшения цветовой выразительности.



Благодаря 100-процентному соответствию цветам, телевизоры LG QNED и LG NanoCell отображают цвета с высокой точностью и яркостью, создавая ощущение личного присутствия на трибунах. Эти линейки предлагают широкий выбор размеров экрана, начиная от удобных 43 дюймов и заканчивая огромными 86 дюймами.