Все оттенки реальных цветов на экране 8K телевизора LG OLED Z2

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По прошествии множества лет после начала продаж первых телевизоров 8K они по-прежнему воспринимаются как произведение искусства, способное отобразить на большом экране все режиссерские задумки с максимальной детализацией и передачей тончайших цветовых оттенков.
Сегодня – когда изображение 4К фактически стало стандартом домашних развлечений, телевизоры LG 8K c технологией самоподсвечивающихся пикселей OLED и современным дизайном воспринимаются, скорее, как выбор ценителей максимального качества, нежели чем диковинка.
Современному пользователю уже доступен обширный выбор развлечений в формате 4K, включая потоковое вещание, телеканалы и игры. И высочайшее качество 8К также постепенно перестает быть экзотическим форматом – как для производителей, так и для потребителей контента.
Постоянно увеличивается количество 8К-каналов с записями передач и прямыми телетрансляциями. Растет число кинолент, сразу снятых в разрешении 8K. Так, например, кинорежиссер Джеймс Ганн на съемках второй части «Стражей Галактики» использовал передовые камеры Red Dragon Weapon 8K VV.
На сегодняшний день в список голливудских хитов в формате 8К входит более 35 художественных лент, включая такие шедевры как «Капитан Марвел», «Лига справедливости Зака Снайдера», «Отряд самоубийц: Миссия навылет», «Удивительное путешествие доктора Дулиттла», «Миссия невыполнима: Последствия», «В погоне за Бонни и Клайдом», «Аэронавты», «Грейхаунд», «Человек-паук: Вдали от дома», «Ирландец» и многие другие1.
Уже сейчас на онлайн-площадках для загрузки и просмотра видео – таких как YouTube и Vimeo, можно найти великое множество 8К-контента, снятого любительскими 8К-камерами GoPro Omni VR, Insta360 Pro и подобными.
Совсем скоро – по мере распространения мобильных сетей 5G с беспрецедентной скоростью соединения и минимальными задержками передачи, спрос на контент 8K будет стремительно расти благодаря более легкой возможности его загрузки и передачи.
Остается лишь вовремя обзавестись телевизором, который в полной мере позволит насладиться всем этим великолепием – таким как, например, 77-дюймовый LG OLED77Z29LA (LG OLED Z2) в линейке новейших моделей LG 2022 года, с которыми компания сделала ставку на точность цветопередачи изображения с отображением мельчайших оттенков вне зависимости от яркости или затемнения отображаемой картинки.
Тонкий изящный дизайн модели органично впишется в интерьер любого помещения благодаря оригинальному, вплотную прилегающему к стене креплению Gallery Design2.
Высочайшее разрешение OLED-экрана LG OLED Z2 – 7680x4320, или более 33 миллионов пикселей, в четыре больше чем у дисплеев 4К. На практике это означает, что с этим телевизором вы увидите мельчайшие детали и подробности, недоступные другим моделям с меньшим разрешением.
Глубокие насыщенные цвета на экране – результат работы OLED-технологии LG, где пиксели подсвечиваются самостоятельно, без дополнительной подсветки, и независимо друг от друга, обеспечивая эффект полного погружения и неизменно высокое качество картинки при любом угле обзора. Когда в свечении пикселя нет необходимости, он полностью отключается, создавая невероятно четкий черный цвет и насыщенный контраст.
Чрезвычайно высокая скорость переключения пикселей OLED делает такие экраны идеальным выбором для показа спортивных телепередач, динамичных фильмов и современных игр.
LG OLED Z2, прошел сертификацию международного агентства по тестированию продуктов Intertek на 100% точность цветопередачи и 100% цветовой объем3. В дополнение, эта модель имеет сертификат TÜV Rheinland и Underwriters Laboratories на отсутствие мерцания и бликов UL, а также – как и другие модели LG OLED 2022 года, сертифицирована на соответствие требованиям американского агентства по стандартам здравоохранения Eyesafe по излучению синего света.
В телевизоре LG OLED Z2 применен мощный процессор LG α9 Gen пятого поколения с поддержкой разрешения 8К и технологией искусственного интеллекта (ИИ). Этот процессор, созданный на основе достижений глубокого обучения, использует множество технологий для улучшения изображения – таких как отображение естественных тонов кожи, улучшение объектов и людей на переднем и заднем плане с помощью технологии «AI Изображение Pro» (AI Picture Pro), а также масштабирование изображения до 4К/8К.
Процессор LG α9 Gen 5 поддерживает новую функцию «Динамическое отображение тонов Pro» (LG Dynamic Tone Mapping Pro), которая анализирует наиболее яркие и затемненные участки в более чем 5000 областях экрана для лучшей калибровки расширенного динамического диапазона (HDR) в каждом из них.
В итоге получается более точное отображение HDR более чем в 5000 областям экрана – а не только усредненного ко всему экрану. Помимо идеального черного цвета, характерного для технологии OLED, зрители видят гораздо больше деталей в самых ярких и темных частях изображения.
Процессор Alpha 9 5 поколения в телевизоре LG OLED Z2 также обеспечивает виртуальное объемное микширование стереозвука до 7.1.2-канального формата, формируя вокруг зрителя иммерсивную объемную акустическую атмосферу. Поддержка новейших форматов Dolby Vision IQ4 и Dolby Atmos с функцией Precision Detail, добавляющей необычайную глубину и подчеркивающей тонкие текстуры, позволяет полностью погрузиться в действие на экране как в зале кинотеатра.
8К-телевизор OLED77Z29LA будет идеальным выбором для поклонников компьютерных игр. Реалистичность и плавность игрового процесса обеспечиваются скоростными интерфейсами HDMI 48 Гбит/с5, технологией Dolby Vision Gaming с частотой 120 Гц и временем отклика 1 мс. За счет совместимости с NVIDIA G-Sync, AMD FreeSync Premium, а также поддержка адаптивной синхронизации с переменной частотой обновления (Variable Refresh Rate, VRR)6 даже сверхбыстрые действия выглядят на экране четкими и плавными.
Не остались без внимания и поклонники консолей. Уже сегодня игровые приставки Sony PlayStation 5 и Microsoft Xbox X Series полностью поддерживают графику 8K.
Телевизор LG OLED Z2 поддерживает последнюю версию программной платформы LG Smart TV с максимальными удобствами и легким поиском контента. Новейшая платформа webOS 22 позволяет создавать и хранить персональные профили с настройкой быстрого доступа к любимым стриминговым сервисам. Она готова уведомить в реальном времени, о начале состязаний любимой спортивной команды.
Войти в профиль можно через браузер телевизора или со смартфона с функцией NFC Magic Tap. Кроме того, возможности NFC Magic Tap можно использовать для зеркального отображения экрана мобильного устройства на телевизоре LG.
LG OLED Z2 способен в полной мере раскрыть все возможности максимально четкого формата 8K. Покупателям этой модели также следует помнить, что этот телевизор – как и все OLED-телевизоры LG 2022 года, создан в соответствии с новейшими экологическими инициативами компании.
Все эти телевизоры имеют сертификат SGS и оказывают минимальное отрицательное влияние на окружающую среду, а при их производстве используется минимум опасных материалов – таких как кадмий (Cd) или фосфид индия (InP).
Готовые телевизоры упаковываются в коробки, сделанные из переработанного картона.
Высокая энергоэффективность новых телевизоров LG OLED способствует снижению загрязнения воздуха в помещении во время просмотра, при этом использование пригодных к вторичной переработке материалов делает устройства безопасными даже после окончания срока службы.
1 По состоянию на конец сентября 2022 года, данные портала IMDB, https://www.imdb.com/list/ls098792662/
2 Рекомендуется установка с помощью дюбелей. Обратите внимание, что поставляемые крепления не всегда могут подходить. Перед началом установки прочтите все инструкции и при необходимости проконсультируйтесь со специалистом.
3 Панель LG OLED сертифицирована Intertek на 100% точность цветопередачи по стандарту CIE DE2000 с 125 цветовыми шаблонами. Телевизоры LG OLED, сертифицированные Intertek, могут передавать 100% спектр DCI-P3 в трехмерном цветовом пространстве, которое охватывает полный диапазон яркости телевизоров, в соответствии с IDMS 1.03C (п. 5.31).
4 Dolby Vision IQ с точной детализацией поддерживается в следующих сериях телевизоров LG: OLED Z2, OLED G2, OLED C2, QNED Mini LED QNED99, QNED Mini LED QNED95
5 Телевизоры серий Z2, G2, C2, QNED 99 и QNED 95 имеют 4 порта HDMI 48 Гбит/с, серий B2, QNED 90, 85 и 80 предлагают 2 порта 48 Гбит/с и 2 порта 18 Гбит/с.
6 Поддержка HDMI-VRR и AMD FreeSync присутствует во всех сериях кроме A2 и QNED95, технология Nvidia G-Sync доступна в телевизорах серий Z2, G2, C2 и B2.