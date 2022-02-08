Приготовьтесь к мощным музыкальным приключениям со стильными ультрасовременными системами LG XBOOM, которые порадуют первоклассным звуком, потрясающими басами, световыми эффектами и настоящими диджейскими функциями для оживления любой вечеринки.





Аудиосистемы LG XBOOM, созданные в рамках концепции One Body, идеально подходят для проведения любого мероприятия. Благодаря мощному звуку и захватывающим DJ-эффектам, LG XBOOM превращает праздник в помещении или на улице в невероятное запоминающееся событие.

Мощный насыщенный звук высокого качества





Неудивительно, что торговая марка LG XBOOM давно стала синонимом непревзойденного качества звука, функциональных возможностей и простоты использования в категории аудиосистем «все в одном». Флагманские системы LG XBOOM ON99 и LG XBOOM ON88 также поддерживают звук формата Dolby Audio.





Одним из секретов колонок LG XBOOM «все в одном» является конструкция сложенного воздушного канала за низкочастотными динамиками, который формирует акустическое звуковое давление путем направления воздуха через усиливающий канал для воспроизведения по-настоящему мощных басов. В сочетании с технологией Super Bass Boost и другими интересными функциями, низкочастотное звучание колонки можно не только услышать, но и практически почувствовать.

Теперь точно споем!





Как насчет вечера караоке в кругу друзей или соседей? Погасите верхний свет, зажгите свечи, и… включайте аудиосистему LG XBOOM. Пора, наконец, выяснить, кто среди ваших близких на протяжении многих лет скрывал талант истинного вокалиста. LG XBOOM также справится с организацией и проведением любого танцевального конкурса – от бальной классики и зажигательных латинских танцев до современных ритмичных стилей. Все современные модели колонок LG XBOOM семейства ON поддерживают полный набор функций для организации караоке-вечеринок, кроме того, покупателей аудиосистем LG XBOOM ON77DK и LG XBOOM ON44DK ожидает дополнительный приятный сюрприз в виде микрофона, караоке-диска с каталога с песнями в комплекте.





Функция Karaoke Star – это настоящее захватывающее развлечение для любой компании. Одним нажатием кнопки с помощью функции Voice Canceller можно заглушить вокал практически в любой песне или в аудиотреке, и затем с помощью функции Key Changer настроить музыку на свой голос, создавая условия для озвучки собственных музыкальных амбиций. Теперь можно спеть дуэтом с любимым исполнителем в свое удовольствие.





Поддержка 18 уникальных эффектов позволяет менять тональность дорожки в соответствии с вашим запросом, а встроенные фильтры дают возможность изменить голос до полной неузнаваемости и улучшают звучание так, чтобы даже самый неуверенный певец стал похож на звезду.





Дополнительные удобства обеспечивает возможность отдельной регулировки громкости музыки и микрофона, уменьшения громкости вокала в треках с помощью функции подавления и настройки музыки под свой голос. Для настоящих фанатов караоке аудиосистема LG XBOOM ON77DK также предлагает такие уникальные функции, как фанфары, оценка исполнения и «полукараоке».





Все эти возможности отлично сочетаются с функцией Multi-Color Lighting для синхронизации с предустановленными вариантами освещения.

Да будет свет!





Правильное освещение – залог успеха любой вечеринки. Системы LG XBOOM предлагают множество захватывающих эффектов для оживления ритма музыки, включая двойной стробоскоп и специальное танцевальное освещение с пульсирующей подсветкой, вуферы Multi Color Lighting с двойными белыми мерцающими полосами в сочетании с синей и красной угловой подсветкой дополнят атмосферу праздника.





Сам себе диджей





Побалуйте своего внутреннего диджея функцией Pro DJ, а заодно порадуйте собравшихся на вечеринку своей неординарной творческой обработкой популярных треков с помощью набора функций и звуковых эффектов LG: таких как, скретчинг, повтор части дорожки, переход от одного трека к другому, плавное смешивание аудио и других.





Благодаря простому в использовании приложению, доступному для гаджетов Android и iOS, можно исполнять роль диджея на собственном смартфоне или планшете, получив доступ к эффектам Scratch Mixing и DJ Loop, а также управляя удалением вокальной дорожки практически из любой песни для любителей караоке.

Подключение без границ





Одна голова хорошо, а три – еще веселее. Благодаря функции Multipoint, колонка LG XBOOM поддерживает подключение до трех смартфонов, планшетов или других совместимых устройств с поддержкой Bluetooth. Таким образом сразу три человека могут одновременно редактировать плейлист или добавлять музыку.





Колонка может воспроизводить музыку с различных аудио источников, включая CD, AUX или встроенное FM-радио, а наличие двух USB-входов позволяет микшировать аудио прямо с USB-дисков. Готовые миксы можно перезаписать на другой USB-накопитель или передать на мобильное устройство с функцией DJ Sharing. Флагманские системы LG XBOOM ON99 и ON88 дополнительно оснащены оптическим аудиовходом с поддержкой синхронизации звука с телевизора и автоматического выключения. Колонку LG XBOOM ON66 можно подключить к телевизору LG с помощью оптического кабеля или Bluetooth для достижения звучания с большим заполнением помещения.





Смельчаки, которые готовы по-настоящему поддержать любимых исполнителей не только вокальной партией, могут воспользоваться дополнительными 6,3-мм разъемами систем LG XBOOM ON99, ON88 и ON66 для подключения своей гитары.





Жаркий летний вечер, большой экран телевизора, вынесенного на улицу заядлыми болельщиками, горячие минуты финального матча мирового чемпионата – знакомая картина, не правда ли? Подключив колонку в качестве внешнего динамика к совместимому телевизору LG с помощью оптического кабеля или по Bluetooth, можно приблизить звучание к эффекту стадиона. Регулировать громкость можно с пульта дистанционного управления телевизора.