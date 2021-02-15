Видение LG и стратегия устойчивого развития

Или какой LG Electronics будет в ближайшем будущем

«Наше видение в том, чтобы стать главным новатором, который меняет образ жизни через искусственный интеллект» - сказал доктор И. Парк, президент и технический директор LG Electronics.

Эта короткая фраза отражает философию будущего компании, которая стоит на трех столпах стратегии: Эволюция, Взаимосвязь, Открытость. Впрочем, обо всем по порядку.

Эволюция.

Интеллектуальные продукты LG ThinQ на основе искусственного интеллекта совершенствуются с каждым их использованием, чтобы быть максимально полезными для пользователей. LG ThinQ анализирует образ жизни, привычки и предпочтения владельцев разных продуктов компании, чтобы улучшать все технологии и сервисы LG. Если коротко, то чем чаще вы используете технологию LG ThinQ, тем лучше она работает.

Взаимосвязь.

Технология LG ThinQ доступна во многих бытовых приборах, создавая легкое подключение всех продуктов умного дома в единую экосистему.

Это дает возможность выбирать: оставаться на связи в течение всего дня или установить определенное время взаимодействия.



Открытость.

LG ThinQ подняла уровень технологии на основе искусственного интеллекта на новый уровень, дав возможность совмещать технику LG с другими платформами и цифровыми продуктами, вроде голосовых помощников.

Чтобы подключить больше продуктов в жизнь людей, LG исследует новые способы взаимодействия пользователя с техникой. Это касается таких инноваций, как модуль Vision Pack, который позволяет системе с искусственным интеллектом распознавать предметы и даже состояние кожного покрова человека, предоставляя рекомендации по здоровью.

Открытый подход к инновациям создает основу всего, над чем работает LG. Большую часть занимает бренд LG ThinQ, который объединяет продукцию компании с искусственным интеллектом в единую экосистему.

Акцент в разработках делается не столько на отдельные продукты с возможностями искусственного интеллекта, сколько на создание единой экосистемы, в которой LG и партнеры работают вместе, расширяя, улучшая и обогащая то, что предлагает компания.

Например, благодаря внедрению интеллектуальных технологий, Scan-to-Cook позволяет пользователям мгновенно применять правильные настройки духовки для приготовления выбранных блюд, просто сканируя штрих-код упаковки. А благодаря партнерству с компанией Tovala, готовые к употреблению наборы для еды скоро станут доступны в магазине LG ThinQ Store.

Также вскоре нас ожидает результат совместного предприятия LG с DXC Luxoft под названием Alluto, которое переосмыслит возможности работы в автомобиле, используя webOS Auto от LG для беспрепятственного подключения автомобиля к сетям дома и офиса.

Глобальное видение LG Electronics можно выразить одной мыслью: скоро мы увидим повсеместное использование технологий на основе искусственного интеллекта, которые максимально упрощают эксплуатацию техники, объединяясь в одну экосистему.