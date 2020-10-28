"Жизнь хороша дома" вместе со свежими инновациями THINQ от LG

Компания открывает двери своего ультрасовременного умного дома LG ThinQ, чтобы продемонстрировать жизнь, полную комфорта и удовольствия

Компания LG Electronics (LG) создала LG ThinQ Home — трёхэтажный дом, построенный в южнокорейском городе Панге. Дом оснащен новейшей бытовой техникой с функциями на основе технологии искусственного интеллекта, а также возможностью управлять расходом электроэнергии. LG ThinQ Home — это воплощённая в реальности концепция «Жизнь хороша дома», представленная недавно на пресс-конференции в рамках выставки IFA 2020.

Сейчас, спустя год разработки, LG ThinQ Home представляет собой идеальное жилое пространство, где каждый может наслаждаться уютом, комфортом и удовольствием, благодаря умным технологиям LG. Компания всегда стремилась предложить решения для организации еще более функционального и безопасного пространства дома и технику, способную выполнять множество задач. Это особенно важно именно сейчас, когда люди проводят большую часть своего времени удаленно от своих рабочих мест, поэтому LG обеспечивает свою систему с низким потреблением энергии, не требующую специальных усилий от пользователей и не создающую стресса.

Инновации LG начинают работать еще до того, как человек перешагнул порог умного дома LG ThinQ. Например, умная дверь с функцией распознавания лиц обеспечивает безопасность, а технология УФ-обеззараживания, которой оснащена дверная ручка, обеспечивает гигиену. Внутри помещения LG Styler и очиститель воздуха создают безопасную и чистую среду обитания для всех.

В изысканном интерьере дома установлены умные зеркала LG Home Concierge, которые помогут пользователям проверить выбор одежды, а также удаленно управлять устройствами LG, контролировать настройки умного дома и даже корректировать распорядок дня.

Приложение LG ThinQ помогает упростить повседневную жизнь, помогая управлять устройствами со смартфона или планшета. Сервисная служба активно взаимодействует с пользователями приложения, направляет уведомления и рекомендации оптимального использования устройств LG. LG ThinQ — это гораздо больше, чем просто приложение для управления, это интеллектуальная платформа, которая обеспечивает по-настоящему легкое управление домом.

LG ThinQ Home также включает в себя пространство для продуктивной и комфортной работы из дома. Это отличное решение для миллионов профессионалов, которые сейчас работают удаленно. В систему входят продвинутый монитор и сверхлегкий компактный ноутбук.

В умном доме LG ThinQ, компания установила 77-дюймовый OLED-телевизор Smart Wall, который может полностью спрятаться в стене или частично раскрыться, чтобы показать время или интерфейс музыкального плеера. Широкий экран придает еще большую яркость и красочность фильмам, играм, спортивным трансляциям, а также идеально подходит для конференцсвязи с коллегами, семьей и друзьями.

Передовые технологии в области энергетики являются неотъемлемой частью LG ThinQ Home, обеспечивая эффективное потребление. С внешней стороны стен дома расположены солнечные панели. Управлять ими можно через систему LG Home Energy Management. Интеллектуальная система запоминает распорядок дня жителей дома, прогнозирует потребности в электроэнергии и предотвращает её потери.

Совершить виртуальный тур по LG ThinQ Home можно на глобальном канале LG в LG’s Global YouTube Channel.