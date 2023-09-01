LG ПРЕДСТАВЛЯЕТ LIFESTYLE ЭКРАНЫ НА ВЫСТАВКЕ CES 2023

Главным центром развлечений и основным элементом гостиной во многих домах часто является телевизор. Ориентируясь на то, что в наше время потребители предпочитают то, что гармонично вписалось бы в интерьер, LG создала разнообразную линейку телевизоров, которая предлагает дифференцированные ценности и новую свободу в выборе дизайна.



Чтобы продемонстрировать преимущества своих дисплейных продуктов Lifestyle Screen, LG представляет специальную секцию на своём стенде на выставке CES 2023 в партнерстве с премиальным голландским брендом Moooi. Эта лайфстайл зона демонстрирует понимание компанией LG разнообразных потребностей и приоритетов современных покупателей.

Соответствуя концепции Lifestyle Screen, телевизоры LG OLED Objet Collection функционируют как изысканные предметы интерьера, украшающие жилище.



Например, модель LG OLED Objet Collection Easel отлично подходит для тех, кто хочет привнести в свою гостиную атмосферу галереи современного искусства. Телевизор, как следует из названия, напоминает мольберт для рисования или демонстрации произведений искусства; его можно элегантно установить, прислонив к стене. Таким образом, сам Easel очень похож на произведение искусства, непринуждённо выставленное в шикарном салоне1. Easel из коллекции LG OLED Objet также имеет отличительную подвижную крышку, отделанную тканью роскошного датского текстильного бренда Kvadrat. Особенный дизайн телевизора легко вписывается в любой стиль и цветовую палитру интерьера.

LG OLED Objet Collection Posé , стильный брат Easel, это и экран премиум-класса, и акцентная деталь интерьера. Телевизор легко интегрируется в жилое пространство, добавляя стиля любой обстановке благодаря своему дизайну. Кроме того, Posé просто перемещать из одного места в другое2, и это преимущество позволяет пользователям легко менять свое пространство. А когда он не используется для просмотра фильмов или шоу, телевизор можно переключить в режим галереи, который превращает экран в цифровое полотно для демонстрации произведений искусства.

Посетители стенда LG на выставке CES также смогут увидеть совершенно новый продукт серии Lifestyle Screen — прозрачный OLED экран (Transparent OLED screen). Прозрачный экран — достойный способ отпраздновать десятилетие инноваций LG OLED — представляет собой вершину дисплейных технологий. Прозрачный стеклянный экран Transparent OLED с основанием из гнутой древесины создает ощущение открытости пространства. Отличаясь от обычных телевизоров, экран подходит к любому стилю интерьера и может быть размещен в любом месте по желанию пользователя, даже посреди гостиной или прямо перед окном. Выходя «за пределы экрана», Transparent OLED также предлагает новый тип пользовательского опыта благодаря режиму прозрачной галереи — демонстрации произведений искусства, которые, кажется, взаимодействуют с окружающим пространством. А в черном режиме телевизор обеспечивает максимальную среду для просмотра OLED, независимо от того, где он установлен и какой тип контента он отображает.

LG OLED Flex — еще один продукт из семейства Lifestyle Screen. Это решение «один экран подходит всем», которое адаптируется к потребностям пользователя. В дополнение к превосходному качеству изображения и быстрому времени отклика дисплеев LG OLED и разнообразным функциям для просмотра контента и игр, Flex может похвастаться гибким экраном, который можно легко отрегулировать от полностью плоского для просмотра фильмов и телепрограмм до впечатляюще изогнутого, максимальная кривизна 900R, что отлично подходит для захватывающих игр.

LG StanbyME, домашний дисплей-компаньон, можно легко перемещать из комнаты в комнату благодаря конструкции подвижной подставки. Эта универсальность, а также встроенный аккумулятор, обеспечивающий настоящую свободу без проводов, означают, что LG StanbyME можно размещать где угодно и использовать для любых нужд.

Каждый из уникальных продуктов Lifestyle Screen, представленных на выставке CES, иллюстрирует передовые технологические и дизайнерские возможности, которые обеспечили LG заслуженную репутацию глобального лайфстайл новатора и лидера в продолжающейся эволюции домашних телевизоров. Продукты LG Lifestyle Screen получили награды Best of Innovation Awards за технологическое и дизайнерское превосходство лайфстайл решений.





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1 Угол установки с наклоном можно отрегулировать максимум до 5˚. Это приблизительная цифра, и точный угол 5˚ не гарантируется. Для установки под углом требуется настенное крепление.

2 Возможна настенная установка путем отсоединения телевизора от основания подставки.