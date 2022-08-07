Лучшие идеи для современных подарков

Порой непросто найти подходящий подарок для человека, который заслуживает особого внимания, особенно трудно подарить что-то человеку, у которого, кажется, есть все.

Вот несколько креативных идей современных подарков, которые обязательно произведут впечатление. Но самое главное – такие подарки смогут приносить пользу и по-настоящему радовать их владельцев.

Портативная беспроводная колонка

Портативная компактная колонка LG XBOOM Go PL7 с беспроводным интерфейсом Bluetooth – это, пожалуй, самый универсальный подарок, который порадует и друзей, и родственников любого пола и возраста. Особенно если у вас скромный бюджет, или вы слишком поздно вспомнили о подарке.

В компактном корпусе колонки весом менее полутора килограмм сосредоточены самые современные аудио технологии LG и ее давнего партнера британской Meridian. Сбалансированный чистый звук с превосходным качеством, расширенным диапазоном звучания с глубокими насыщенными басами обеспечивает технология Sound Boost. Мало мощности одной колонки? Помножьте музыку с помощью беспроводного соединения до ста LG XBOOM Go PL7!

Особенность конструкции колонки заключается в двух 2,3-дюймовых низкочастотных динамиках, вибрирующих и мигающих разноцветной круговой подсветкой. Эта колонка обеспечит точный и мощный ритм вечеринки в любом месте в любое время и погоду, поскольку сертификат IPX5 означает надежную защиту от брызг и пыли. Наконец, XBOOM Go PL7 – это невероятная автономность, ведь одного заряда ее батареи хватает для работы до 24 часов.

Беспроводной мир совершенного звука

Идея подарка беспроводных наушников-вкладышей тому, кто ведет активный образ жизни – занимается бегом или силовыми тренировками, лежит на поверхности. Однако благодаря новейшим функциям современных наушников серии LG TONE Free, самое время значительно расширить круг тех, кто действительно от души порадуется такому подарку.

Прежде всего, это люди старшего возраста – наши мамы, папы, дедушки и бабушки, которые тоже были молодыми и с удовольствием слушали хиты своего поколения. Функция активного шумоподавления в наушниках TONE Free FP9 и TONE Free FP8, специально разработанная для снижения окружающего шума, порадует идеальным звучанием музыки в супермаркете или приятным погружением в любимый подкаст как на рыбалке. Нужно безопасно перейти улицу, прослушать объявление или перекинуться словом? Одно нажатие на сенсорную панель наушников – и «подслушивающий» режим позволит слышать внешние звуки, не доставая вкладыш из уха.

Наушники TONE Free FP9 и FP8 станут идеальным подарком для тех, кто иногда не прочь пошептаться с подругами и поделиться новостями не для посторонних ушей: специальный режим шепота позволит слышать все громко и четко, оставляя при этом руки свободными для других занятий.

Возможно, люди старшего поколения не сразу оценят идею звука без распутывания проводных наушников, но к хорошему привыкают все, и достаточно скоро общение по телефону и прослушивание музыки с наушниками-вкладышами станет удобной приятной привычкой. Тем более, что FP9 и FP8 имеют удобный дизайн с гибкими силиконовыми амбушюрами, не утомляющими при длительном ношении, а впечатляющее время автономной работы превосходит многие аналоги.

Искусственный интеллект для идеальной стирки

Выбрать в подарок стиральную машину – решение не из простых, которое, как минимум, требует хорошей осведомленности о востребованности такого выбора. Однако в некоторых случаях – например, в виде подарка новобрачным от коллег по работе или новоселам от ближайших друзей, такой выбор близок к идеальному.

Если уж удивлять – так по-настоящему. Пусть это будет самая современная стиральная машина, например, LG AI DD TW4V9RD9E, оснащенная искусственным интеллектом, функцией обработки паром, режимом турбо-стирки и сопряжением с умным домом LG ThinQ.

Исскуственный интеллект AI DD™ самостоятельно подберет оптимальный режим стирки с учетом веса и типа загружаемой ткани по базе данных из 20 000 различных ее характеристик, а вместительный барабан машины позволит загружать до 10,5 кг белья за один цикл стирки и до 7 кг за цикл сушки.

Встроенная автоматическая система точной и гибкой дозировки ezDispense™ оценивает загрузку белья в барабане и дозирует необходимое количество моющего средства в оптимальный момент цикла для эффективной стирки, одновременно снижая риск образования остатков на одежде после полоскания. Отделения для смягчителя и моющего средства можно сразу загрузить на период до 35 циклов стирки.

Роскошный подарок для стильной женщины

Мечта любой женщины – тратить меньше времени на стирку, химчистку и даже на походы по магазинам. С этим поможет справиться стайлер LG S3WER – паровой шкаф для ухода за одеждой.

Благодаря технологии паровой очистки TrueSteam, этот роскошный и стильный подарок поможет разгладить складки, освежить одежду, устранить неприятные запахи и бережно высушить деликатную ткань. Одним нажатием кнопки стайлер поможет сделать платья, костюмы, сезонную одежду и белье чистыми и свежими без использования каких-либо химикатов.