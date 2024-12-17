Лучшие новогодние мультфильмы

Новый год — то самое время, когда хочется окунуться в атмосферу волшебства, семейного уюта и зимних чудес. Что может лучше передать праздничное настроение, чем просмотр новогодних и рождественских мультфильмов? Мы собрали подборку из 8 лучших анимационных фильмов, которые подойдут для всех возрастов: от классики до современных шедевров.

Сделайте просмотр новогодних мультфильмов ещё приятнее с качественным телевизором. 65-дюймовый телевизор LG OLED65G4RLA с яркими цветами и насыщенной детализацией поможет полностью погрузиться в чудеса происходящего на экране. Благодаря технологии OLED и возможностям искусственного интеллекта, создающим волшебную картину и звуковое сопровождение, вы увидите каждую снежинку, услышите каждый колокольчик, и почувствуете сказочную атмосферу праздника.

Холодное сердце (2013) и Холодное сердце 2 (2019)

Сюжет: История двух сестёр, Анны и Эльзы, чьи приключения разворачиваются на фоне заснеженных пейзажей королевства Эренделл.

Особенности: Запоминающиеся песни (мы все, наверное, напеваем время от времени «Отпусти и забудь»), великолепная анимация и трогательный сюжет.

Сказочная зимняя атмосфера идеально подходит для новогоднего вечера.

Гринч (2018)

Сюжет: Гринч, ненавидящий Рождество, решает украсть его, но внезапно встречает людей, которые меняют его взгляд на жизнь.

Особенности: Красочная анимация и забавные сцены.

Мультфильм напоминает о настоящих ценностях праздника — доброте и тепле.

Полярный экспресс (2004)

Сюжет: Мальчик отправляется на волшебном поезде к Северному полюсу, где встречает Санту.

Особенности: Атмосфера магии и волшебства.

Картина создаёт чувство веры в чудеса и возвращает в детство.

Щелкунчик (разные экранизации)

Сюжет: История о девочке, Щелкунчике и сказочном королевстве.

Особенности: Музыка Чайковского и волшебный сюжет.

Щелкунчик – один из символов зимних праздников. Выберите один из таких вариантов, как «Барби и Щелкунчик» (2001), «Щелкунчик и четыре королевства» (2018) и «Щелкунчик» (1973), либо посмотрите все сразу!

Клаус (2019)

Сюжет: Почтальон в далёком снежном городке знакомится с мастером игрушек. Вместе они положат начало рождественской традиции.

Особенности: Уникальная анимация и душевный сюжет.

Мультфильм учит тому, что даже один добрый поступок может изменить мир.

Эллиот – самый маленький олень Санты (2018)

Сюжет: Маленький олень мечтает попасть в упряжку Санты.

Особенности: Добрая и вдохновляющая история для всей семьи.

Картина мотивирует верить в себя и стремиться к своей мечте.

7. Шрек Мороз, Зелёный Нос (2007)

Сюжет: Забавные приключения Шрека и его друзей в попытке устроить праздник.

Особенности: Юмор для всех возрастов.

Лёгкий мультфильм для всей семьи поднимет настроение, а новая встреча с любимыми персонажами из мультфильмов про доброго зеленого огра обрадует самых маленьких зрителей.

8. Хранители снов (2012)

Сюжет: Герои детских сказок объединяются, чтобы спасти Рождество и детские мечты.

Особенности: Красочная анимация и невероятная динамика.

Мультфильм подходит для зрителей, которые любят яркие приключения.

Включайте телевизор, выбирайте любимые мультфильмы, собирайтесь с семьёй, готовьте горячий шоколад и наслаждайтесь новогодними историями!

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