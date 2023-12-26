Праздничное настроение создают не только украшенная елка, снегопад и покупка подарков, а и новогодние фильмы, которые растягиваются на все выходные. Сегодня делимся подборкой новогодних фильмов для всей семьи, которые рекомендуем смотреть на OLED-телевизорах из новой линейки 2023 года.

В список новых моделей 2023 года вошли сразу четыре модели:

1. LG OLED A3 с диагоналями 48, 55 и 65 дюймов.

2. LG OLED B3 с диагоналями 55 и 65 дюймов.

3. LG OLED evo G3 с диагоналями 65 и 77 дюймов.

4. LG OLED evo C3 с диагоналями 42, 48, 55, 65, 77 и 83 дюймов.

Ответ на вопрос, почему мы рекомендуем смотреть новогодние фильмы именно на LG OLED прост – это телевизор, который даже равнодушных к празднику людей заставит улыбнуться и вспомнить Деда Мороза, которого ждали в детстве каждый Новый год.

Три причины, почему в новогоднее настроение мы советуем погружаться с LG OLED:

Первая – яркость и насыщенность красок.

В новой линейке яркость изображения выведена на совершенно новый уровень, благодаря процессору LG α7 Gen6 в моделях А3 и В3 и процессору LG α9 Gen6 в моделях evo G3 и C3. Достижения LG Electronics в области глубинного обучения позволяют интеллектуальному процессору улучшать объекты на переднем и заднем планах, придавая им естественную глубину, одновременно делая цвета невероятно яркими и в то же время точными. Эффект для зрителя – максимально реалистичная картинка с невероятной четкостью и детализацией кадров.

Вторая – кинематографичное качество звука.

Интеллектуальная система AI Sound Pro с виртуальным объемным звуком в формате 9.1.2 создает эффект полного погружения, и вы оказываетесь в центре каждого события на экране с ощущением, что звук поступает из всего пространства вокруг вас.





Третья причина – еще больше яркости.

Это уже относится только к моделям LG OLED evo G3 и C3 с процессором α9 AI 4K Gen6. Благодаря встроенной технологии Brightness Booster Max, самоподсвечивающиеся пиксели светятся еще ярче1 с помощью алгоритма повышения яркости пикселей и архитектуре управления подсветкой. Если коротко, любой новогодний фильм на LG OLED evo будет еще ярче и в красках, и в эмоциях.





Теперь поделимся подборкой топ-3 новогодних фильмов

Сознательно не будем включать в подборку «Иронию судьбы», фильмы франшиз «Гарри Поттера» и «Один дома», так как они являются классикой новогодних фильмов, которые будут транслироваться по всем каналам. Вместо этого делимся не такими известными, однако не менее праздничными семейными фильмами, которые вы будете пересматривать не один Новый год.

Первый фильм – новогодняя история кота Боба и его хозяина Джеймса в комедии «Рождество кота Боба».

Это теплая история о переменах к лучшему, благодаря рождественскому чуду, неравнодушным людям и одному рыжему коту. Эта добрая история перестает быть просто фильмом, когда узнаешь, что она снята на реальных событиях.

Вторым будет поучительный семейный мультфильм – «Рождественская история».

Это история о старом жадном Скрудже, который экономит на всем и считает один выходной для сотрудника за собственный грабеж, а Рождество самой глупой задумкой человечества. Но его жизнь резко меняется, когда он встречает духов Рождества и ему предоставляется шанс изменить отношение к людям.

И завершит нашу подборку еще один добрый поучительный мультфильм – «Клаус».

Кто такой Санта-Клаус? Это детская выдумка, волшебный персонаж или реальный человек, который любит делать игрушки?

Мультфильм рассказывает еще одну историю появления Санты, которая тесно связана с молодым почтальон лентяем, который пытается возродить культуру писать друг другу бумажные письма.





Чтобы вспомнить, что такое радоваться Новому году, посмотрите хотя бы один фильм/мультфильм из нашей подборки, и детское ощущение волшебства вам гарантированно. А максимум ощущений от просмотра вам подарит умный телевизор LG OLED .

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1 – Brightness Booster Max на G3 до 70% ярче в сравнении с моделями OLED A и B серии и Brightness Booster на C3 до 30% ярче в сравнении с моделями OLED A и B серии

