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65-дюймовый 4K смарт-телевизор LG OLED A3 2023 года
*Источник: Омдия. Единичные отгрузки, 2013-2022 гг. Результаты не являются одобрением LG Electronics. Любое использование этих результатов осуществляется на собственный риск третьей стороны. Посетите https://www.omdia.com/ для более подробной информации.
OLED, который хочет смотреть весь мир
Процессор α7 AI 4K Gen 6
Настоящая эволюция
Погрузитесь в мир α-реалистичности1. Портал в новые вселенные и полное погружение в контент. Почувствуйте себя в гуще событий благодаря исключительному качеству изображения и звука, обеспечиваемым процессором α7 AI 4K Gen6.
Видео с процессором α7 AI 4K Gen6 на фоне печатной платы. Плата светится, а чип излучает желтый свет, символизирующий его мощность.
AI Super Upscaling ( ИИ масштабирование)
Система обработки на базе искусственного интеллекта использует технологии AI Noise Reduction (Устранение шума с помощью ИИ) и AI Super Resolution (Супер-разрешение с помощью ИИ) для определения категории изображений и удаления их них шума в зависимости от категории. Затем алгоритмы глубокого обучения улучшают лица и объекты таким образом, чтобы они выглядели более четкими, выразительными и многомерными, но при этом естественными.
Образ женщины в городе. Квадратное наложение применяется поверх женщины, представляющей AI Super Масштабирование, что делает ее более детализированной на фоне искусно размытого фона.
Функция динамической тональной компрессии OLED Dynamic Tone Mapping
Функция динамической тональной компрессии OLED Dynamic Tone Mapping определяет, что находится в кадре, и применяет оптимальную тональную кривую, обеспечивая более естественный HDR, контраст и детализацию.
AI Sound Pro
Функция AI Sound Pro виртуально микширует звук, создавая эффект объемного звучания 5.1.2, обеспечивая четкость звучания и точный контроль баланса.
Изображение OLED-телевизора LG в комнате с музыкальным концертом. Пузыри, изображающие виртуальный объемный звук, заполняют пространство.
*Смоделированные экранные изображения.
** Саундбар можно приобрести отдельно."
Тонкая конструкция
Сливается с пространством. Выглядит элегантно.
Дополните свой интерьер ультратонким OLED, которые добавляет в пространство элегантности.
Изображение LG OLED A3 на подставке перед деревянной стеной. Нижний угол подставки LG OLED A3. LG OLED A3 на напольной подставке перед окном, из которого открывается вид на город.
*Подставка Gallery подходит для моделей 65A3 и 55A3.
**Подставка Gallery продается отдельно.
Самоподсвечивающийся OLED
Не требует задней подсветки
Пиксели светятся гораздо ярче, когда они работают сами по себе, без тусклой задней подсветки.
Бесконечная контрастность
Благодаря глубоким темным оттенкам черного, которые могут быть достигнуты только с помощью самоподсвечивающихся пикселей, яркий контраст раскрывает детали, которые вы обычно упускаете из виду, с четкими и четкими визуальными эффектами.
100% точность цветопередачи и 100% цветовой объем
Благодаря 100-процентной точности цветопередачи и цветовому объему, цвета отображаются точно так же, как в оригинале, с насыщенными тонами как при ярком, так и при недостаточном освещении.
Сертификация Intertek Color Fidelity. Сертификация Intertek Color Volume.
*Изображения экрана являются имитацией.
**Панель LG OLED сертифицирована компанией Intertek на 100% точность цветопередачи, измеренную по формуле CIE DE2000 при тестировании на 125 цветовых схемах.
***Объем полного цвета дисплея (CGV) эквивалентен или превышает цветовое пространство DCI-P3, что было подтверждено независимым тестированием компании Intertek.
Услышьте, как звуки и образы сливаются воедино
Гармония телевизора и саундбара
Используйте свой LG OLED-телевизор c LG саундбаром, и они будут работать вместе как один динамик для создания трехмерного звука концертного зала.
Расширенные настройки звука
Подключите свой OLED-телевизор LG к саундбару LG и автоматически переключитесь в режим саундбара, открыв 3 новые настройки.
*Режим саундбара может различаться в зависимости от модели телевизора.
**Управление режимом саундбара может различаться в зависимости от модели саундбара.
***Саундбар можно приобрести отдельно.
Новый главный экран webOS 23
Адаптируется под ваши предпочтения
|Новый главный экран webOS 23 — это центр, который вращается вокруг вас, адаптируясь под ваши предпочтения.
*Смоделированные экранные изображения.
*Смоделированные экранные изображения.
**Поддерживаемые меню и приложения могут различаться в зависимости от страны.
*** Отображаемые меню могут отличаться после выпуска.
****Рекомендации по ключевым словам зависят от приложения и времени суток.
Достопримечательности и звуки оживают
Завораживающее кино
Сцены оживают благодаря сверхяркому изображению Dolby Vision и захватывающему пространственному звуку Dolby Atmos.
Истинная картина
Обработка изображения может лишить фильм предполагаемого очарования. РЕЖИССЕРСКИЙ РЕЖИМ сохраняет режиссерскую версию для более аутентичного способа просмотра фильмов.
Бесконечная библиотека развлечений
Смотрите все любимые потоковые сервисы прямо с телевизора, включая Netflix2 и Prime Video3.
*Доступность контента и приложений зависит от страны или региона.
** Для услуг OTT требуются отдельные подписки».
Впечатляющий ход игры
Игры всегда у вас под рукой
Нажмите кнопку и наслаждайтесь играми. Благодаря отсутствию задержек на экране вы получаете гораздо больше шансов на победу в игре.
Изображение человека, играющего в гоночную игру на LG OLED A3 с помощью геймпада.
Игровая панель и Оптимизатор
Краткий обзор настроек игры
Оптимизатор игр позволяет применить идеальные настройки для игры в зависимости от жанра и игрового окружения. Перейдите на вкладку «Звук», чтобы настроить эффекты, или на вкладку «Игра», чтобы убедиться, что все выглядит и ощущается так, как вам нужно. Нет необходимости делать паузу. Простой доступ в меню из Игровой панели, которая настраивается на определенные действия во время игры.
На черном градиентном фоне показаны три игровых экрана. На одном из них показана гоночная игра с панелью управления, настроенная на действие. На другом изображена фантастическая игра с меню оптимизатора игр. На последнем экране показана вкладка оптимизатора игр поверх музыкальной игры.
Облачные игры
Проводник в Мир Игр
Получите доступ к GeForce NOW прямо со своего телевизора и откройте для себя библиотеку с колоссальным количеством игр на выбор.
Постер игры Cyberpunk 2077.
*Может потребоваться подписка GeForce NOW.
Спортивная сенсация
Захватывает дух
Спорт в центре внимания. Персонализированное спортивное оповещение держит вас в курсе событий вашей любимой команды благодаря прямому доступу к расписанию матчей с главного экрана. Благодаря десятилетию инноваций только LG OLED обеспечивает реализм стадиона благодаря большому дисплею и четкому разрешению AI-процессора α7 4K Gen6 — идеально подходит для одновременного просмотра двух игр в режиме Multi View.
Захватывает дух
*Изображение предназначено только для демонстрации
*Вышеприведенный контент и сертификация относятся к 65C3 и могут различаться в зависимости от модели.
** Все модели LG OLED 2023 года поставляются в экологически чистой упаковке.
***Все модели Z3, G3, C3, B3 и A3 сертифицированы как «Экопродукт».
**** Этикетка «Уменьшение выбросов CO2» относится к моделям 77/65/55/48/42C3. Все модели G3 и 83C3 имеют этикетку «Измерено CO2».
1.α-реалистичность означает реалистичное качество изображения и звука, обеспечиваемое -процессором LG α7 AI 4K Gen6.
2.Требуется подписка на Netflix.
3.Amazon, Prime Video и другие связанные логотипы являются торговыми марками Amazon.com, Inc. или ее аффилированных компаний. Применяются тарифы Amazon Prime и/или Prime Video. Подробную информацию смотрите на сайте primevideo.com/terms.
Характеристики
-
Тип дисплея
-
4K OLED
-
Частота обновления
-
60Гц
-
Широкая цветовая гамма
-
OLED Цвет
-
Процессор
-
Интеллектуальный процессор α7 6-го поколения 4К
-
HDR (Расширенный динамический диапазон))
-
Dolby Vision / HDR10 / HLG
-
Dolby Atmos
-
Да
Все характеристики
-
Оттенки серого
-
Да
-
Высокая контрастность
-
Да
-
Инвертировать цвета
-
Да
-
Кабель питания
-
Да (Прикрепленный к)
-
Пульт
-
Magic Remote
-
Батарейки для пульта дистанционного управления
-
Да (AA x 2ШТ)
-
AI Звук (*AI - искусственный интеллект)
-
AI Звук Pro (Виртуальный 5.1.2 Up-mix)
-
AI Акустическая настройка (*AI - искусственный интеллект)
-
Да
-
Аудио кодек
-
AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, WMA, apt-X (См. руководство)
-
Аудио выход
-
20Вт
-
Bluetooth Surround Ready
-
Да (2-стороннее воспроизведение)
-
Чистый голос Pro
-
Да
-
Dolby Atmos
-
Да
-
LG Синхронизация звука
-
Да
-
Одновременный вывод звука
-
Да
-
Звуковой режим
-
Да
-
Направление динамика
-
Вниз
-
Акустическая система
-
2.0 Канал
-
Поддержка WiSA
-
Да (увеличение до 2.1 канала)
-
Поддержка Bluetooth
-
Да (v 5.0)
-
CI-слот
-
1шт
-
Ethernet- вход
-
1шт
-
HDMI Обратный звуковой канал
-
eARC (HDMI 3)
-
HDMI-вход
-
3 шт (поддерживает eARC, ALLM как указано в HDMI 2.1)
-
RF вход (антенна/кабель)
-
2шт
-
Simplink (HDMI CEC)
-
Да
-
SPDIF (Оптический цифровой аудио выход)
-
1шт
-
USB-вход
-
2шт (v 2.0)
-
Wi-Fi
-
Да (Wi-Fi 5)
-
Размеры упаковки (ШхВхГ)
-
1600 x 950 x 172
-
Вес упаковки
-
24.4
-
Размеры телевизора без подставки (ШхВхГ)
-
1449 x 832 x 45.9
-
Размеры телевизора с подставкой (ШхВхГ)
-
1449 x 896 x 235
-
Тумба под ТВ (ШхГ)
-
1057 x 235
-
Вес телевизора без подставки
-
17.1
-
Вес телевизора с подставкой
-
17.3
-
Крепление VESA (ШхВ)
-
300 x 200
-
Оптимизатор игр
-
Да (Игровая панель)
-
ALLM (Автоматический режим с низкой задержкой)
-
Да
-
Режим HGIG
-
Да
-
Разрешение экрана
-
4K Ultra HD (3,840 x 2,160)
-
Тип дисплея
-
4K OLED
-
Частота обновления
-
60Гц
-
Широкая цветовая гамма
-
OLED Цвет
-
AI Управление яркостью (*AI - искусственный интеллект)
-
Да
-
AI Выбор жанра (*AI - искусственный интеллект)
-
Да (SDR/HDR)
-
AI Изображение ( *AI - искусственный интеллект)
-
AI Изображение Pro
-
AI Масштабирование ( *AI - искусственный интеллект)
-
AI Супер Масштабирование 4K (*AI - искусственный интеллект)
-
Технология затемнения
-
Самосветящиеся пиксели
-
Динамическое отображение тонов
-
Да
-
FILMMAKER MODE ™
-
Да
-
HDR (Расширенный динамический диапазон))
-
Dolby Vision / HDR10 / HLG
-
Режим изображения
-
10 режимов (Мастер индивидуальной настройки изображения, Яркий, Стандартный, Эко, Кино, Спорт, Игра, Filmmaker, (ISF)Эксперт (светлая комната), (ISF)Эксперт (темная комната))
-
Процессор
-
Интеллектуальный процессор α7 6-го поколения 4К
-
Источник питания ( напряжение, Гц)
-
Переменного тока 100~240В 50-60Гц
-
Энергопотребление в режиме ожидания
-
Менее 0.5Вт
-
Семейные настройки
-
Да
-
Художественная галерея
-
Да
-
Веб-браузер
-
Да
-
Интеллектуальное распознавание голоса
-
Да
-
Пульт Magic Remote
-
В комплекте
-
Мультипросмотр
-
Да
-
Операционная система (ОС)
-
webOS 23
-
Передача из Комнаты в комнату
-
Да (Получатель)
-
Приложение для удаленного управления смартфоном
-
Да (LG ThinQ)
-
Спортивное оповещение
-
Да
-
ThinQ
-
Да
-
Совместимость с USB-камерой
-
Да
-
Работает с Apple AirPlay 2
-
Да
-
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