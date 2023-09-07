65-дюймовый 4K смарт-телевизор LG OLED A3 2023 года

*Вышеприведенный контент и сертификация относятся к 65C3 и могут различаться в зависимости от модели.

** Все модели LG OLED 2023 года поставляются в экологически чистой упаковке.

***Все модели Z3, G3, C3, B3 и A3 сертифицированы как «Экопродукт».

**** Этикетка «Уменьшение выбросов CO2» относится к моделям 77/65/55/48/42C3. Все модели G3 и 83C3 имеют этикетку «Измерено CO2».