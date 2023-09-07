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48-дюймовый 4K смарт-телевизор LG OLED A3 2023 года

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48-дюймовый 4K смарт-телевизор LG OLED A3 2023 года

OLED48A3RLA

48-дюймовый 4K смарт-телевизор LG OLED A3 2023 года

(3)

10 лет LG OLED.
Десятилетие на вершине

*Источник: Омдия. Единичные отгрузки, 2013-2022 гг. Результаты не являются одобрением LG Electronics. Любое использование этих результатов осуществляется на собственный риск третьей стороны. Посетите https://www.omdia.com/ для более подробной информации.

OLED, который хочет смотреть весь мир

Видео с LG OLED A3, появляющимся на черном, синем и зеленом градиентном фоне с аналогичным цветным абстрактным изображением на экране. Изображение увеличивается, слова LG OLED отображаются белым цветом.

Процессор α7 AI 4K Gen 6

Настоящая эволюция

Погрузитесь в мир α-реалистичности1. Портал в новые вселенные и полное погружение в контент. Почувствуйте себя в гуще событий благодаря исключительному качеству изображения и звука, обеспечиваемым процессором α7 AI 4K Gen6.

 

Видео с процессором α7 AI 4K Gen6 на фоне печатной платы. Плата светится, а чип излучает желтый свет, символизирующий его мощность.

AI Super Upscaling ( ИИ масштабирование)

Система обработки на базе искусственного интеллекта использует технологии AI Noise Reduction (Устранение шума с помощью ИИ) и AI Super Resolution (Супер-разрешение с помощью ИИ) для определения категории изображений и удаления их них шума в зависимости от категории. Затем алгоритмы глубокого обучения улучшают лица и объекты таким образом, чтобы они выглядели более четкими, выразительными и многомерными, но при этом естественными.

 

Образ женщины в городе. Квадратное наложение применяется поверх женщины, представляющей AI Super Масштабирование, что делает ее более детализированной на фоне искусно размытого фона.

Функция динамической тональной компрессии OLED Dynamic Tone Mapping

Функция динамической тональной компрессии OLED Dynamic Tone Mapping определяет, что находится в кадре, и применяет оптимальную тональную кривую, обеспечивая более естественный HDR, контраст и детализацию.

Видео, демонстрирующее женщину, сидящую на краю горы. Проходящая через экран линия трансформируется в волну, символизируя тональную кривую, которая улучшает качество изображения.

AI Sound Pro

Функция AI Sound Pro виртуально микширует звук, создавая эффект объемного звучания 5.1.2, обеспечивая четкость звучания и точный контроль баланса.

Изображение OLED-телевизора LG в комнате с музыкальным концертом. Пузыри, изображающие виртуальный объемный звук, заполняют пространство.

*Смоделированные экранные изображения.                   

**Саундбар можно приобрести отдельно.

Тонкая конструкция

 

Сливается с пространством.
Выглядит элегантно

Дополните свой интерьер ультратонким OLED, которые добавляет в пространство элегантности.

 

Изображение LG OLED A3 на подставке перед деревянной стеной. Нижний угол подставки LG OLED A3. LG OLED A3 на напольной подставке перед окном, из которого открывается вид на город.

*Подставка Gallery подходит для моделей 65A3 и 55A3.

**Подставка Gallery продается отдельно.

Самоподсвечивающийся OLED

Не требует задней подсветки

Пиксели светятся гораздо ярче, когда они работают сами по себе, без тусклой задней подсветки.  

Бесконечная контрастность

Благодаря глубоким темным оттенкам черного, которые могут быть достигнуты только с помощью самоподсвечивающихся пикселей, яркий контраст раскрывает детали, которые вы обычно упускаете из виду, с четкими и четкими визуальными эффектами.

Видео, на котором мужчина идет по пещерному туннелю. Ползунок перемещается по экрану, применяя к изображению бесконечную контрастность.

100% точность цветопередачи и 100% цветовой объем

Благодаря 100-процентной точности цветопередачи и цветовому объему, цвета отображаются точно так же, как в оригинале, с насыщенными тонами как при ярком, так и при недостаточном освещении.

Сертификация Intertek Color Fidelity. Сертификация Intertek Color Volume.

*Изображения экрана являются имитацией.
**Панель LG OLED сертифицирована компанией Intertek на 100% точность цветопередачи, измеренную по формуле CIE DE2000 при тестировании на 125 цветовых схемах.
***Объем полного цвета дисплея (CGV) эквивалентен или превышает цветовое пространство DCI-P3, что было подтверждено независимым тестированием компании Intertek.

Услышьте, как звуки и образы сливаются воедино

WOW Orchestra

WOW интерфейс

Гармония телевизора и саундбара

Используйте свой LG OLED-телевизор c LG саундбаром, и они будут работать вместе как один динамик для создания трехмерного звука концертного зала.

Расширенные настройки звука

Подключите свой OLED-телевизор LG к саундбару LG и автоматически переключитесь в режим саундбара, открыв 3 новые настройки.

*Режим саундбара может различаться в зависимости от модели телевизора.
**Управление режимом саундбара может различаться в зависимости от модели саундбара.
***Саундбар можно приобрести отдельно.

Новый главный экран webOS 23

Адаптируется под ваши предпочтения

Новый главный экран webOS 23 — это центр, который вращается вокруг вас, адаптируясь под ваши предпочтения.

*Смоделированные экранные изображения.

Видео, показывающее главный экран WebOS. Курсор нажимает на инициал в правом верхнем углу и переключается на другой профиль.

Мой профиль

Получайте индивидуальные рекомендации по фильмам, информацию о следующих играх команды, за которую вы болеете, и индивидуальные уведомления — все это в одном месте, адаптированном под ваши предпочтения.

Видео, показывающее главный экран WebOS. Курсор нажимает на быструю карточку игры, а затем на быструю карточку спорта, обе из которых ведут к экранам с соответствующим контентом.

Быстрая карта

Создавайте специальные карточки для своих любимых приложений и сервисов. Расположите их по своему усмотрению, переключите их и быстро переходите к своему контенту.

A video shows a gallery featuring images of a cartoon dragon with differing contrast, brightness, color, etc. Two images are selected and then merged to create a personalized image settings profile.

Мастер изображений AI

Выберите свои любимые изображения, и AI Picture Wizard проанализирует 85 миллионов случаев из 27 категорий, чтобы установить идеальную резкость, контрастность и цветность.

Изображение телевизора LG OLED и пульта дистанционного управления. Кнопка микрофона на пульте дистанционного управления загорается, и на экране появляются рекомендации по ключевым словам для голосового поиска.

AI Консьерж

Получайте рекомендации о новых вещах для просмотра на основе вашей истории голосового поиска.

*Смоделированные экранные изображения.
**Поддерживаемые меню и приложения могут различаться в зависимости от страны.
***Отображаемые меню могут отличаться после выпуска.
****Рекомендации по ключевым словам зависят от приложения и времени суток.

Достопримечательности и звуки оживают

DOLBY VISION

РЕЖИССЕРСКИЙ РЕЖИМ™

Развлечения

Завораживающее кино

Сцены оживают благодаря сверхяркому изображению Dolby Vision и захватывающему пространственному звуку Dolby Atmos.

Истинная картина

Обработка изображения может лишить фильм предполагаемого очарования. РЕЖИССЕРСКИЙ РЕЖИМ сохраняет режиссерскую версию для более аутентичного способа просмотра фильмов.

Бесконечная библиотека развлечений

Смотрите все любимые потоковые сервисы прямо с телевизора, включая Netflix2, Prime Video3.

*Доступность контента и приложений зависит от страны или региона.

**Для услуг OTT требуются отдельные подписки».

Впечатляющий ход игры

Игры всегда у вас под рукой

Нажмите кнопку и наслаждайтесь играми. Благодаря отсутствию задержек на экране вы получаете гораздо больше шансов на победу в игре.

 

Изображение человека, играющего в гоночную игру на LG OLED A3 с помощью геймпада.

Игровая панель и Оптимизатор

Краткий обзор настроек игры

Оптимизатор игр позволяет применить идеальные настройки для игры в зависимости от жанра и игрового окружения. Перейдите на вкладку «Звук», чтобы настроить эффекты, или на вкладку «Игра», чтобы убедиться, что все выглядит и ощущается так, как вам нужно. Нет необходимости делать паузу. Простой доступ в меню из Игровой панели, которая настраивается на определенные действия во время игры. 

На черном градиентном фоне показаны три игровых экрана. На одном из них показана гоночная игра с панелью управления, настроенная на действие. На другом изображена фантастическая игра с меню оптимизатора игр. На последнем экране показана вкладка оптимизатора игр поверх музыкальной игры.

Облачные игры

Проводник в Мир Игр

Получите доступ к GeForce NOW прямо со своего телевизора и откройте для себя библиотеку с колоссальным количеством игр на выбор.

 

Постер игры Cyberpunk 2077.

*Может потребоваться подписка GeForce NOW.

Спортивная сенсация

Захватывает дух

Спорт в центре внимания. Персонализированное спортивное оповещение держит вас в курсе событий вашей любимой команды благодаря прямому доступу к расписанию матчей с главного экрана. Благодаря десятилетию инноваций только LG OLED обеспечивает реализм стадиона благодаря большому дисплею и четкому разрешению AI-процессора α7 4K Gen6 — идеально подходит для одновременного просмотра двух игр в режиме Multi View.

Захватывает дух

*Изображение предназначено только для демонстрации

Экологически безопасная картонная упаковка LG OLED изображена вокруг растущих деревьев и гор.

Устойчивое развитие

Жизненный цикл телевизора

LG OLED бережно относится к природе на всех этапах жизненного цикла, от экологичного дизайна до компактной упаковки, энергоэффективного использования и системы утилизации отходов.

*Вышеприведенный контент и сертификация относятся к 65C3 и могут различаться в зависимости от модели.

**Все модели LG OLED 2023 года поставляются в экологически чистой упаковке.

***Все модели Z3, G3, C3, B3 и A3 сертифицированы как «Экопродукт».

****Этикетка «Уменьшение выбросов CO2» относится к моделям 77/65/55/48/42C3. Все модели G3 и 83C3 имеют этикетку «Измерено CO2».

1.α-реалистичность означает реалистичное качество изображения и звука, обеспечиваемое -процессором LG α7 AI 4K Gen6.

2.Требуется подписка на Netflix.

3.Amazon, Prime Video и другие связанные логотипы являются торговыми марками Amazon.com, Inc. или ее аффилированных компаний. Применяются тарифы Amazon Prime и/или Prime Video. Подробную информацию смотрите на сайте primevideo.com/terms.

Печать

Характеристики

Тип дисплея

4K OLED

Частота обновления

60Гц

Широкая цветовая гамма

OLED Цвет

Процессор

Интеллектуальный процессор α7 6-го поколения 4К

HDR (Расширенный динамический диапазон))

Dolby Vision / HDR10 / HLG

Dolby Atmos

Да

Все характеристики

ДОСТУПНОСТЬ

Оттенки серого

Да

Высокая контрастность

Да

Инвертировать цвета

Да

АКСЕССУАРЫ В КОМПЛЕКТЕ

Кабель питания

Да (Прикрепленный к)

Пульт

Magic Remote

Батарейки для пульта дистанционного управления

Да (AA x 2ШТ)

АУДИО

AI Звук (*AI - искусственный интеллект)

AI Звук Pro (Виртуальный 5.1.2 Up-mix)

AI Акустическая настройка (*AI - искусственный интеллект)

Да

Аудио кодек

AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, WMA, apt-X (См. руководство)

Аудио выход

20Вт

Bluetooth Surround Ready

Да (2-стороннее воспроизведение)

Чистый голос Pro

Да

Dolby Atmos

Да

LG Синхронизация звука

Да

Одновременный вывод звука

Да

Звуковой режим

Да

Направление динамика

Вниз

Акустическая система

2.0 Канал

Поддержка WiSA

Да (увеличение до 2.1 канала)

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Поддержка Bluetooth

Да (v 5.0)

CI-слот

1шт

Ethernet- вход

1шт

HDMI Обратный звуковой канал

eARC (HDMI 3)

HDMI-вход

3 шт (поддерживает eARC, ALLM как указано в HDMI 2.1)

RF вход (антенна/кабель)

2шт

Simplink (HDMI CEC)

Да

SPDIF (Оптический цифровой аудио выход)

1шт

USB-вход

2шт (v 2.0)

Wi-Fi

Да (Wi-Fi 5)

ГАБАРИТЫ И ВЕС

Размеры упаковки (ШхВхГ)

1220 x 735 x 152

Вес упаковки

14.5

Размеры телевизора без подставки (ШхВхГ)

1070 x 620 x 45.9

Размеры телевизора с подставкой (ШхВхГ)

1070 x 684 x 235

Тумба под ТВ (ШхГ)

933 x 235

Вес телевизора без подставки

11.5

Вес телевизора с подставкой

11.7

Крепление VESA (ШхВ)

300 x 200

ИГРЫ

Оптимизатор игр

Да (Игровая панель)

ALLM (Автоматический режим с низкой задержкой)

Да

Режим HGIG

Да

ИЗОБРАЖЕНИЕ (ДИСПЛЕЙ)

Разрешение экрана

4K Ultra HD (3,840 x 2,160)

Тип дисплея

4K OLED

Частота обновления

60Гц

Широкая цветовая гамма

OLED Цвет

ИЗОБРАЖЕНИЕ (ОБРАБОТКА)

AI Управление яркостью (*AI - искусственный интеллект)

Да

AI Выбор жанра (*AI - искусственный интеллект)

Да (SDR/HDR)

AI Изображение ( *AI - искусственный интеллект)

AI Изображение Pro

AI Масштабирование ( *AI - искусственный интеллект)

AI Супер Масштабирование 4K (*AI - искусственный интеллект)

Технология затемнения

Самосветящиеся пиксели

Динамическое отображение тонов

Да

FILMMAKER MODE ™

Да

HDR (Расширенный динамический диапазон))

Dolby Vision / HDR10 / HLG

Режим изображения

10 режимов (Мастер индивидуальной настройки изображения, Яркий, Стандартный, Эко, Кино, Спорт, Игра, Filmmaker, (ISF)Эксперт (светлая комната), (ISF)Эксперт (темная комната))

Процессор

Интеллектуальный процессор α7 6-го поколения 4К

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ

Источник питания ( напряжение, Гц)

Переменного тока 100~240В 50-60Гц

Энергопотребление в режиме ожидания

Менее 0.5Вт

SMART TV

Семейные настройки

Да

Художественная галерея

Да

Веб-браузер

Да

Интеллектуальное распознавание голоса

Да

Пульт Magic Remote

В комплекте

Мультипросмотр

Да

Операционная система (ОС)

webOS 23

Передача из Комнаты в комнату

Да (Получатель)

Приложение для удаленного управления смартфоном

Да (LG ThinQ)

Спортивное оповещение

Да

ThinQ

Да

Совместимость с USB-камерой

Да

Работает с Apple AirPlay 2

Да

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OLED48A3RLA

48-дюймовый 4K смарт-телевизор LG OLED A3 2023 года