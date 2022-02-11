LG WashTower: опыт использования системы по уходу за одеждой Ляйли Султанкызы

- Ляйля, расскажите, пожалуйста, что именно было важным для вас при выборе единого комплекса стирки и сушки белья LG WashTower?

- Мы ориентировались на то, что важно нам в первую очередь – удобство использования, дизайн и наличие необходимых нам функций. Для стирки нам важно иметь программы для различного типа тканей – чёрного белья, шёлка и, наоборот, более плотных материалов. Все наши ожидания были объединены в LG WashTower, в которой предусмотрено множество циклов стирки, а также умные технологии, которые помогают адаптировать программу стирки под определённый тип ткани.

С использованием LG WashTower мы заметили, что стирка стала качественнее. За счет внушительного объема барабана, обеспечивающего вместимость большего количества белья, стали отстирываться практически все пятна.

Но самое главное преимущество для нас состоит в том, что после процессов стирки и сушки ткань остается такой же мягкой - цвет и качество остаются в том же прекрасном состоянии. Так как мы не любим посторонние запахи, мы не добавляем кондиционер при стирке, что совершенно никак не сказывается на качестве тканей и белье еще долго сохраняет аромат свежести.

- При таком подробном описании кажется, что учёт всех этих факторов должен занимать достаточное количество времени. Как долго у вас занимает процесс стирки и сушки белья? И изменилось ли что-то в этом отношении с использованием LG WashTower?

- Отвечая на первую часть вопроса, могу сказать, что как раз наоборот, процесс стал определенно легче и гораздо быстрее. Для нас несомненным плюсом использования LG WashTower стала как раз экономия времени. Можно параллельно стирать и сушить – это крайне эргономично. Если раньше наши стиральная и сушильная машины были включены с утра до вечера, то сейчас мы экономим – используем их только в определенное время. Все быстро и легко – постирали, высушили – сразу же гладим.

Ещё одно преимущество – в тему эргономичности, о которой я говорила раньше – это то, что стиральная и сушильная машина объединены в одну единую систему. Так, WashTower получается ниже, чем две отдельно стоящие машины. Загружать и выгружать бельё стало гораздо удобнее и быстрее – не нужно совершать никаких лишних телодвижений.

- Кстати, о глажке белья, которую вы упомянули – вы гладите бельё на регулярной основе или делаете это перед его использованием? И повлияло ли на это использование LG WashTower?

- Для нас удобнее погладить всё сразу и это, ещё один плюс LG WashTower – после стирки белье уже хорошо высушено, и мы его сразу гладим. Также стоит отметить удобные кнопки, которые упрощают использование. Все максимально понятно даже без изучения инструкции.

- Вы уже испробовали систему «умного дома» LG ThinQ, с помощью которой можно удалённо управлять всей бытовой техникой?

- Если честно, мы ещё не успели ознакомиться именно с этой функцией, но, думаю, что мы очень скоро её освоим, так как это должно быть и правда очень удобно – загрузить бельё и запустить процессы, например перед приходом домой с прогулки. Пока мы наслаждаемся совершенно новым для нас сочетанием технологий и процессов стирки и сушки.

В целом могу отметить, что управлять LG WashTower очень просто – у башни единая панель управления обеими машинами, так что можно сразу определить все ключевые настройки. А с тем, что стиральные машины LG имеют ещё технологию распознавания тканей, нам остаётся только задать пару базовых установок, что очень просто и, главное, не требует от нас постоянного контроля того, правильный ли режим стирки мы выбрали.

Поясним немного для тех, кто не знаком с системой AI DDTM от LG – это эксклюзивная технология, используя которую стиральная машина анализирует тип загруженного белья и сравнивает его с данными о 20 000 различных комбинаций тканей, что помогает искусственному интеллекту подстроить заданный режим стрики под нужные параметры ухода за конкретными видами тканей.

Дополнительный вопрос в тему различных типов ткани - использовали ли вы LG WashTower для стирки чего-то, кроме личных вещей и белья – например, игрушек, тканевых элементов декора и прочего? Можете ли что-то отметить в этом отношении?

- Да, недавно стирали мягкие игрушки, спортивную обувь, подушки. По сравнению со стиркой обычного белья качество совершенно не изменилось. Например, однажды был случай, когда при стирке порвались тканевые кроссовки. С LG WashTower такого не было.

- Ляйля, расскажите, пожалуйста, как WashTower вписался в интерьер вашей ванной/прачечной комнаты? Удобно ли было его устанавливать?

- Хочу сразу отметить, что несмотря на то, что мы действительно заметили колоссальную экономию времени и усилий, для меня внешний вид техники всегда на первом месте. Я не могу поставить в свой интерьер технику, не сочетающуюся по дизайну. В то же время мне наскучили стандартные оттенки. Микс зеленого и бежевого в нашей LG WashTower смотрится роскошно – она идеально вписалась в интерьер ванной комнаты, даже похожа по стилю с душевой. Это радует глаз и привлекает внимание – недавно у нас были гости и сразу отметили новое приобретение. Посмеялись, что впервые видят такую красивую систему по уходу за одеждой.

Помимо прочего, система LG удобна в установке, особенно если технические моменты заранее продуманы – допустим, расположение розетки.

Повторюсь, хоть функциональность техники очень важна, дизайн для меня играет важную роль. Хорошо, что c новой техникой LG мне не пришлось выбирать что-то одно.

- Спасибо большое, Ляйля! Очень надеемся, что ваш личный опыт вдохновит наших читателей на то, чтобы подробнее изучить все функции и возможности WashTower и лично протестировать умные технологии LG.

- Вам спасибо за приятную беседу. Искренне рекомендую обратить внимание на систему LG WashTower по уходу за одеждой всем, кто хочет как можно дольше сохранить любимые вещи в их первозданном виде и привнести технологии будущего в своё настоящее.